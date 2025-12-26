xs
xsm
sm
md
lg

“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ชาล็อต” คิดได้แล้วโพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ตระหนักกับตัวเองได้ว่า จุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนคุณแล้ว สัญญาจะพัฒนาตัวเองให้โตขึ้น ขอโอกาสและขอบคุณบอสที่ยังคอยตักเตือนตนอยู่

หลังจากมีคลิปว่อนโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยน่ารักของ “ชาล็อต ออสติน” ที่แสดงสีหน้าเหวี่ยงขณะเล่นกีฬา รวมถึงการอวยพรแบบจัดเต็มของ “บอสณัฒน์ อิสรไกลศีล” ที่อวยพรชาล็อตออกสื่อสาธารณะว่าหลังจากนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีสติและสมาธิและมีความโปรเฟสชั่นแนล รู้จักถนอมน้ำใจผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่ร่วมงานด้วย และที่สำคัญอย่าลืมตัว จนกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันกระฉ่อนโซเชียล

บอสณวัฒน์ ถูกแฟนคลับชาล็อตถล่มเละ แต่บอสก็สู้กลับ พร้อมแฉชีวิตจริงของชาล็อตที่แฟนนางงามอาจจะยังไม่รู้ ล่าสุด ชาล็อต ได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพกอดณวัฒน์ สัญญาจากนี้จะพัฒนาตัวเอง

“หนูขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ของหนู ขอบคุณคำสอนและคำอวยพรวันเกิดจากบอส @nawat.tv อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะ

หนูในฐานะศิลปินภายใต้สังกัด MGI @missgrandthailand ที่ได้รับโอกาสในการทำงานมากมายจากบอส และยังได้รับความรักดีๆ จากพี่ๆ ทุกคนในบริษัท หนูได้ไปใช้เวลาตกตะกอนความคิดกับตัวเองในหลายวันที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หนูได้มองเห็นถึงมุมมองความหวังดี และการให้โอกาสจากบอส/ที่ๆ ผู้ใหญ่ทุกคนในชีวิตการทำงานของหนูอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตไปบนเส้นทางนี้ของหนูมากๆ รวมถึงยังสามารถเป็นประโยชน์ และให้ข้อคิดกับใครอีกหลายคนที่คอยติดตาม แสดงความห่วงไยต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ของหนูด้วย

เมื่อหนูได้ใช้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่หลายวันนี้ หนูถึงตระหนักกับตัวเองได้ว่า 'จุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนคุณแล้ว'

หนูจึงอยากใช้โอกาสก่อนวันสุดท้ายของปีจะมาถึง เพื่อขอบคุณบอส @กawat.tv อีกครั้งจริงๆ ค่ะ สำหรับคำสอนที่ยังย้ำยังย้ำเตือนให้หนูรู้ว่าบอส ยังคงเป็นผู้ใหญ่ที่รัก หวังดี และให้โอกาสกับหนูเสมอมา ขอบคุณที่บอสยังคงเอ็นดูและละคอยตักเตือนหนูนะคะ หนูสัญญาว่าปีใหม่ปีหน้าและปีต่อๆ ไป หนูจะตั้งใจพัฒนาตัวเองเติบโตให้มากขึ้น และจะทำผลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านอย่างเต็มที่ในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสต่อไปค่ะ”








“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว
“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว
“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว
“ชาล็อต” คิดได้แล้ว โพสต์ภาพกอด “ณวัฒน์” ลั่นจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้ อาจจะยังไม่แย่เท่ากับจุดที่ไม่มีใครอยากเตือนแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น