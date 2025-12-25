“แก๊งเจย์ โจว ตัวปลอม” รวมทีมถ่ายโฆษณา ด้านต้นสังกัด "ตัวจริง" ยืนยันไม่อนุญาต

ไวรัลสนั่นโซเชียล! “ก๊อปปี้เจย์ โจว” รวมตัวถ่ายโฆษณาแย่งงานพรีเซนเตอร์ ด้านตัวจริงออกโรงแจงชัด “ไม่ได้รับอนุญาต”
โลกออนไลน์จีนกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีคลิปโฆษณาที่ถูกเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน “ก๊อปปี้เจย์ โจว” เผยแพร่บนเว่ยป๋อ จนกลายเป็นกระแสไวรัล ล่าสุด เจย์ โจว (โจว เจี๋ยหลุน) เจ้าตัวได้ออกมาตอบโต้ผ่านต้นสังกัด ยืนยันชัดว่าไม่ได้รับรู้และไม่ได้ให้การอนุญาตใด ๆ
ก่อนหน้านี้ แพลตฟอร์มเดลิเวอรียักษ์ใหญ่ของจีน “เหมยถวน” เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าได้คว้าตัว เจย์ โจว ศิลปินระดับเอเชีย มานั่งแท่นพรีเซนเตอร์ ส่งผลให้แฟน ๆ จำนวนไม่น้อยแซวและเรียกร้องให้ซูเปอร์สตาร์รายนี้ออกมาส่งอาหารด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศไม่นาน บนเว่ยป๋อกลับมีการเผยแพร่คลิปโฆษณาความยาว 18 วินาที ซึ่งรวมตัวชาย 4 คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาคล้ายเจย์ โจว หรือที่ชาวเน็ตเรียกว่า “เจย์ โจว เวอร์ชันก็อปปี้” ได้แก่ หยงเจี๋ยหลุน, จวนหลุน, โม่โตวเจี๋ยหลุน และ โจวปิ่งหลุน มาปรากฏตัวพร้อมกันในโฆษณาเดียว สร้างความฮือฮาอย่างมาก
ฉากไฮไลต์ของคลิปคือการที่ทั้ง 4 คนพูดพร้อมกันว่า “ออเดอร์ของคุณ เดี๋ยวพวกเราหลุนมาส่งให้เอง!” จนทำเอาชาวเน็ตขำกลิ้ง คลิปดังกล่าวพุ่งติดเทรนด์ร้อนแรงบนเว่ยป๋ออย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง ถึงขั้นกระแสแรงกลบข่าวพรีเซนเตอร์ตัวจริง
ด้าน เจย์ โจว ต้นสังกัด “เจย์เวิลด์ มิวสิก” ให้สัมภาษณ์กับ ไชน่าไทมส์ ระบุชัดว่า “เราไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน และไม่ได้ให้การอนุญาต” พร้อมยืนยันว่า โฆษณาที่ใช้บรรดา ‘ก๊อปปี้เจย์ โจว’ ไม่ใช่แคมเปญที่แบรนด์จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เจย์ โจว ตัวจริงได้ถ่ายทำโฆษณาให้กับเหมยถวนเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้มีคลิปโปรโมตอย่างเป็นทางการถูกเผยแพร่ออกมาบนโลกออนไลน์แล้วอย่างน้อย 2 ชิ้น