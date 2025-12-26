“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว

“ชาล็อต” คิดได้แล้วโพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ตระหนักกับตัวเองได้ว่า จุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนคุณแล้ว สัญญาจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้น ขอโอกาสและขอบคุณบอสที่ยังคอยตักเตือนตนอยู่
หลังจากมีคลิปว่อนโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยน่ารักของ “ชาล็อต ออสติน” ที่แสดงสีหน้าเหวี่ยงขณะเล่นกีฬา รวมถึงการอวยพรแบบจัดเต็มของ “บอสณัฒน์ อิสรไกลศีล” ที่อวยพรชาล็อตออกสื่อสาธารณะว่าหลังจากนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีสติและสมาธิและมีความโปรเฟสชั่นแนล รู้จักถนอมน้ำใจผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่ร่วมงานด้วย และที่สำคัญอย่าลืมตัว จนกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันกระฉ่อนโซเชียล
บอสณวัฒน์ ถูกแฟนคลับชาล็อตถล่มเละ แต่บอสก็สู้กลับ พร้อมแฉชีวิตจริงของชาล็อตที่แฟนนางงามอาจจะยังไม่รู้ ล่าสุด ชาล็อต ได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพกอดณวัฒน์ สัญญาจากนี้จะพัฒนาตัวเอง
“หนูขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ของหนู ขอบคุณคำสอนและคำอวยพรวันเกิดจากบอส @nawat.tv อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะ
หนูในฐานะศิลปินภายใต้สังกัด MGI @missgrandthailand ที่ได้รับโอกาสในการทำงานมากมายจากบอส และยังได้รับความรักดีๆ จากพี่ๆ ทุกคนในบริษัท หนูได้ไปใช้เวลาตกตะกอนความคิดกับตัวเองในหลายวันที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนูได้มองเห็นถึงมุมมองความหวังดี และการให้โอกาสจากบอส/ที่ๆ ผู้ใหญ่ทุกคนในชีวิตการทำงานของหนูอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตไปบนเส้นทางนี้ของหนูมากๆ รวมถึงยังสามารถเป็นประโยชน์ และให้ข้อคิดกับใครอีกหลายคนที่คอยติดตาม แสดงความห่วงไยต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ของหนูด้วย
เมื่อหนูได้ใช้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่หลายวันนี้ หนูถึงตระหนักกับตัวเองได้ว่า 'จุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนคุณแล้ว'
หนูจึงอยากใช้โอกาสก่อนวันสุดท้ายของปีจะมาถึง เพื่อขอบคุณบอส @กawat.tv อีกครั้งจริงๆ ค่ะ สำหรับคำสอนที่ยังย้ำยังย้ำเตือนให้หนูรู้ว่าบอส ยังคงเป็นผู้ใหญ่ที่รัก หวังดี และให้โอกาสกับหนูเสมอมา ขอบคุณที่บอสยังคงเอ็นดูและละคอยตักเตือนหนูนะคะ หนูสัญญาว่าปีใหม่ปีหน้าและปีต่อๆ ไป หนูจะตั้งใจพัฒนาตัวเองเติบโตให้มากขึ้น และจะทำผลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านอย่างเต็มที่ในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสต่อไปค่ะ”