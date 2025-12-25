ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ตอกย้ำเบอร์หนึ่งหนังไทย เปิดผังมูฟวี่พรีเมียร์ อัดแน่นภาพยนตร์คุณภาพ พร้อมมอบประสบการณ์บันเทิงครบอรรถรสตลอดปี 2569

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เดินหน้ากลยุทธ์คอนเทนต์บันเทิง ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟรีทีวีที่ฉายหนังไทยมากที่สุด เปิดผัง มูฟวี่พรีเมียร์ล็อตใหม่ ต้อนรับปี 2569 รวมภาพยนตร์ไทยฟอร์มเด่นกว่า 23 เรื่อง ครอบคลุมทุกอรรถรส อัดแน่นด้วยนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการ ถ่ายทอดประสบการณ์ความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง คืนวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. พร้อมเสริมความพิเศษด้วยหนังใหม่จากโรงภาพยนตร์ ที่ฉายครั้งแรกบนฟรีทีวี เดือนละ 2 เรื่อง รับชมฟรีตลอดปี
ผังมูฟวี่พรีเมียร์ ปักหมุดหนังใหม่ปี 2569 ของทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม ด้วยภาพยนตร์ไทยคุณภาพหลากหลายแนว ตั้งแต่ตลก ดราม่า แอ็กชัน สยองขวัญ โรแมนติก ไปจนถึงแฟนตาซี อัดแน่นด้วยนักแสดงชื่อดัง อาทิ อนันดา เอเวอริงแฮม, ญาญ่า อุรัสยา, มาริโอ้ เมาเร่อ, เจมส์ จิรายุ, คริส พีรวัส, เป้ อารักษ์ และ เท่ง เถิดเทิง ผสานงานสร้างที่ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อยกระดับประสบการณ์รับชมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
เริ่มต้นไตรมาสแรกด้วยความครบรส เดือนมกราคมเปิดศักราชด้วยเสียงหัวเราะและความหลอนจาก “ตำรวจแต่ง กำเนิดผู้พิทักษ์สันติหลุด” และ “ปอบแม่ใหญ่แดง” ต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์กับเรื่องราวโรแมนติกกลิ่นอายอีสานใน “ผาดา-คำไอ่ ซินเดอเรลล่าสตอรี่” มีนาคมเติมสีสันด้วยหนังธรรมะสายฮา “แต่ง Monk” พร้อมการกลับมาของตำนานความสนุก “หลวงพี่เท่ง Come Back” ขณะที่เมษายนอบอวลด้วยเรื่องรักและความผูกพัน ผ่าน “ฮักสัปปะลี่กับคดีสีชมพู” และดราม่าต่างศาสนา “ผู้บ่าวนิกะห์”
ครึ่งปีหลังยกระดับความเข้มข้น พฤษภาคมมากับดราม่าแอ็กชัน “วัยหนุ่ม 2544” และอาชญากรรมสุดมันส์ “ปิดเมืองล่า Pattaya Heat” มิถุนายนจัดเต็มพลังวัยรุ่นใน “วัยเป้งนักเลงขาสั้น 2” ต่อเนื่องความเดือดด้วย “4 Kings ภาค 2” กรกฎาคมพาผู้ชมท่องโลกแฟนตาซี “อคิลลิสเคิร์สกับสมบัติต้องคำสาป” สลับอารมณ์ด้วยโรแมนติกคอมเมดี้ “สวัสดีวันจันทร์(ส)” ก่อนจะตื่นตากับไซไฟไทยฟอร์มยักษ์ “ตาคลีเจเนซิส” และแอ็กชันระทึกขวัญ “โฮมสวีทโฮม : กำเนิดใหม่” ในเดือนสิงหาคมกันยายนเพิ่มดีกรีความสยองกับ “แดนสาป” และ “สาปอสรพิษ” ตุลาคมสนุกปนหลอนใน “ไรเดอร์” พร้อมรีเมกกระแสแรง “นากรักมากม๊ากมาก” พฤศจิกายนอัดแน่นความมันส์ด้วยแอ็กชันตลก “ปะฉะดะ” และเสียงหัวเราะจาก “ฮีโร่บ้านทุ่ง” ก่อนปิดท้ายปีอย่างเข้มข้นในเดือนธันวาคมกับบรรยากาศเหนือธรรมชาติของ “ท่าแร่” และ “เกจิคนฆ่าผี” ติดตามชมภาพยนตร์ไทยคุณภาพ คืนวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และรับชมออนไลน์ได้ที่ https://true4u.com/live/