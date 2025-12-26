“ทนายตุ๋ย” เผยศาลประทับรับฟ้องทุกกรรม! คดี “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องหมิ่นฯ “ปู มัณฑนา” โต้ตะโกนด่าหน้าศาล แฉถูก “หาญส์” ชี้หน้าขู่ระวังตัวไว้

ศาลรับฟ้องแล้วทุกกรรม! คดี “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องหมิ่น “ปู มัณฑนา” ทนายตุ๋ยลั่นเดินหน้าต่อเต็มที่ ถ้าเขาไม่หยุด เราก็ไม่หยุด โต้ตะโกนด่าปูหน้าศาล มีหลักฐาน เตรียมแจ้งความเพิ่ม แฉถูก “หาญส์” ชี้หน้าขู่ให้ระวังตัว ภรรยาทนายโต้ด่าปูอีแก่ อีเหี่ยว ยันด่าแค่เหี่ยว ไม่ขึ้นอี เพราะทนพฤติกรรมไม่ไหว
หลังก่อนหน้านี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้มอบหมายให้ “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค.) ศาลอาญา รัชดา ก็ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องเรียบแล้ว โดยทนายตุ๋ย พร้อม “คุณเดือน” ภรรยา ได้เป็นตัวแทนของ หนุ่ม กรรชัย ในการเข้ามาฟังคำพิพากษาตามหมายนัดของศาล ก่อนจะเปิดใจกับสื่อถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าว พร้อมชี้แจงในเรื่องที่ ปู มัณฑนา ให้สัมภาษณ์ครั้งก่อน ว่าถูกตนและภรรยาตะโกนด่าหน้าศาล โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นอย่างที่อีกฝ่ายให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
“ต้องของแสดงความเสียใจกับคุณปูด้วย ในการสูญเสียคุณพ่อ วันนี้เป็นเรื่องการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ศาลนัดฟังคำสั่งกรณีที่พี่หนุ่มยื่นฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไว้ 11 กรรม ศาลมีคำสั่งแล้วว่ารับคดีไว้พิจารณาทุกกรรมคือคดีมีมูล ท่านวินิจฉัยไว้ว่าข้อความนี้ เป็นข้อความที่ทำให้พี่หนุ่มขาดความน่าเชื่อถือในสังคม ในฐานะผู้สื่อข่าว คดีรวมทั้งหมดในตอนนี้มี 4 คดี ศาลรับฟ้องแล้ว 2 คดี อยู่ที่สน. 1 คดี และอยู่ที่ไต่สวนอีก 1 คดี รวมทั้งหมด 46 กรรม”
“หนุ่ม กรรชัย” รับทราบ และบอกให้เดินหน้าต่อ ถ้าคู่กรณีไม่หยุด ก็ไม่หยุด
“คดีนี้ถึงแม้เขาจะไม่เอ่ยชื่อพี่หนุ่ม แต่มีความเชื่อมโยง คนอ่านอ่านแล้วเชื่อได้ว่าเป็นพี่หนุ่ม เรามีหลักฐานจากโซเชียลทั้งหมด ก็ได้เรียนให้พี่หนุ่มทราบขั้นต้นแล้ว แกก็บอกให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย แกไม่ได้พูดอะไร แกก็เฉยๆ เพราะให้ทนายทำหน้าที่ ให้ไปต่อเท่าที่คุณปูจะหยุด หยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้น ยังไม่หยุดก็ไปต่อ คุณปูก็ยังมีสิทธิ์ต่อสู้นะครับ ก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียด วันนี้เจ้าตัวเขาไม่ได้มา ส่งผู้รับมอบมาฟัง”
เชื่อถ้า “หนุ่ม กรรชัย” จะคุย คงไม่สั่งให้ไปต่อ
“ต้องให้พี่หนุ่มพิจารณา แต่แกก็เคร่งครัดของแก ซึ่งส่วนตัววันนี้ผมเชื่อว่าแกไม่คุย เพราะถ้าแกคุย แกไม่สั่งว่าให้ไปต่อ อย่าหยุดให้ไปต่อ จนกว่าเจ้าตัวจะหยุด ขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องมาให้การณ์ในนัดหน้า 23 กุมภาพันธ์ แล้วก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แล้วคดีที่ผมเพิ่งฟ้องไป 22 กรรม ก็นัดในวันนั้นเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวจะมีคดีที่ 5 ตามมา ถ้ายังไม่เลิกว่าพี่หนุ่ม แกก็บอกให้ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมพูดว่าหยุดเถอะครับ ถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นอย่างนี้ แกก็ให้ไปต่อ เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทุกคดีครับ”
ชี้ “ปู” โดนฟ้อง 19 คดี มันหนักหนามาก
“มันหนักหนามากครับ ถูกฟ้อง 1 เรื่องผมยังเหนื่อยเลย ถ้าเลี่ยงได้ที่จะไม่เป็นคดีมันเป็นเรื่องดี มันไม่สนุกครับ ไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาต้องสูญเสีย แค่เวลาก็ไม่คุ้มแล้ว ไปทำมาหากิน ไปหนี้จ่าย พูดคุยเจรจา ผมเชื่อว่าคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) น่าจะยอมรับถ้าคุยกับเขา ค่าทนาย 19 คดีรวมกัน ผมว่าใช้หนี้คุณลูกหมีหมดแล้วนะครับ”
โต้ตะโกนด่า “ปู” แค่ถามว่ามองอะไร หลังอีกฝ่ายใช้สายตามองเหยียดหยาม ด้านภรรยาเข้ามาโต้เถียง เพราะทนฟังไม่ได้
“หลักฐานผมมี ผมจะไปด่าเขาทำไมครับ นึกภาพคนเดินสวนกัน แล้วมีคนมองคุณด้วยอาการเหยียดหยาม ผมก็ถามเขาไปว่ามองผมทำไม แต่ไม่มีคำว่ามึง ผมไม่ได้เป็นคนหยาบคายขนาดนั้น แล้วที่แยกย้ายไปไม่ใช่ผมหนีนะครับ ผมต้องขึ้นไปทำหน้าที่ทนายความ แล้วไปเจอที่หน้าห้องพิจารณาคดี เขาก็ใช้สายตาเหมือนเดิม ในขณะที่มีทนายท่านหนึ่งยืนอยู่ด้วย ก็ยืนกัน มีการโต้เถียงกันจนเดินเข้าห้องพิจารณาคดี แล้วภรรยาผมเขาได้ยินก็ทนไม่ได้ เขาเลยเดินเข้าไปแล้วโต้เถียงกันเสียงดัง ผมไม่เข้าใจเขาจริงๆ ว่าจะบูลลี่ภรรยาผมเหรอ”
ยันไม่ได้ด่า อีเหี่ยว อีแก่ แค่บอกว่าเหี่ยวเฉยๆ
เดือน : “ไม่มีคำว่าอีค่ะ แค่บอกว่าเหี่ยวเฉยๆ เพราะเราอ่านในโซเชียล เขาว่าเราตลอดเวลา เรารู้ว่าเป็นเรา แต่เราไม่ตอบโต้ เราก็ขำๆ ขอไปเจอตัวเป็นๆ เลย จะพูดคำว่าเหี่ยว แค่นั้นเอง คือจะว่าอะไรฉันก็แล้วแต่ ขอพูดคำว่าเหี่ยวแค่นั้นพอ จบ ก็ยังงงอยู่เหมือนกัน ว่าเอาเราไปเกี่ยวด้วยทำไม (ยืนยันไม่ได้พูด?) ไม่ค่ะ เขาไซโคเยอะเกินไปค่ะ ไม่มีค่ะ”
ทนายตุ๋ย : “คือรายงานเจ้าหน้าที่ศาลตอนที่ผมไปฟ้องละเมิดหน้าศาล เจ้าหน้าที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ ว่าด่าผมด้วยถ้อยคำหยาบคาย ในนั้นจะมีรายละเอียดว่าโต้เถียงกัน”
เดือน : “ที่ทำให้เดือนโกรธ คือเราไม่เคยเจอกันเลย ต่างคนต่างอยู่ คุณมาทำอะไร ณ ตรงนี้ คุณก็ทำหน้าที่ของคุณไป ไม่ใช่คุณมองเหยียด เบ้ปากใส่เรา เดือนเลยบอกว่าคุณมาศาล คุณทำกิริยาให้มันเรียบร้อยหน่อย ทำไมคุณมองคนแบบนี้ เขาก็บอกว่าทำไม แล้วมึงจะทำไม เราก็เลยขึ้นเลยค่ะ เขาว่าพี่ตุ๋ยด้วยคำหยาบ เดือนเลยลุกขึ้นไปถามว่าแล้วจะทำไม เอาเลยไหมล่ะ เดือนพูดคำนี้แหละ แล้วก็หยุดแค่ตรงนั้น แล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างใน เขาพูดอะไรของเขาไปเรื่อยจนถึงชั้นพิจารณาในบัลลังก์ เราเลยแจ้งทนายเขา ว่าคุณควบคุมคนของคุณด้วย เขาก็ไม่หยุด”
ทนายตุ๋ย : “เขาจะโกรธเวลามีใครมาว่าผม แล้วผมจะบอกเลยว่าในศาล ทั้งหน้าศาล และในห้องพิจารณาคดี ไม่มีกล้องวงจรปิด ผมไปทำก่อนเขาอีก เพราะผมเป็นคนถูกกระทำ ก็อยากพิสูจน์ในสิ่งที่โดนกระทำ แต่ผมมีรายงานเจ้าหน้าที่ศาล แล้วตัวเขาน่ะไม่อ่าน ถ้าเขาอ่านเขาจะไม่กล้าสัมภาษณ์อย่างนั้นแน่ๆ ครับ ว่าเรื่องจริงคืออะไร ผมยื่นละเมิดศาลในการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในศาล แต่จากรายงานที่มีการโต้เถียงกัน ท่านเลยไม่ได้รับเอาไว้ แต่ก็มีรายละเอียดถ้อยคำที่ด่าผม เจ้าตัวเขาก็ต้องรู้ ว่าเขาเอ่ยอะไรออกมา”
เตรียมฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
“เรื่องในศาลผมไม่ฟ้อง แต่จะฟ้องที่เขาโพสต์ เป็นคดีของผมเอง มันมีข้อความที่เขาแชร์มาจากคุณหาญส์ (ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ) ที่เล่าเหตุการณ์นี้ ซึ่งมันไม่เป็นความจริง มันมีคำหนึ่งว่าผมไปกดดัน ไปข่มขู่เขา ก็คงจะฟ้องเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แล้วเดี๋ยวจะพิจารณาว่าผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ด้วยไหม เพราะหลังจากที่คุณปูให้สัมภาษณ์ คนที่รู้จักผม เขามาถามว่าผมไปด่าเขาจริงเหรอ ภาพผมออกมาเป็นอย่างนั้นหมดแล้ว เป็นผู้ชายไปด่าผู้หญิงได้ยังไง แล้วไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ความจริงเขาไม่รู้ไง ว่าสายตาที่เขาดูถูกเหยียดหยามผมเนี่ย มันเกินกว่าที่เราจะยืนเฉยๆ ผมถึงได้ถามเขาว่ามองอะไร”
เผยถูก “หาญส์ ” ชี้หน้าในห้องพิจารณาคดี พร้อมพูดว่าให้ระวังตัวไว้
“หลังจากวันนั้นก็ยังมีอีกครั้งหนึ่ง สามีเขาชี้หน้าผมในห้องพิจารณาคดี แล้วพูดคำว่าระวังตัวไว้ ข่มขู่ผมเลย ผมเลยไปแจ้งความไว้ วันนี้ทราบข่าวว่าเขาป่วย ก็เป็นกำลังใจให้ขอให้หายเร็วๆ ส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับ แต่วันนั้นมีประชาชนที่เขามานั้นฟังคดีแล้วเขาได้ยิน เขาก็ตกใจว่าขู่กันในศาลขนาดนี้เลยเหรอ”
ฝากถึง “ปู” ให้ใช้ชีวิตให้ระมัดระวัง ควบคุมตัวเองให้ได้ และแยกแยะให้เป็น
“ก็อยากให้เขาใช้ชีวิตที่ระมัดระวังกว่านี้ อย่าไปตามใจ ตามความรู้สึก ควบคุมตัวเองให้ได้ แล้วปัญหาจะไม่เกิด ต้องนิ่งกว่านี้ ผมเชื่อว่านิสัยผมก็ไม่น้อยกว่าคุณปู แต่ผมกดตัวเองเอาไว้ ทุกคนมีมุมมืด แต่ต้องกดตัวเองเอาไว้ อย่าเอาออกมา ถ้าเราเป็นคนที่คนสนใจ เป็นตัวอย่าง มันก็ไม่ดี อยากให้หยุด แล้วภรรยาผมก็แค่มาช่วยดูแลผมในการทำงาน ก็ไม่ควรจะต้องดึงเข้ามาเกี่ยวข้อง อยากให้เขาแยกแยะให้เป็น ว่าผมเป็นทนายความทำหน้าที่ ผมไม่ได้เป็นคู่ความเขา”