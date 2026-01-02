งงข่าวลือ! “นนกุล” ไร้รูปคู่ “แอฟ” เพราะห่างกันแล้ว เผยอยู่นอกบ้านคือตัวติดกันตลอด

ลือไปได้ไง? “นนกุล” งง หลังถูกจัยผิดไร้รูปคู่ “แอฟ ทักษอร” เผยเป็นคนติดบ้าน แต่ถ้าออกไปข้างนอก ยังไงก็ไปด้วยกันตลอด เล่าถึงทริปน่าน หลังโดนแซวว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
พักหลังๆ ไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่แบบฉบับคนรักกัน ทำให้ลือไปต่างๆ นานาว่าคู่ของ “นนกุล-แอฟ” ห่างกันแล้วหรือเปล่า แต่ล่าสุดทริปน่านก็ยืนยันว่ายังหวานอยู่ เพราะทั้งสองครอบครัวยกกันไปเฮฮากัน ด้าน “นนกุล” ชานน สันตินธรกุล ยังเผยอีกว่าถ้าผมออกไปข้างนอกคือก็ไปกับ “แอฟ ทักษอร” เท่านั้น ส่วนรูปคู่ที่ทุกคนถามถึง ในเมมโทรศัพท์ถ่ายเก็บไว้หลายรูปมากๆ
“อย่างคลิปล่าสุดที่ไปมาคือน่าน ก็ไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าถ้าปกติชีวิตผม ไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยว แต่เวลาไปไหนกับที่บ้าน คือเราก็ไปกันทุกปีอยู่แล้ว เราก็ไปกันแบบสบายๆ คุณพ่อเค้าไม่ค่อยชอบไปต่างประเทศ เราก็เลยไปในประเทศไทย และน่านเราก็ไม่เคย ก็เลยคิดว่าไปที่นี่ดีกว่า และได้พี่สาวและน้องสาวช่วยกันวางแพลน ผมก็เอาแต่ตัวไป เหมือนกันทุกที่ ที่ผมไป ผมจะไม่ค่อยแพลนการไปเที่ยวเท่าไหร่ คือผมเป็นคนชอบอยู่บ้านมากๆ ก็เลยปล่อยให้คนที่เขาอยากไป ทำดีกว่า เพราะว่าเค้าจะมีอะไรในหัวมากกว่าเรา“
“แล้วเวลาที่เรารู้ว่าจะมีทริป ผมเป็นคนที่ง่ายมากๆ กระเป๋าใบเล็กมาก จัดครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ส่วนพี่สาวกับน้องสาวกระเป๋าจะใบใหญ่มาก ซึ่งถามว่ามันเอ็นจอยไหม มันก็เอ็นจอยเวลาที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ถามว่าเอ็นจอยไหมเวลาไปเดินตามธรรมชาติ ผมเฉยๆ และอีกอย่างเดี๋ยวนี้ pm มันก็เยอะด้วย”
“แต่แก๊งค์ผู้หญิงเค้าค่อนข้างเอ็นจอย ซึ่งเราก็มีรูปเป็นหลักฐาน ก็รอเค้าลง ตัดภาพมาที่แก๊งค์ผู้ชายซึ่งมีผมกับพ่อ ก็จะนั่งเฉยๆ นั่งรอเค้า ก็มีคุณพ่อนั่งยิ้ม เพราะว่าเค้าเป็นผู้ใหญ่ ส่วนน้องปีเขาก็เอ็นจอย ซึ่งในปีนี้เขาโตเร็วมาก เขาสูงที่สุดในรุ่น แล้วต่อให้ตอนนี้หยุดสูง ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเขาสูงอยู่แล้ว แต่เหมือนว่าน้องปีเค้าอยากสูงอีก”
(หลายคนเลยบอกว่าทริปนี้ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว?) “ก็ขอบคุณครับ”
“ก็เข้าใจนะครับว่าหลายคนถามถึงรูปคู่ อาจจะมีหลายคนคิดไปไกล ซึ่งผมไม่ได้ลงตลอดเวลา แต่เบื้องหลังเราก็ไปกินข้าวด้วยกันตลอดเวลา คือจริงๆ ถ้าเห็นผมข้างนอก หรือเวลาที่ผมอยู่ข้างนอกบ้าน ผมก็จะอยู่กับพี่เขา และคือถ้าผมไม่ได้อยู่กับพี่เขา คือผมอยู่บ้าน คือชัดเจน คือแทบจะไม่ออกไปไหนคนเดียวเลย ที่ออกไปก็คือฟิตเนส หรือกินข้าวคนเดียว แล้วก็รีบกลับบ้าน แต่ว่าตลอดก็คืออยู่กับพี่เขา เพราะว่าหาร้านอาหารอร่อยๆ กิน หรือไม่ก็ไปดูหนังกับพี่เขา ซึ่งถ้าหมายถึงผม ถ้าไปเดินเล่น สำหรับผมไม่มีคำว่าไปเดินเล่นคนเดียวแน่นอน คือผมอยู่บ้าน และการไปเดินเล่น ก็คือต้องอยู่กับพี่เขาแน่นอน หรือนานๆ ที เพื่อนนัดกินข้าว เพื่อนกำลังจะไปเรียนเมืองนอก อย่างนี้ผมก็ออกไป แต่น้อยมาก ปีนึงไม่เกิน 5 รอบ”
“หรือเวลาถามหาถึงรูปคู่ ผมก็ไม่ได้เสิร์ฟตามที่เขาขอมา ผมก็ว่ามันแล้วแต่โอกาส (แต่ในเครื่องเรามีใช่ไหม?) มี มีซิครับ ก็ถ่ายเก็บไว้เล่นๆ”