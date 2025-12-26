“ต๊อด ปิติ” เลือกความปลอดภัย พักใส่นาฬิกาหรู 18 ล้าน มาใส่ G- Shock หลังถูกเปิดวาร์ปวิถีชีวิตพนักงานออฟฟิศใช้ชีวิตไม่หวือหวา

หลังจากที่ภรรยาสาว “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี”ไปออกรายการพร้อมรีวิวหน้าที่สะใภ้หมื่นล้านด้วยความถ่อมตัวถึงสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ว่า… “ต๊อดเขาก็ยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ เราไม่ได้ใช้ชีวิตหวือหวาขนาดนั้น”
ทำชาวเน็ตแอบไปส่องไลฟ์สไตล์ ต๊อด ปิติ ซึ่งก็ดูเรียบง่ายไม่หวือหวา แต่ที่ต๊อดชื่นชอบคือ นาฬิกาและพระเครื่อง ซึ่ง ต๊อด ปิติ ถูกเปิดวาร์ปนาฬิกาเรือนโปรดสายสีฟ้าที่ต๊อดชอบใส่เป็นประจำ คือ Richard Mille RM35-03 CA FQ TPT ตีเงินไทยราคาประมาณ 18,000,000 บาท รุ่นที่ Rafa Nadal นักเทนนิสระดับโลกร่วมพัฒนาด้วย กลายเป็นกระแสคอมเมนต์กันเต็มโซเชียล
ทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกมาโพสต์ตัดพ้อ “คงไม่ได้ใส่นาฬิกาสายสีฟ้าไปอีกนาน🥀 เรื่องความปลอดภัยที่ต้องกลับมาคิดแล้วละครับ” พร้อมโชว์วันนี้ใส่นาฬิกา G- Shock แล้ว