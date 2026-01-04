“วิน เมธวิน” เผยเหตุผลรวยแล้วยังทำงานหนัก วางแผน 35 เกษียณ

“วิน เมธวิน” รวยมากแต่ยังทำงานหนัก เพราะ ไม่เลือกงานไม่ยากจน วางแผนเกษียณ 35 ปี ปีหน้าจะเรียนขับเครื่องบินและจะซื้อเครื่องบินขับรอบโลก
รวยแบบไม่โอ้อวด แต่ใครๆก็รู้ว่า “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” รวย จนแฟนๆ ต่างพากันเรียกท่านวิน ทำหลายคนสงสัย วิน รวยมาก เป็นถึงเจ้าของกิจการร้านขนมมาการอง SOURI ที่มีสาขามากมาย คนต่อคิวซื้อแน่น แถมยังเป็น 1 ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องวัน 31 ทำไมยังรับงานนั่นนี่อีกมากมาย รวยแล้วทำไมยังทำงานหนักขนาดนี้ ซึ่ง วิน ก็ตอบชัดเจนว่า ไม่เลือกงานไม่ยากจน
“ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับ จริงนะครับ เรายังมีแรง มีกำลัง อยากจะรีบเกษียณเร็วๆ ก็เลยรีบทำงาน เกษียณของผมหมายความว่าการมีอิสระเลือกที่จะทำงานหรือไม่ทำงานได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอีกแล้ว แต่มันคือเราอยากทำโปรเจ็กต์นี้เราอยากทำเราก็ทำ ไม่อยากทำเราก็จะไม่ทำ ซึ่งผมเองก็วางแผนและเตรียมตัวมาตลอด ในช่วงนี้ก็เตรียมสตางค์เอาไว้"
"ก็ตั้งเป้าไว้ที่ 35 ปีครับ ณ วันนี้มันยังมีงานที่เราไม่อยากทำ แต่เราก็ต้องทำมันอยู่ เป้าหมายของผม 35 เกษียณคืออยากมีอิสระในการตัดสินใจ ทุกวันนี้จริงๆ ก็พอมีอิสระในการรับเลือกงานครับแต่มันก็ไม่100%”
อยากเกษียณไปขับเครื่องบินไปไหนก็ได้รอบโลก
“ผมมีแพลนว่าปีหน้าผมจะเรียนขับเครื่องบิน เป้าหมายของผมคือผมจะซื้อเครื่องบิน ผมจะขับเครื่องบินไปไหนก็ได้ ไปเที่ยวรอบโลก มันจุดประกายมาจากที่เราไปถ่ายละคร แล้วมันมีไฟร์ทที่กำหนดเวลา ซึ่งงานเราเยอะมาก บางทีก็อยากจะรีบกลับ กทม. เพื่อมาทำงานต่อ แต่มันมาไม่ทัน ก็เลยอยากจะมีเครื่องบินของตัวเอง แล้วก็อยากจะไปเรียนขับเครื่องบินเพื่อจะขับไปไหนมาไหนเองได้ ไม่ต้องรอไฟร์ท อยากเรียนเพราะขี้เกียจรอไฟร์ท”
"ก็ศึกษาเตรียมตัวแล้ว ศึกษาข้อมูลหาที่เรียนแล้ว เหลือแค่ผมจะหาเวลาไปลงเรียนได้เมื่อไหร่ ราคาเครื่องบินก็ดูไว้ผ่านๆ ตาแล้ว ก็เป็นเหตุผลที่รีบทำงานเพื่อเก็บเงินมาซื้อเครื่องบิน แล้วอีกอย่างจะได้ขับไปส่งซูริด้วย เพราะร้านซูริเปิดทั่วประเทศไทย และกำลังจะเตรียมการส่งออกไปต่างประเทศ ก็จะเป็นเครื่องบินแช่เย็นซูริ ไปส่งสินค้าให้ลูกค้าในแต่ละภาคและแต่ละประเทศด้วย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย ความท้าทายของมันคือการรักษาอุณหภูมิในการเก็บมาการองที่ต้องบาลานซ์กับอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้มันคงที่ ส่งขนมเสร็จก็บินไปกองละครต่อได้ด้วย ปีหน้าผมจะซื้อเครื่องบินแล้วครับ”