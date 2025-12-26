“เอ ศุภชัย” เสิร์ฟให้ฟินๆ “อั้ม พัชราภา” นั่งฟัง “ไฮโซพก” ร้องเพลงรัก! (คลิป)

แฟนๆ ยังคงจับตามองว่านางเอกซุป’ตาร์คืนดีแฟนเก่าหมายถึงใคร งานนี้คนที่ทำให้ลุ้นที่สุดคือคู่ของ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” กับ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” เพราะที่ผ่านมาถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกรากันไปนาน แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฉันท์เพื่อน อั้มเปิดตลาด ก็จะเห็นไฮโซพกไปร่วมงานด้วยอยู่บ่อยๆ ไปงานที่ไหน ก็จะเห็นโมเมนต์อยู่ใกล้ๆ อั้ม
ล่าสุด อินสตาแกรม “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ผู้จัดการส่วนตัวอั้ม ก็ทำเอฟซีฟิน คิดกันไปไกลอีกครั้ง หลังถ่ายคลิปไฮโซพกร้องเพลงรัก โดยมีอั้ม พัชราภา นั่งฟังเพลงในบรรยากาศชิลๆ รวมอยู่ด้วย งานนี้แฟนๆ แอบมีลุ้นเลยว่าอาจจะเป็นคู่นี้หรือไม่ เข้ามาเมนต์กันสนั่น คู่นี้ยังไงน้า, พี่เอบอกใบ้อะไรหรือเปล่า ฯลฯ