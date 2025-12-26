xs
“เบลล์ นิภาดา” ถ่ายทอดความเจ็บลึกผ่านซิงเกิ้ลใหม่ “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” ร่วมงาน นักแต่งเพลงมือทอง “ลูกโด่ง ห้าร้อยต้น” เจ้าของผลงานดัง “จื่อบ่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศิลปิน เบลล์ นิภาดา ค่าย จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สังกัด แกรมมี่โกลด์ กลับมาถ่ายทอดบทเพลงเศร้าอีกครั้ง กับซิงเกิลใหม่ “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” ที่สะท้อนความรู้สึกลึกของคนที่ยังรัก แต่กลับสัมผัสได้ว่าอีกฝ่าย “หมดใจไปแล้ว” โดยเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งกับนักแต่งเพลงมือทอง ลูกโด่ง ห้าร้อยต้น เจ้าของผลงานดังอย่าง “จื่อบ่” ในหน้าที่ คำร้อง / ทำนอง และได้ จินนี่ ภูไท นักเรียบเรียงดนตรีระดับหลายร้อยล้านวิว มาช่วยถักทออารมณ์เพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
“ฮักเฮามันเก่าแล้ว” เนื้อหาของเพลง เล่าถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่ง ที่แม้จะได้ยินคำว่า “รัก” จากคนรักทุกวัน แต่กลับรับรู้ได้ว่า คำนั้นไม่ได้ออกมาจากหัวใจอีกต่อไป ความรักเต็มร้อยที่เคยมี เหมือนถูกถ่ายโอนไปให้ใครอีกคนจนไม่เหลือส่วนที่เป็นของตนเอง บทเพลงจึงกลายเป็นเสียงแทนใจของคนที่ยังยืนอยู่ที่เดิม ขณะที่อีกฝ่ายเดินจากไปไกลแล้ว

ด้านมิวสิกวิดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวของ เบลล์ ที่ค่อย ๆ รู้ตัวว่า ความรักที่เคยได้รับ “ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” เธอกลายเป็นเพียง “หนังสือเล่มเก่า” ที่ถูกวางทิ้งไว้ ไม่ถูกเปิดอ่าน และไม่ถูกเห็นค่า ขณะเดียวกัน คนรักกลับเริ่มให้ความสนใจกับผู้หญิงอีกคนมากขึ้นทุกวัน โดยไม่เคยพูดความจริงตรง ๆ ทำให้เบลล์ต้องเผชิญทั้งความเจ็บปวด ความสับสน และการยอมรับความพ่ายแพ้ในหัวใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะพยายามเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็ต้องเช็ดน้ำตาซ้ำ ๆ เมื่อความจริงปรากฏชัดว่า เธอเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่ยังรัก ส่วนเขานั้น “หมดรัก” มานานแล้ว บทสรุปของเรื่องราวคือการยอมรับว่า ความรักครั้งนี้ เก่าแล้ว เหลือไว้เพียงความทรงจำ ความเจ็บปวด และการตัดสินใจว่า ถึงเวลาต้องปล่อยมือ

เพลงใหม่จาก เบลล์ นิภาดา บทนี้ จึงไม่ใช่แค่เพลงเศร้า แต่คือกระจกสะท้อนหัวใจของใครหลายคน ที่เคยรักเต็มที่ แต่ต้องยอมแพ้ให้กับความจริงที่ไม่มีใครอยากเผชิญ
ติดตามฟังและชมมิวสิกวิดีโอเพลง “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” จากศิลปิน เบลล์ นิภาดา ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube : Grammy Gold Official 🎬 https://youtu.be/VffHujPd0pI







