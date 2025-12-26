xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม (Moral Data Center : MDC) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลคุณธรรมของประเทศ โดยมุ่งเสริมศักยภาพการเข้าถึง การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณธรรมอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและดัชนีสำคัญระดับชาติ และผลักดันให้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนบนฐานคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 
รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรม ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยในแต่ละปี ศูนย์คุณธรรมจะเชิญเครือข่ายคุณธรรมจากทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ข้อมูลคุณธรรมเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างมีทิศทาง
 
ในปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้เชิญองค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรศาสนา ภาคการศึกษา ภาคชุมชนประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “MDC TO GOAL : ปักหมุดหมาย ส่งพลังข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย” ซึ่งสะท้อนความพร้อมของศูนย์คุณธรรมในการยกระดับระบบ MDC จากการเป็นเพียงคลังข้อมูล สู่การใช้งานจริงในทุกระดับ และการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
 
การพัฒนาระบบ MDC มุ่งออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ครอบคลุมผู้ใช้งานในทุกระดับ ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป (Public) ระดับผู้ปฏิบัติงาน(Operator) และผู้ดำเนินโครงการในพื้นที่ ผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน รวมถึงระดับหน่วยงานกำกับดูแล(Regulator) และระดับผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) สามารถใช้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลในการวิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล และกำหนดทิศทางเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ Moral Data Center (MDC) ถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าฐานข้อมูลทั่วไป หากแต่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคุณธรรมเข้ากับการพัฒนาเชิงนโยบายในทุกระดับ โดยหัวใจสำคัญของ MDC มิได้อยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นระบบที่สามารถรับและส่งคืนข้อมูลกลับสู่พื้นที่และภาคีเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเห็นตัวอย่าง และการต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ฐานข้อมูลจะได้รับการพัฒนาและเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ MDC ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรมของประเทศอย่างสมบูรณ์
 
การพัฒนาระบบ Moral Data Center ดำเนินการบนโครงสร้างข้อมูลสำคัญ ได้แก่ คลังข้อมูลบุคลากรด้านคุณธรรม คลังข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อสะท้อนสถานการณ์คุณธรรมของแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงสู่ภาพรวมระดับประเทศ คลังข้อมูลชุมชน และ คลังข้อมูลองค์กร ซึ่งครอบคลุมการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกมิติของสังคม โดยระบบ MDC ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับบุคคลไปสู่การสร้างเครือข่ายคุณธรรม และยกระดับเป็นเครือข่ายของเครือข่าย (Network of Networks) โดยมีศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมในภาพรวมได้อย่างแม่นยำ
 
การผลักดันให้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลครอบคลุมถึง ดัชนีคุณธรรม (Moral Index) และสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและดัชนีสำคัญระดับชาติ โดยไม่จำกัดเฉพาะตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่าง GDP จะทำให้การนำระบบ MDC ไปใช้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลายเป็นขุมพลังสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทุกระดับ ตลอดจนการจัดทำนโยบายและการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนบนฐานคุณธรรม
 
ทั้งนี้ ระบบ MDC ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ข้อมูลชัดเจน และน่าเชื่อถือ ครอบคลุมมิติการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการติดตามความพึงพอใจในการใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมยกระดับศูนย์คุณธรรมสู่การเป็น Smart Organization และผลักดันให้ระบบ MDC ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรม ในฐานะโมเดลต้นแบบที่พร้อมเชื่อมโยงและขยายผลในระดับนานาชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ที่www.moralcenter.or.th, Facebook: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand, YouTube: Moral Channel, Instagram: moralcenter_th, TikTok: @moralcenter_th และ Line OA: moralcenter_th และติดตามข้อมูล Moral Data Center ศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลคุณธรรม ได้ที่ http://mdc.moralcenter.or.th
















ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก
ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก
ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก
ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก
ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น