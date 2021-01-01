“ใบเฟิร์น” งดเปิดไดเร็ค! หลังเจอโรคจิตส่ง “ภาพลามก“

โดนเหมือนกัน! “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” งดเปิดไดเร็ค หลังเจอโรคจิต ส่งภาพลับ เชิงลามกส่อเสียดไปทางอนาจาร จนไม่กล้าเปิดดู วอนถ้าใครอยากทำความรู้จัก แนะนำให้มาเจอตัวเป็นๆ ปัดไม่ได้มัธยัสถ์ แต่ให้เรียกว่าไม่ได้ใช้เงิน วันๆ อยู่กับกอง กินแค่ข้าวกับไข่ต้มก็อยู่ได้แล้ว
“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เผยว่าตนเองเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชอบเปิดดูไดเร็ค เพราะเคยมีคนชอบส่งภาพลับ เชิงอนาจารมาให้บ่อยๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ จนไม่อยากเปิดดู ส่วนหลายคนที่เห็นตนเองไม่ค่อยใช้แบรนด์เนม จนถูกมองว่ามัธยัสถ์เกินไปไหม? เจ้าตัวยืนยันว่าวันๆ อยู่แต่กับกองถ่าย กินข้าวในกอง ไม่มีเวลาออกไปไหน บวกกันตนเองเป็นกินง่าย อยู่ง่าย เลยไม่ค่อยอะไรมาก
“ในช่วงวันเกิดที่ผ่านมา คือเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเอง เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากได้อะไร ไม่เคยซื้ออะไรเลย แปลกไหมคะ บ้านก็เสร็จแล้ว รถก็มีเดินทาง แล้วเราก็กินข้าวกอง เสื้อผ้าก็มีหลายแบรนด์อุปถัมภ์ และอีกอย่างหนึ่งเราอยู่กอง เราอยู่ทั้งวันทั้งคืน เราไม่มีเวลาออกไปซื้ออะไร ถามว่ามื้อพิเศษเราอยากกินไหม เราก็กินได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญ แต่ผู้จัดการหนูอยากกินมากกว่า เวลาอยู่ในป่านานๆ นางก็จะบอกว่า พาเข้าห้างเดี๋ยวนี้ หรืออยากกินสิ่งนี้ เราก็ตัดรำคาญ พาไปเข้าห้าง ส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆ อยากกิน หนูอยู่ตรงไหน หนูก็เอ็นจอยตรงนั้น ก็คือสุดๆ เพราะเวลาเค้าถามว่าเราอยากกินอะไร เราก็บอกไปเลยหรือว่ากินอะไรก็ได้“
”ซึ่งบางทีภาพที่คุณดูอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นอีกแบบนึง แต่จริงๆ แล้วเราเป็นคนง่ายๆ ซึ่งมันก็เป็นตัวเราจริงๆ ซึ่งทุกคนอาจกำลังดูเราผิด ยืนยันว่าหนูไม่ได้ประหยัด แค่เราเป็นคนง่ายๆ หนูเป็นคนใช้ชีวิตธรรมดามากกว่า หรือว่ามีอะไรที่อยากซื้อ อยากได้ เราก็ซื้อ แต่เราเป็นคนกินง่าย กินอะไรก็อร่อย (คือเราเป็นคนมัธยัสถ์ หรืออดออม?) เรียกว่าไม่ได้ใช้ตังค์เลย แค่กินข้าวกับไข่ต้มก็อยู่ได้แล้ว เพราะถ้าทอด มันจะลำบากกว่าเนอะ (ยิ้ม)“
“และสิ่งที่เฟิร์นหมดเงินไป คืออุปกรณ์ฝึกความอดทนหมา อันนี้คือเรื่องจริง คือมันซน และเราก็เลยต้องซื้อพรมใหญ่ๆ แล้วก็เอาของกินไปซ่อน เพื่อให้เค้าไปรื้อหาเจอ หนูก็จะหมดเงินไปกับช้อปปิ้งออนไลน์ ในการเปลี่ยนพรมให้หมา หรือหาซื้อแครอทให้หมา เงินหนูก็แค่กระจายไปแค่อย่างงั้น แต่ก็ไม่ถึงกับแบรนด์เนม แต่ยืนยันว่าอยู่ดี กินดีแน่นอน และที่ไม่ซื้อแบรนด์เนมให้มัน เพราะว่ามันกัดทุกอย่าง แต่ราคาก็ไม่ได้สูงมาก แค่ 249 บาท แค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว ที่เราซื้อมาเพราะว่าจะให้เค้าฝึกดม อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ใช้เงินเยอะ ชุดนอนก็มีคนซื้อให้ และแบรนด์ที่เป็นพรีเซนเตอร์เค้าก็ส่งมาให้ เพราะว่าทุกแบรนด์ที่หนูรับเค้ามีคุณภาพจริงๆ“
“อย่างล่าสุดก็ยังเจอเหมือนเดิม ก็คือมีการส่งภาพลับมา เป็นแบบลามก บวกอนาจาร กึ่งถาวร แต่ไม่สามารถพูดได้ตรงนี้ว่ามันเป็นรูปแบบไหน ซึ่งมันมีทุกแบบ ถามว่าพอเราเห็นแล้ว เรารู้สึกยังไง คือถ้าย้อนกลับไปหลายปีโน้นที่ผ่านมา ตอนนั้นคือ Instagram เค้ายังไม่บล็อค สำหรับภาพที่มีลักษณะจำเพาะ แต่ตอนนี้สามารถบล็อคได้แล้ว“
”ก็คือเค้าอินบล็อคมาให้เรา แต่ยืนยันว่าไม่สามารถอธิบายได้ตรงนี้ว่าเป็นรูปแบบไหน ซึ่งบางทีมันก็ทำให้เราไม่อยากเปิดดูอินบล็อค (อ้าวแล้วถ้าคนเข้ามาจีบผ่านไดเร็คล่ะ?) บางทีเราอาจจะเจอกันแบบ เดินบันไดเลื่อนสวนกัน หรือมาเจอกันตามงาน แต่ในอินบล็อคไม่ได้จริงๆ และตอนนี้เราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไร แต่ยอมรับว่าตอนแรกที่เปิดดู ถึงกับร้องอู้หู ก็หาถ่ายกันเนอะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่เปิดแล้ว แต่เฟิร์นก็โชคดี เวลาเราออกงาน แฟนแฟนก็ช่วยกัน อะไรที่ไม่น่ารักเค้าก็จะช่วยเราดู ซึ่งเราก็ยังไม่เคยเจอที่แบบมาประชิดตัว”