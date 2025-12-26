“เบลล์ นิภาดา” ถ่ายทอดความเจ็บลึกผ่านซิงเกิ้ลใหม่ “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” ร่วมงาน นักแต่งเพลงมือทอง “ลูกโด่ง ห้าร้อยต้น” เจ้าของผลงานดัง “จื่อบ่”

ศิลปิน เบลล์ นิภาดา ค่าย จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สังกัด แกรมมี่โกลด์ กลับมาถ่ายทอดบทเพลงเศร้าอีกครั้ง กับซิงเกิลใหม่ “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” ที่สะท้อนความรู้สึกลึกของคนที่ยังรัก แต่กลับสัมผัสได้ว่าอีกฝ่าย “หมดใจไปแล้ว” โดยเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งกับนักแต่งเพลงมือทอง ลูกโด่ง ห้าร้อยต้น เจ้าของผลงานดังอย่าง “จื่อบ่” ในหน้าที่ คำร้อง / ทำนอง และได้ จินนี่ ภูไท นักเรียบเรียงดนตรีระดับหลายร้อยล้านวิว มาช่วยถักทออารมณ์เพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
“ฮักเฮามันเก่าแล้ว” เนื้อหาของเพลง เล่าถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่ง ที่แม้จะได้ยินคำว่า “รัก” จากคนรักทุกวัน แต่กลับรับรู้ได้ว่า คำนั้นไม่ได้ออกมาจากหัวใจอีกต่อไป ความรักเต็มร้อยที่เคยมี เหมือนถูกถ่ายโอนไปให้ใครอีกคนจนไม่เหลือส่วนที่เป็นของตนเอง บทเพลงจึงกลายเป็นเสียงแทนใจของคนที่ยังยืนอยู่ที่เดิม ขณะที่อีกฝ่ายเดินจากไปไกลแล้ว
ด้านมิวสิกวิดีโอ ถ่ายทอดเรื่องราวของ เบลล์ ที่ค่อย ๆ รู้ตัวว่า ความรักที่เคยได้รับ “ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” เธอกลายเป็นเพียง “หนังสือเล่มเก่า” ที่ถูกวางทิ้งไว้ ไม่ถูกเปิดอ่าน และไม่ถูกเห็นค่า ขณะเดียวกัน คนรักกลับเริ่มให้ความสนใจกับผู้หญิงอีกคนมากขึ้นทุกวัน โดยไม่เคยพูดความจริงตรง ๆ ทำให้เบลล์ต้องเผชิญทั้งความเจ็บปวด ความสับสน และการยอมรับความพ่ายแพ้ในหัวใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะพยายามเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็ต้องเช็ดน้ำตาซ้ำ ๆ เมื่อความจริงปรากฏชัดว่า เธอเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่ยังรัก ส่วนเขานั้น “หมดรัก” มานานแล้ว บทสรุปของเรื่องราวคือการยอมรับว่า ความรักครั้งนี้ เก่าแล้ว เหลือไว้เพียงความทรงจำ ความเจ็บปวด และการตัดสินใจว่า ถึงเวลาต้องปล่อยมือ
เพลงใหม่จาก เบลล์ นิภาดา บทนี้ จึงไม่ใช่แค่เพลงเศร้า แต่คือกระจกสะท้อนหัวใจของใครหลายคน ที่เคยรักเต็มที่ แต่ต้องยอมแพ้ให้กับความจริงที่ไม่มีใครอยากเผชิญ
ติดตามฟังและชมมิวสิกวิดีโอเพลง “ฮักเฮามันเก่าแล้ว” จากศิลปิน เบลล์ นิภาดา ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube : Grammy Gold Official 🎬 https://youtu.be/VffHujPd0pI