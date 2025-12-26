“ลิลลี่ เหงียน” รอด! “ทนายกุ้ง” ใจแป้ว ศาลรับฟ้อง “ปู มัณฑนา” ฟ้องหมิ่นฯ ฟ้องกลับเรียก 1 ล้าน “ลูกหมี” ยันคำเดิม จ่าย จบ!

ลูกความรอดแต่ทนายไม่รอด ศาลรับฟ้อง “ปู มัณฑนา” ฟ้องหมิ่นฯ “ทนายกุ้ง” เจ้าตัวลั่นไม่เครียด แต่ใจแป้วนิดหน่อย เตรียมสู้เรื่องอายุความ เผยฟ้องกลับ 16 กรรม เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท ด้าน “ลูกหมี” ยันคำเดิม จ่าย จบ!
จากกรณีที่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ฟ้อง “ลิลลี่ เหงียน” เป็นจำเลยที่ 1 และ “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ” เป็นจำเลยที่ 2 ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังไปออกรายการเคลียร์ชัดชัด เมื่อ 1 ปีที่แล้ว ล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค.) ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ก็ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้อง โดยได้ฟ้องทนายกุ้ง จำนวน 1 กรรม และยกฟ้องลิลลี่ ซึ่งงานนี้ทนายกุ้งก็ได้เปิดใจกับสื่อ พร้อมกับ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ที่มาร่วมเป็นกำลังใจ เผยว่าไม่ได้เครียด หรือซีเรียสอะไร เพราะมีประเด็นในการต่อสู้อยู่แล้ว และส่วนตัวก็ได้ฟ้องปูไป 1 คดี 16 กรรม เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท
ทนายกุ้ง : “วันนี้มาใน 2 สถานะ 2 คดี เป็นทั้งจำเลยและทนายความ คดีแรกที่ถูกฟ้องร่วมกับลิลลี่ โดยเป็นจำเลยที่ 2 จากการไปออกรายการเคลียร์ชัดชัด ศาลประทับรับฟ้องเป็นจำเลย 1 กรรม จากคำพูดสั้นๆ ที่พูดว่ามีเจ้าหนี้หลายคน ส่วนลิลลี่ศาลยกฟ้องไปซึ่งอันนี้เราก็น้อมรับในคำของศาล กระบวนการต่อไปเราก็ต้องมาให้การปฏิเสธและสู้คดีต่อ เรามีประเด็นในการต่อสู้ เนื่องจากมันผ่านมา 1 ปีแล้วเพิ่งมาฟ้อง มองว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว มันเกิน 3 เดือนมาแล้ว ซึ่งประเด็นนี้เราก็สู้มา แต่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัย อาจจะไปอยู่ในชั้นการสืบพิจารณา ก็ไม่ได้กังวลไม่ซีเรียส
ก็เป็นจำเลย 1 คดีแล้ว ลูกความรอด แต่ทนายไม่รอด ถามว่าใจแป้วไหม มันก็นิดหนึ่ง แต่เราไม่ได้เครียด ไม่ได้ซีเรียส เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้มันคืออะไร แต่เราก็ฟ้องเขาไปเหมือนกัน 1 คดี 16 กรรม ศาลก็รับฟ้องแล้ว เรียกค่าเสียหายไป 1 ล้านบาทแต่คดีนี้เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมา เพราะมันต้องเอาเงินวางศาลไง เราฟ้องไป 1 ล้าน ก็วางไว้ 2 หมื่น จะพูดลอยๆ ว่าจะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ต้องมีเงินมาวางศาลด้วย ตอนนี้ถ้าเขาจะเอาเงินมาวาง ก็ต้องไปฟ้องแยกคดีมาใหม่แล้ว ไม่เป์นไร ไม่เครียด มองว่าเราปกป้องลูกความ เดี๋ยวเรามาเอาตัวรอดทีหลังได้ เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นสืบพยานอีกที เรามองว่าเรามีข้อต่อสู้ มั่นใจว่าต้องรอดในอนาคต
ส่วนอีกคดีที่ลิลลี่เป็นจำเลยคนเดียว เราก็สู้ในกระบวนการศาล ซึ่งศาลก็ยกฟ้อง เพราะข้อความที่พูดไป มันไม่เข้าขั้นหมิ่นประมาท โทร.บอกลิลลี่แล้ว แต่เขาไม่สบาย เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ ก็ฝากบอกไปทางเลขาฯ แล้ว เขาก็น่าจะโล่ง น่าจะแฮปปี้ แต่ก็ต้องรอนะว่าเขาจะอุทธรณ์ต่อหรือเปล่า แต่ถ้าอุทธรณ์เขาก็ต้องเสียค่าทนายอีกนะ มันมีค่าใช้จ่ายหมด มันก็เปลือง ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีทุนทรัพย์”
ถ้าอยากจ่าย 1.5 ล้านก็ยินดี เอาเงินมาใช้หนี้ทุกอย่างจะได้จบ
ลูกหมี : “จริงๆ อยากให้คุณปูใช้หนี้มาโดยตลอด เพราะช่วงนี้เห็นเขาพูดเสมอว่าติดเงินเรา 1.5 ล้าน ก็ถ้าอยากจ่ายเท่านั้นก็ยินดี ภายในปีนี้ก็จ่ายได้ เห็นพูดตลอด แต่ไม่ได้ทำ ถ้ามีเงิน 1.5 ล้านก็เอามาจ่าย จะได้จบ”
ทนายกุ้ง : “เขาเคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะฟ้องอีกเยอะ เลยมองว่าพวกเราอาจจะโดนคดีอีกเป็นร้อย จากข้อความที่เคยสัมภาษณ์กันปีที่แล้ว แต่ถ้าฟ้องเยอะ ก็เสียค่าจ้างเยอะ ถ้ามีเงินใช้หนี้ก็จบค่ะ”
ฝากบอกทนาย “ปู” ช่วยแนะนำให้มันถูกต้อง อย่าเอามัน เอาคอนเทนต์
ทนายกุ้ง : “เห้อ…พอกระทำคนอื่นเขา มองว่าตัวเองถูกกระทำ แต่พอคนอื่นเขานิดๆ หน่อยๆ ก็กลายเป็นว่าไปรังแกเขา ซึ่งมองว่ามันไม่เมกเซ้นส์ อยากฝากบอกทนายหลายๆ คนด้วย ว่าให้คำแนะนำที่มันถูกต้องดีกว่าไม่ใช่เอาความมัน คิดให้ดี ให้รอบคอบ ผลที่ตามมามันเยอะ ไม่ใช่แค่เอาคอนเทนต์ แต่เขาก็คงอยากได้ตังค์แหละ ถึงฟ้องมา”
ลูกหมี : “ความจริง ก็คือความจริง เชื่อว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรม มันจะส่งผลในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า ถ้าจะหยุดกรรม ก็ต้องรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา ถ้าไม่แก้ไข ก็ต้องรับกรรมกันต่อไป เราก็เครียดพอสมควร ไม่ได้มีใครมีความสุขไปกว่ากันหรอกค่ะ แต่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลวๆ เพิ่ม ส่วนใครยังไม่หยุด ก็รับกรรมต่อไปแน่นอน”
เผยคดีหมิ่นประมาทต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน ถึงจะฟ้องได้ เลยจะใช้ประเด็นเรื่องอายุความ ในการต่อสู้
ทนายกุ้ง : “คดีหมิ่นประมาทคุณจะฟ้องช้าก็ได้ แต่ต้องแจ้งความไว้ก่อนภายใน 3 เดือน แต่อันนี้เขาไม่ได้แจ้งความไว้ก่อน แล้วมาฟ้องเกิน 3 เดือน ถือว่าอายุความมันก็ขาดแล้ว แต่เขาอ้างว่าเพิ่งรู้ แต่ประเด็นการต่อสู้ เราก็ต้องหาหลักฐานมาหักล้างให้ได้ ว่าเขาไม่รู้ยังไง ตอนนี้การกระทำของเขามันมีแต่เพิ่มคดี ถ้าไม่หยุด คดีก็ไม่จบ ถึงได้บอกว่าพอได้แล้วไหม หันหน้ามาคุยกัน ทุกคนยินดีให้อภัย แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าทุกคนผิด สื่อผิด ชีวิตเขาเป็นแบบนี้เพราะลูกหมี เพราะเรา เพราะสื่อแต่มันไม่ใช่ มันเป็นผลของการกระทำมากกว่า”
ถ้า “ลิลลี่” เปลี่ยนใจไม่ยกหนี้ให้ ก็สามารถฟ้องเอาเงินคืนได้
ทนายกุ้ง : “การยกหนี้ให้ มันต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตอนนี้ถ้าลิลลี่จะเอาคืน มันก็ฟ้องได้อยู่แล้ว เพราะหลักฐานทุกอย่างมีชัดเจน ก็อยู่ที่การตัดสินใจของลิลลี่”
คดีแพ่งของ “ลูกหมี” ที่จำเลยขออุทธรณ์ ยังอยู่ระหว่างการหาเงินมาวางศาล
ทนายกุ้ง : “คดีแพ่งที่ลูกหมีชนะคดีแล้ว มูลค่าตามคำพิพากษา รวมดอกเบี้ยประมาณ 2 ล้านกว่าบาท แต่ทางจำเลย ทางลูกหนี้ เขาก็ยังไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลชั้นต้น อยู่ระหว่างอุทธรณ์ แต่การอุทธรณ์ก็ต้องมีค่าวางศาล เท่าที่ตรวจสอบมา ก็ขยายการวางเงินมา 2 ครั้งแล้ว แต่จะขยายได้กี่ครั้งนี่ไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีเงินไปวาง ศาลก็ไม่รับอุทธรณ์ ก็จะจบไปตอนนี้ศาลยังไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนะ เพราะอยู่ระหว่างหาเงินมาวางศาล น่าจะประมาณ 8 หมื่นบาท”
ฝากเตือนจำเลย 12 มกราคมปีหน้า อย่าลืมไปวางเงินศาล
ทนายกุ้ง : “เขามีเงินแหละ แต่ช่วงนี้อาจจะยุ่งอยู่ น่าจะยังไม่สะดวกไปศาล เพราะขยายมา 2 ครั้งแล้ว แต่ถ้าสะดวกต้องไป 12 มกราคมนะ”
ลูกหมี : “ฝากเตือนนะคะ 12 มกราคม ไปวางเงินมัดจำ ยื่นศาลอุทธรณ์นะคะ อย่าลืมนะ”
ทนายกุ้ง : “ถ้าไม่วางเงินศาล คดีก็จบเลย อุทธรณ์ไม่ได้แล้ว”