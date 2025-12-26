ศูนย์คุณธรรมผนึกองค์กรภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล” เชื่อมดัชนีชาติ วางรากฐานสู่ Moral Data Center โมเดลต้นแบบที่พร้อมขยายผลในเวทีโลก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม (Moral Data Center : MDC) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลคุณธรรมของประเทศ โดยมุ่งเสริมศักยภาพการเข้าถึง การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณธรรมอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและดัชนีสำคัญระดับชาติ และผลักดันให้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนบนฐานคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรม ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยในแต่ละปี ศูนย์คุณธรรมจะเชิญเครือข่ายคุณธรรมจากทั่วประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ข้อมูลคุณธรรมเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างมีทิศทาง
ในปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้เชิญองค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรศาสนา ภาคการศึกษา ภาคชุมชนประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “MDC TO GOAL : ปักหมุดหมาย ส่งพลังข้อมูลคุณธรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย” ซึ่งสะท้อนความพร้อมของศูนย์คุณธรรมในการยกระดับระบบ MDC จากการเป็นเพียงคลังข้อมูล สู่การใช้งานจริงในทุกระดับ และการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาระบบ MDC มุ่งออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ครอบคลุมผู้ใช้งานในทุกระดับ ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป (Public) ระดับผู้ปฏิบัติงาน(Operator) และผู้ดำเนินโครงการในพื้นที่ ผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน รวมถึงระดับหน่วยงานกำกับดูแล(Regulator) และระดับผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) สามารถใช้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลในการวิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล และกำหนดทิศทางเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ Moral Data Center (MDC) ถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าฐานข้อมูลทั่วไป หากแต่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคุณธรรมเข้ากับการพัฒนาเชิงนโยบายในทุกระดับ โดยหัวใจสำคัญของ MDC มิได้อยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นระบบที่สามารถรับและส่งคืนข้อมูลกลับสู่พื้นที่และภาคีเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเห็นตัวอย่าง และการต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ฐานข้อมูลจะได้รับการพัฒนาและเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ MDC ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรมของประเทศอย่างสมบูรณ์
การพัฒนาระบบ Moral Data Center ดำเนินการบนโครงสร้างข้อมูลสำคัญ ได้แก่ คลังข้อมูลบุคลากรด้านคุณธรรม คลังข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อสะท้อนสถานการณ์คุณธรรมของแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงสู่ภาพรวมระดับประเทศ คลังข้อมูลชุมชน และ คลังข้อมูลองค์กร ซึ่งครอบคลุมการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกมิติของสังคม โดยระบบ MDC ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับบุคคลไปสู่การสร้างเครือข่ายคุณธรรม และยกระดับเป็นเครือข่ายของเครือข่าย (Network of Networks) โดยมีศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมในภาพรวมได้อย่างแม่นยำ
การผลักดันให้ข้อมูลคุณธรรมดิจิทัลครอบคลุมถึง ดัชนีคุณธรรม (Moral Index) และสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและดัชนีสำคัญระดับชาติ โดยไม่จำกัดเฉพาะตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่าง GDP จะทำให้การนำระบบ MDC ไปใช้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลายเป็นขุมพลังสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทุกระดับ ตลอดจนการจัดทำนโยบายและการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนบนฐานคุณธรรม
ทั้งนี้ ระบบ MDC ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ข้อมูลชัดเจน และน่าเชื่อถือ ครอบคลุมมิติการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการติดตามความพึงพอใจในการใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมยกระดับศูนย์คุณธรรมสู่การเป็น Smart Organization และผลักดันให้ระบบ MDC ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรม ในฐานะโมเดลต้นแบบที่พร้อมเชื่อมโยงและขยายผลในระดับนานาชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ที่www.moralcenter.or.th, Facebook: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand, YouTube: Moral Channel, Instagram: moralcenter_th, TikTok: @moralcenter_th และ Line OA: moralcenter_th และติดตามข้อมูล Moral Data Center ศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลคุณธรรม ได้ที่ http://mdc.moralcenter.or.th