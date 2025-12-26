xs
คนโทร.หาสายไหม้! “เอ ศุภชัย” จัดให้ ตอบแล้ว สัมพันธ์ “อั้ม พัชราภา - ไฮโซพก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากโพสต์คลิปที่ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พระประภา” ร้องเพลงรัก “ความลับ” โดยมีนางเอก “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” นั่งฟังอยู่ด้วยในบรรยากาศชิลๆ ทำแฟนๆ แห่ลุ้นว่าจะใช่คู่นางเอกซุป’ตาร์คืนดีแฟนเก่าหรือไม่

ล่าสุด “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ได้เผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว คอนเฟิร์มความสัมพันธ์ชัดๆ

“คนโทร.มาหาพี่เอกันเยอะมากเลย ว่าพี่อั้มกับพี่พกดีกันแล้วเหรอตอบเลยนะคะว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ (อีโมจิหัวเราะและหัวใจ) หายสงสัยกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูค่ะ” ทำแฟนๆ เมนต์กระจ่างไปอีกหนึ่ง ที่เหลือรอลุ้นว่าเป็นคู่ไหนอีก










