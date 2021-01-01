“นนท์ อินทนนท์” ยกมือไหว้! ผู้หญิงหยุดทักมาจีบซะที ยันชอบผู้ชาย แต่ขอคนดีๆ ไม่ใช่จะมาเกาะดัง

ChatGPT แนะนำ “นนท์ อินทนนท์” ถ้าอยากเลิกโสดต้องโชว์เรือนร่าง ตอนสี่ทุ่ม ปัดเลือกเยอะ เพราะแต่ละคนที่เข้ามาจีบจะแปลกๆ ทั้งส่งภาพลับ บางคนถึงขั้นมาเกาะดัง ฝากถึงผู้หญิงเลิกทักแชทมาจีบซะที ยันชอบผู้ชาย แจงสัมพันธ์กับ “เจษ เจษฎ์พิพัฒ”
เปิดตัวเปิดใจตามคำแนะนำของ ChatGPT ว่าถ้าอยากเลิกโสดต้องโชว์เรือนร่าง พร้อมโพสต์ในเวลา 4 ทุ่ม ล่าสุด ”นนท์ อินทนนท์“ อัปเดตล่าสุดว่าได้ผล แต่คนที่เข้ามาคือแปลกๆ ยันไม่ได้เลือกเยอะ แต่ก็ขอคนดีๆ เลย เพราะไม่อยากเริ่มต้นใหม่ ประกาศชอบผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง สาวๆ ชอบทักแชทมาจีบอยู่เรื่อยๆ
“คืออย่างที่ลงไปว่าเราโสด แล้วตอนนี้ก็คือเรามีกล้าม และเราก็ไปถาม ChatGPT มาว่า ถ้าเราอยาก มีแฟน เราต้องทำยังไง เค้าก็แนะนำว่าให้ลงรูปท่อนบน หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป แล้วผู้ชายจะทักเข้ามา อันนี้ไม่ใช่ทำตามฤกษ์ ทำตาม ChatGPT เลย เพราะเราถามไปว่า ถ้าเราอยากมีแฟนจริงๆ ต้องทำยังไง ซึ่งก็ตอบกลับมาว่าให้ลองลงรูปเอาไหม เค้าอธิบายมาว่าให้ลงรูปถอดเสื้อเพื่อจะให้เห็นเรือนร่างของเรา หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไป หนูก็เลยลองลง สรุปผู้ชายทักจริง ทักว่าจีบครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะ แต่อาจจะยังไม่ใช่สเปคเรา อาจจะมีความแปลก อาจจะมีการส่งอะไรแปลกๆ มา ในส่วนของอวัยวะเพศเอย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการความสัมพันธ์ ไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็นวาบหวิว ด้วยความที่เราอายุ 33 ปีแล้ว ก็อยากจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที เพราะว่าเห็นเราดูตอแหลขนาดขนาดนี้ แต่เราเป็นคนหวงตัวมาก“
(พอเราประกาศโสดอย่างนี้ เจษ เจษฎ์พิพัฒว่าไง?) “ก็อาจจะเป็นการซุ่มคบ ซึ่งเป็นการซุ่มคบอยู่คนเดียว เพราะบางทีผู้ชายก็ไม่รู้ด้วยนะ เป็นความสัมพันธ์เชิงชู้เดี่ยว เป็นวันเวย์ แต่เราก็รู้สึกว่าการคบกัน เป็นเพื่อนกันก็ดีกว่า”
“แต่หลายคนก็มาถามเราว่า ทำไมเราถึงโสด ก็เอาเป็นว่าท่านคงยังไม่ประทานให้เรา จริงๆ เราก็กดดันเพราะว่าหลายคนก็เชียร์อยากให้เรามีแฟนจริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ เราก็เคยทำคอนเทนท์มีแฟน มันก็มีสองแง่ เวลาเราคุยกับใคร เราก็ต้องศึกษาจริงจัง แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกดดัน แต่เราก็เกรงใจ อยากจะตอบว่ามีสักที ก็เลยคิดว่าถ้าอยากมี ก็อยากให้มันมีดีไปเลย ซึ่งมันก็มีคนเข้ามาคุยด้วย แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเลือกเยอะ ไม่อยากเริ่มต้นใหม่แล้ว เพราะว่าก็เหนื่อยกับการเริ่มต้น ก็อยากให้มันจบเบ็ดเสร็จสักที”
“และที่หมายถึงว่าเราเป็นคนเลือกเยอะ หนูหมายถึงว่ารักครอบครัวและรักเพื่อน และถ้าแฟนเราเข้ากับสองกลุ่มนี้ไม่ได้ เราก็จะนอยด์ เพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ คือเค้าเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้ มันก็เกิดความนอยด์ แล้วมันจะมีจุดบางอย่าง ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบเรา แต่เหมือนว่าเขาชอบสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ประมาณว่าเป็นเพื่อนกับคนนี้หรอ เราชอบคนนี้มากเลย มันก็เลยรู้สึกแปลกๆ ว่าเขามาคบกับเราเพื่ออะไร การที่เขามาคุยกับเรา เขาก็ต้องโฟกัสที่เราไหม แต่มันเหมือนว่าเขาไปโฟกัสอย่างอื่นแทนตัวเรา มันก็รู้สึกแปลกๆ“
”และอีกอย่างหนึ่ง หนูก็คิดว่า หนูก็ไม่ได้ดังมาก เพียงแต่ว่าคนรู้จักเราเยอะ เพราะว่าเราทำคอนเทนท์แมส ไม่ได้ดังมากแค่คนรู้จักเยอะ เออ…อีนี่ย้อนแย้ง พอเราอยู่ตรง Spotlight คนเข้ามาหาเรา แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้าเข้ามาหาเราเพราะอะไร“
“ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าคนที่จะเข้ามาหาเรา ต้องเข้ากับเราและครอบครัวของเราได้ เข้ากับเพื่อนๆ ของเราได้ อยากได้คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าปกติเราเป็นคนตัดสินใจเองในการทำงาน เรารู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนคู่คิด จริงๆเข้ามาได้เลยครับ ยกเว้นผู้หญิง ล่าสุดที่ลงรูป ผู้หญิงทักแชทเลย ยืนยันว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงเลย ชอบผู้ชาย ไม่ได้ชอบผู้หญิงเลย (ยกมือไหว้) ผู้หญิงไม่ต้องเข้ามานะครับ เราไม่ได้ชอบผู้หญิงจริงๆ”