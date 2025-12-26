เปิดตัวครั้งแรก! “เค้กส้ม” หวานใจ!! “เสนาหอย” รู้ทั้งรู้ว่ามีหนี้ร้อยล้าน!!

ส่งท้ายปีนี้ “ตีท้ายครัว” พาไปเปิดบ้านเก่า เล่าเรื่องใหม่ ตกแต่งใหม่ ปรับแนวชีวิตใหม่ของพิธีกรอารมณ์ดีขวัญใจมหาชน “เสนาหอย” กับเทปที่ทั้งขำ ทั้งซึ้ง และเต็มไปด้วยเรื่องจริงของชีวิต ที่ไม่เคยเล่าแบบนี้มาก่อน
เปิดประตูบ้านกันด้วยครั้งแรกกับการเปิดตัว “เค้กส้ม” หวานใจคนพิเศษ ที่ก้าวเข้ามาในชีวิตพี่หอย พร้อมเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากงานคอสตูม สู่ความเข้าใจ และการจับมือเดินไปด้วยกัน แม้จะรู้ตั้งแต่แรกว่าอีกฝ่ายมี “หนี้ร้อยล้าน” แต่เค้กส้มก็เลือกอยู่ข้างกันอย่างไม่ลังเล
พี่หอยยังถูก “พี่วิลลี่” เปิดโหมดอดีต “สายเปย์” เล่าเรื่องการรูดบัตร ผ่อนตู้เย็นให้น้องๆ สาวๆ… พร้อมเผยเบื้องหลัง “ความหอย” ที่หลายคนหลงรัก ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากความขำและอารมณ์ดีที่ได้รับมาจาก “คุณแม่” แบบเต็มๆ
นอกจากนี้ยังเปิดใจถึงการใช้ชีวิตท่ามกลางภาระหนี้ก้อนโต กับมุมมองตรงไปตรงมาว่าไม่คิดหนี แต่เลือกเผชิญหน้าอย่างมีสติ บ้านหลังนี้อาจมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา แต่ยืนยันชัดว่า “เศร้าได้…แต่ไม่เหงา”
ห้ามพลาดบรรยากาศบ้านหอยที่ไม่ต้องถามหามารยาท มีทั้ง “บู้บี้เวิร์ด” เสียงหัวเราะไม่พัก เพย์บอยที่หมดฤทธิ์ และร้านก๋วยเตี๋ยวที่เจ้าตัวกับหวานใจทุ่มเทเป็นที่ “เหนียวใจ” สร้างหลักปีกฐานด้วยกัน
ปิดท้ายปีไปกับเรื่องราวจริงใจ อบอุ่น และเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของ “เสนาหอย” ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33