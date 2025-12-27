“แบมแบม” เผยปีนี้เหนื่อยแต่คุ้ม แอบหวั่นหมอดูทักแรง ยันทำตามสัญญาคอลแลป “ธามไท - เจฟ - อิ้งค์” ปีหน้ามีอะไรใหม่ๆ

“แบมแบม” ยอมรับปีนี้เหนื่อยแต่คุ้ม หลายอย่างเปลี่ยนแปลง ท้าทายและมั่นคง พร้อมลุยปีหน้าให้แฟนๆ ได้เห็นอะไรใหม่ๆ แอบหวั่นหมอดูทักแรง ยืนยันทำตามสัญญา ร่วมงานกับ “ธามไท - เจฟ - อิ้งค์” ขอบคุณอากาเซ่ที่คอยซัปพอร์ต
แม้ปีนี้จะไม่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตร่วมเคาท์ดาวน์กับแฟนๆ ที่ไทย แต่นักร้องหนุ่มซูเปอร์สตาร์ “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ก็มาร่วมโชว์ปิดท้ายปีใหม่กับแบรนด์ Haier Fans Festival, PLAY WITH THE NUMBER ONES ที่เจ้าตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ ณ ลาน Amphitheater ศูนย์การค้า One Bangkok โดยแบมแบมเผยว่าปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีที่แฮปปี้ ถึงจะทำงานเหนื่อย แต่ก็เป็นงานที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ด้วย
“ผมว่าปีนี้เป็นปีที่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับ ย้ายค่ายด้วย ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ได้ลองทำงานในระบบใหม่ๆ ที่ผมก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาสร้างระบบด้วย ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆ ในอัลบั้ม HOME TOWN หรือเปล่า หรือกับระบบใหม่ๆ ที่ทุกคนรู้สึกถึงมันได้ พอมีฟีดแบ็กอะไรมาเราก็เอามาแก้ให้เร็วที่สุด ตอบฟีดแบ็กให้ได้เร็วที่สุด ก็ดีครับ ผมว่าเป็นปีที่ท้าทายและเป็นปีที่มั่นคงในตัวผมมากๆ มันทำให้ผมพร้อมที่จะลุยปีหน้าเต็มที่ได้ ผมก็แฮปปี้นะครับ จริงๆ ก็ต้องขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่คอยอยู่ซัปพอร์ตทั้งที่ไทยและต่างประเทศด้วย ปีนี้ผมอาจจะอยู่ไทยหน่อย เพราะอัลบั้ม HOME TOWN ด้วย แต่ปีหน้าผมก็จะเริ่มไปในที่ใหม่ๆ ที่ผมยังไม่เคยลองมาไปทำ HOME TOWN ก็อยากให้ลองติดตามกัน”
รับประกันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับ ธามไท แพลงศิลป์, เจฟ ซาเตอร์ และ อิ้งค์ วรันธร เปานิล แน่นอน
“กับพี่ธามที่เพิ่งปล่อยเพลง TOAST TO Me ก็มีคุยครับ บอกว่ามีอะไรผมก็อยากช่วยเหมือนกันนะ บอกว่าแบมพร้อมที่จะไปทำกับพี่ ผมว่าเขาก็ออกจากเซฟโซนเขา ผมก็อยากออกจากเซฟโซนของผมบ้าง เพลง TOAST TO Me เขาให้ผมฟังตั้งแต่เพลง Dancing By Myself แล้วครับ ผมก็บอกว่าถ้าพี่ทำจริงๆ ผมก็อยากไปทำ กับพี่เจฟก็ตามที่บอกในคอนเสิร์ตครับ ส่วนพี่อิ้งค์เขาบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อน เขาบอกถ้ามีโอกาสก็จะเก็บเอามาใช้ ผมก็จะทำตามสัญญาที่บอกครับ”
อวยพรปีใหม่ชาวอากาเซ่ บอกปีหน้าได้เห็นอะไรใหม่ๆ อีกแน่นอน
“ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับปีนี้นะครับ ผมว่ามันเป็นปีที่ผมได้กำลังใจที่ดีในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านชีวิตส่วนตัวและงานด้วยนะครับ ผมชอบที่ทุกคนถามว่าเหนื่อยไหม โอเคหรือเปล่า ผมก็อยากบอกว่าช่วงทำงานก็เหนื่อยครับ ซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสตอบสักที แต่ตอนนี้ผมพักแล้ว ผมได้กลับมาดูปีนี้ของตัวเอง และผมรู้สึกว่ามันคุ้มกับที่ได้เหนื่อยไป ตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้ว มันชื่นใจมากๆ ครับ ยังไงปีหน้าผมก็จะเอาอะไรแปลกใหม่มาให้ทุกคนได้ดู
ทุกคนก็คงรู้สไตล์ของแบมอยู่แล้ว ไม่อยากอยู่ที่เดิม หมอดูบอกว่าปีหน้าต้องให้ลองทำอะไรใหม่ๆ ก็ต้องลองดูครับ ผมก็แอบกลัวเหมือนกัน เพราะหมอดูก็บอกอะไรมาหลายอย่าง ก็ขอให้ปีหน้ามันราบรื่นสำหรับตัวผมและอากาเซ่ทุกคนด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วย ปีนี้อาจจะไม่ได้เคาท์ดาวน์ด้วยกัน แต่ผมก็ขอยืมโอกาสนี้เป็นการอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะบินกลับไปเกาหลี ไปใช้เวลากับครอบครัวครับ”