คนบันเทิงจัดเต็มฉลองคริสต์มาส หนุ่มๆ อวดกล้ามแน่นสุดแซบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความสุข ความสนุก มีได้ทุกเทศกาล ล่าสุดในวันคริสต์มาส คนบันเทิงจัดเต็ม ส่งความสุขให้แฟนๆ ทั้งมาคู่ มาเดี่ยว มาแบบครอบครัว ต้องยอมใจความครีเอตจริงๆ โดยปีนี้ นอกจากสาวๆ จัดเต็มกันแล้ว ฝั่งผู้ชายเสิร์ฟคอนเทนต์ด้วยการอวดกล้ามแน่นๆ กันอีกด้วย แซบไม่น้อยเลยทีเดียว 






















































































