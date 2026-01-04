“ดวงดาว” ในวัย 74 ปี ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด มีความสุขเป็นดาวTiktok ขายของ

“ดวงดาว” ในวัย 74 ปี ยังขับรถด้วยตัวเอง จัดการชีวิตตัวเองทุกอย่าง ลั่นโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตาม แฮปปี้ไลฟ์ขายของช่วยฝึกสมอง ได้โต้ตอบผู้คนทำให้ชีวิตมีความสุข ทำให้ตัวเองยังมีคุณค่า พยายามใช้ชีวิตให้ช้าลง
เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขกับชีวิตนอกจากได้เป็นดาวติ๊กต๊อก “ดวงดาว จารุจินดา” ในวัย 74 ปี ยังใช้ชีวิตทำอะไรต่างๆด้วยตัวเอง เป็นคนสูงอายุที่ทันยุคทันสมัยไปกับโลกที่หมุนเร็ว โดยอาดาวเล่าว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ยังขับรถด้วยตัวเอง และจัดการดูแลชีวิตตัวเองได้ทุกอย่าง
“อาดาวยังขับรถเอง ชอบขับรถเองมาก ลูกๆไม่ห่วงเพราะแม่ชอบขับรถ เหยียบเยอะสุดไม่เกิน 100 มันคือความสุข เวลาขึ้นรถมันเหมือนเวลาของเราจริงๆ เราจะทำอะไรก็ตามแต่ใจเรา ฟังวิทยุ ท่องบท สวดมนต์ จะท่องคาถาหลวงปู่ทวดเวลาขับรถ มันก็ผ่อนคลาย"
"อาดาวดูแลตัวเองหมดทุกอย่าง ลงคิวตารางงานต่างๆ ก็ทำเอง ทุกวันของการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรมันคือความสุข ทำให้เรายังมีคุณค่า ในชีวิตอาดาวทุกๆ วัน ตื่นมาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ ทำทุกวันให้มันดีที่สุด และทุกวันนี้ก็ทำอย่างดีที่สุดสำหรับดวงดาวแล้ว”
การไลฟ์ขายของช่วยฝึกสมอง ได้โต้ตอบผู้คนทำให้ชีวิตมีความสุข ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเวลาไลฟ์ขายของ
“เราทำหลายอย่าง ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเรามีความสุข โลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามสิ่งที่เป็นไป ถามตัวเองเราชอบทำสิ่งนี้รึเปล่า เราชอบและมันก็เป็นงานถนัดของเรา คือการพูด เพราะเรามาจากการเป็นนักพากษ์ นักแสดง พิธีกร ในวันที่ว่างเราก็อยากจะทำอะไรที่ไม่หมดไปวันๆ แค่ออกกำลังกายก็หมดวันแค่นั้น ก็เลยลุกขึ้นมาทำอะไรดีกว่า ก็ไลฟ์ขายสินค้าของลูก ได้ฝึกสมองตัวเอง ได้โต้ตอบกับผู้คนซึ่งมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด"
"ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่เข้ามาดูไลฟ์ย่านะ ลูกชายจะบอกเลยว่า เวลาเขาไลฟ์ไม่เห็นมีคนเข้ามาเหมือนเวลาย่าไลฟ์เลย มาซื้ออย่างเดียวแต่พอเรามาจะมีลูกๆ หลานๆ เข้ามาคุยด้วย เราก็ทำหมดที่เขาขอ เราได้ฝึกสมอง ฝึกประสาท ฝึกสายตาในการตอบ การอ่าน กายพร้อมใจพร้อม ทุกอย่างที่เราทำมันเลยกลายเป็นความสุขทั้งหมด”
แม้เลข7 แล้วพยายามจะใช้ชีวิตให้ช้าลง
“เหมือนเราทำทุกอย่างที่เราจะทำ ที่เราจะไปข้างหน้า แต่เรื่องราวอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจำไม่ได้ อาดาวเหมือนคนไฮเปอร์ เป็นคนเยอะๆ ทำอะไรเร็ว พูดเร็ว คิดเร็วๆ ทั้งๆ ที่เราแก่แล้ว 70 กว่าแล้ว แต่ยังเร็วไปหมด ก็พยายามจะช้าลง เวลาเดินก็พยายามมีสติ เอาส้นเท้าลงก่อนนะ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะสะดุด มองเท้า ขึ้นบันไดก็เกาะราวบันไดด้วยนะ ต้องสะกิดตัวเองตลอดเพราะใจมันไปแล้ว แต่ขามันไม่ไป ก็ดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมรับงานทุกอย่างค่ะ”