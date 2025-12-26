Mantra.AI ร่วมมือ BytePlus ประเทศไทย เปิดตัว “Mantra Easy Media” แพลตฟอร์ม AI เจเนอเรชันใหม่ ใช้ง่าย ใช้ได้จริง รวดเร็ว ออกแบบเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ

Mantra.AI ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ BytePlus ประเทศไทย เปิดตัว Mantra Easy Media แพลตฟอร์มสื่ออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่าย ใช้ได้จริง และรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs และธุรกิจออนไลน์ โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานชาวไทยและบริบทของตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะ
คุณชลิตา สมุทรรัตน์ Senior Vice President จาก BytePlus ประเทศไทย กล่าวว่า
“BytePlus มองประเทศไทยเป็น ตลาดเชิงกลยุทธ์ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมสื่อ บุคลากร และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันนี้ การแข่งขันด้าน AI ไม่ได้อยู่ที่ใครมีโมเดลที่ล้ำที่สุด แต่คือใครสามารถนำ AI ไปใช้งานจริง สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ และขยายการใช้งานในระดับประเทศได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง Mantra Easy Media และ BytePlus สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน”
แพลตฟอร์ม Mantra Easy Media ผสานเทคโนโลยี AI หลักของ BytePlus ที่ครอบคลุมมากกว่าการสร้างคอนเทนต์ แต่รวมไปถึงการผลิต การสื่อสาร และประสบการณ์แบบโต้ตอบ โดยประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่
● Seedance: เทคโนโลยี AI สำหรับการสร้างวิดีโอระดับองค์กร ที่ช่วยให้การผลิตคอนเทนต์สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● Seedream: AI Creative Engine ที่ยกระดับการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Storytelling)
● OmniHuman: เทคโนโลยี AI Digital Human ที่สามารถทำหน้าที่เป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว หรือพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ได้อย่างสมจริง
● Real-time Conversational AI: ระบบสื่อสารแบบโต้ตอบทันที สำหรับการตอบคำถาม การนำเสนอข้อมูล และการให้บริการผู้ชมแบบเรียลไทม์
เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม Mantra Easy Media จะช่วยให้องค์กรสามารถ ลดต้นทุน เพิ่มความเร็วในการทำงาน และสร้างโมเดลรายได้ใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในมุมมองการขยายตลาด Mantra Easy Media ถือเป็น แพลตฟอร์ม AI ด้านสื่อ ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการคอนเทนต์คุณภาพสูงและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ในระดับประเทศ การนำ AI มาใช้งานในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทย และเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักพัฒนาและผู้สร้างเทคโนโลยีในประเทศ
คุณชลิตา กล่าวเพิ่มเติมว่า
“BytePlus เชื่อว่าการเติบโตของ AI อย่างยั่งยืน ต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริง การสร้างรายได้จริง และการมี Ecosystem ที่แข็งแรง นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Local Partner อย่าง Mantra เพื่อให้เทคโนโลยีระดับโลกกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง”
ด้าน คุณอธิราช ชูเรือง CEO ของ Mantra กล่าวว่า
“ผมขอขอบคุณ BytePlus อย่างจริงใจ ที่ช่วยทำให้แนวคิดของเราและพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วมมือที่นำ AI ไปสู่การใช้งานในโลกจริง
Mantra Easy Media คือความท้าทายครั้งสำคัญและก้าวที่กล้าหาญ เราเริ่มต้นจากทีมเล็ก ๆ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ผสานระบบดิจิทัลและการตลาด เพื่อให้ AI สามารถช่วยมนุษย์ทำงาน และในบางส่วนสามารถทำงานแทนได้อย่างน่าเชื่อถือ ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมาก”
Mantra ได้ลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มมากกว่า 50 ล้านบาท โดยออกแบบโซลูชันให้เหมาะกับสตาร์ทอัป SMEs และองค์กรธุรกิจ ช่วยให้ผู้ค้าออนไลน์และ SMEs สามารถสร้างวิดีโอ อินโฟกราฟฟิก และผู้ช่วยแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย คาดการณ์รายได้ในปี 2569 มากกว่า 200 ล้านบาท และมีผู้ใช้งานมากกว่า 20,000 ราย
Mantra Easy Media ประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่
● Mantra เนรมิต: เครื่องมือสร้างภาพและวิดีโอเสมือนจริง พร้อมเสียงและภาพที่สมจริง
● Mantra สนทนา: เครื่องมือ Conversational AI สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การจัดการข้อมูล และเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
● Mantra ปล่อยของ: ตลาดกลางของผู้มีความสามารถ ที่ช่วยสร้างสรรค์ภาพ รีทัช หรือวิดีโอในราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถมีสื่อโฆษณามืออาชีพได้
คุณอธิราช กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตว่า
“เรากำลังพัฒนา Mantra Easy Media ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ผ่านมือถือ ด้วยเมนูและคำสั่งเสียง รวมถึงการพัฒนา AI Books เช่น หนังสือนิทานสำหรับเด็ก และหนังสือธรรมะที่อ้างอิงตามพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง”
ด้าน คุณณัฐพศุตม์ ภัทรคุณธีรสิริ CTO ของ Mantra กล่าวสรุปว่า “Mantra Easy Media กำลังสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า ‘Invisible Tech’ คือเทคโนโลยีที่ทรงพลัง แต่ซ่อนความซับซ้อนไว้เบื้องหลัง ให้ผู้ใช้สัมผัสเพียงผลลัพธ์ที่ ‘ง่าย’ และ ‘ตรงจุดที่สุด’ นี่ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ใหม่ แต่คือ Intelligent Operating System ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสาน Engine ระดับโลกของ BytePlus เข้ากับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ”
แพลตฟอร์มนี้ถูกพัฒนาบน 3 แกนหลัก ได้แก่
1. Hyper-Personalization – ระบบเรียนรู้พฤติกรรม บริบทธุรกิจ และความต้องการของผู้ใช้
2. Seamless Integration – เชื่อมต่อข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับหน้าจอ
3. Generative Capability – ด้วยพลังของ GenAI การสร้างคอนเทนต์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการระบบหลังบ้าน เหลือเพียงคลิกเดียว
คุณปัญชลี ตรีตราเพ็ชร Partner Director จาก BytePlus ประเทศไทย กล่าวปิดท้ายว่า
“วันนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัว AI Platform ใหม่ แต่คือการเปิดตัว แนวทางการสร้าง AI Ecosystem ที่เติบโตไปพร้อมกับบริษัทไทย
BytePlus เป็นหน่วยธุรกิจด้าน Enterprise Services ของ ByteDance ที่ให้บริการ AI ในระดับโลก แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยี คือการทำงานผ่าน Local Partner และการเติบโตไปพร้อมกับ Ecosystem ของประเทศนั้น ๆ
Mantra ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยี แต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจตลาดสื่อไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถแปลง AI ให้เป็นโซลูชันที่ ใช้ง่าย และใช้ได้จริง สำหรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการไทย”