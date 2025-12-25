“จตุรงค์” อายุ 62 ฟิตกว่าตอน 50 เผยเคล็ดลับความแข็งแรง พร้อมฝากข้อคิดถึง “โก๊ะตี๋” อย่าสร้างคอนเทนต์เลิกแฟน

“จตุรงค์” เปิดใจห่วง “โก๊ะตี๋” ลั่นแรงไม่อยากไปงานศพถ้าตายก่อน! อวยพรวันเกิดล่วงหน้า อย่าสร้างคอนเทนต์เลิกแฟน ก่อนอวดความฟิตในวัย 62 บอกแข็งแรงกว่าตอน 50 ปลื้มลูกสาวเปย์ 5 หมื่นเป็นของขวัญวันเกิด เผยเหตุผลไม่เกษียณเพราะร้อนเงิน
เป็นคู่หูคู่ฮาในภาพยนตร์หอแต๋วแตก ขาดใครไปไม่ได้ ล่าสุดในรอบกาล่า ในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คอมเมดี้ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” สองตลกชื่อดัง “จตุรงค์ มกจ๊ก” หรือ “จตุรงค์ พลบูรณ์” และ “โก๊ะตี๋ อารามบอย” เลยควงแขนมาเปิดใจ โดยจตุรงค์เผยเพิ่งผ่านวันเกิดอายุ 62 ปีมาหมาดๆ ภูมิใจแข็งแรงยิ่งกว่าตอนอายุ 50
จตุรงค์ : “ก็เป็นวันเกิดอายุเข้า 62 ปี ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาอยู่บ้าน เลี้ยงหลาน (ยังทำงานอยู่?) กระฉับกระเฉงยิ่งกว่าคน 50 กว่า ขับรถเองทำอะไรเอง แล้วถ่ายหนังแอ็กชั่นด้วยนะ ไม่ใช่นั่งนิ่งๆ เป็นคนแก่นะ ทำเพราะร้อนเงิน (เป็นสาเหตุที่ไม่เกษียณเลย?) มันเกษียณไม่ได้ คนเรามันมีเงินมาให้ พชร์ อานนท์ เดี๋ยวเปิดหนัง เดี๋ยวไปถ่ายรายการ มีคนมากองให้แล้วเราจะไม่เอาหรอ เรายังทำได้อยู่ และถ้า พชร์ อานนท์ ไม่โอนเงินมาให้จะบล็อกไปเจ็ดวัน พอโอนปั๊บคลายบล็อกเลย”
ลูกสาวโอน 5 หมื่นให้เป็นของขวัญ
จตุรงค์ : “ลูกสาวโอนตังค์มาให้ 50,000 ตามธรรมดาเขาจะซื้อเข็มขัด ซื้อรองเท้า แต่ครั้งนี้เขาโอน เที่ยงคืนเงินเข้าบัญชีเลย พูดจริงๆ คือเขาให้ทุกปี แต่ปกติจะเป็นสิ่งของ เขาไม่รู้เบอร์บัญชีเขาก็คงไปถามแม่เขา ได้เงินดีกว่าเข็มขัด มีอยู่ปีนึงเอาเข็มขัดไปเช็กราคา 7,000 กว่าเอง”
ภูมิใจ งานเยอะกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
จตุรงค์ : “ไม่เปลี่ยนแปลงนะ เอางี้ดีกว่า 10 ปีที่แล้วงานน้อยกว่าตอนนี้นะ นี่พูดจริงๆ 10 ปีที่แล้วงานไม่เยอะเท่าตอนนี้นะ ตอนนี้งานเยอะมากๆ ไปรีวิวสินค้าอีก 4 เจ้า รีวิวสินค้าก็คือเป็นพรีเซ็นเตอร์เลยนะ พวกคอลลาเจน อาหารเสริม นี่เข้ามาอีกอันนึงแล้วพรุ่งนี้ไปเซ็นสัญญา”
เตือน “โก๊ะตี๋” ออกกำลังกายบ้าง นึกสภาพอายุเท่ากันไม่ออก บอกไม่อยากให้ตายก่อน ไม่อยากไปงานศพ
โก๊ะตี๋ : “อย่างที่บอกว่าคือพี่รงค์บอกกับหนูมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่เราทำบริษัทนานแล้วตั้งแต่ 20 ปีก่อน บอกว่ามึงออกกำลังกายบ้างนะ เดี๋ยวแก่ตัวไปจะไม่แข็งแรงนะ จะให้กูไปหยอดน้ำเกลือมึงแล้วก็เรียกชื่อ”
จตุรงค์ : ”ถ้ามันอายุเท่าลุงยังนึกไม่ออกเลยว่า 62 มันจะเป็นยังไง นึกไม่ออกว่าสภาพมันจะเป็นอย่างลุงหรือเปล่า กระฉับกระเฉงทำอะไรได้หมด แต่กูว่ามึง 62 แล้วคงไม่ใช่อย่างกู”
โก๊ะตี๋ : “ถ้าหนูเป็นแบบพี่ เอางี้ดีกว่าถ้าหนู 62 พี่ตายหรือยัง”
จตุรงค์ : “มึง 62 กูก็ 80 กว่า จะไปตายอะไร ตอนนี้พ่อยังอายุ 92 พ่อลุงรงค์ตาตี๋อายุ 92 วิ่งวันละ 5 กิโล ดึงข้อได้ 17 ที นี่พูดจริง เพราะฉะนั้นครอบครัวกูอายุยืน ก็เป็นห่วงโก๊ะตี๋ต้องดูแลตัวเอง ไม่งั้นถ้าตายก่อนนะ ไม่อยากไปงานศพ การที่จะไปงานศพของกูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะแก่กว่าเยอะเลย”
โก๊ะตี๋ : “ระวังๆ ขับรถปาดหน้าใคร บอกเลยชอบปาดหน้าด้วยระวัง เป็นคนไม่ยอมคนไง”
จตุรงค์ : “ก็ห่วงสภาพมันนี่ไง ตอนจะอายุเท่าลุง”
โก๊ะตี๋ : “หนูลงมา 6 กิโลนะ”
จตุรงค์ : “ก็ดี นี่ก็หายไป 5-6 กิโลเหมือนกัน”
อวยพรไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เลิกแฟน
โก๊ะตี๋ : “ก็ขอให้พี่รงค์มีความสุขมากๆ นะครับ รักแล้วก็เคารพพี่รงค์เหมือนเดิม เปรียบเสมือนพ่อคนที่สอง ให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้โอกาส รัก (กอดกัน)”
จตุรงค์ : “รู้อยู่ทุกปี 31 ธันวาคม เป็นวันเกิดของโก๊ะตี๋ อารามบอย ก็ขอให้น้องแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ แล้วก็งานเยอะ แล้วก็ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เลิกกับแฟน ทำปกติ”
บอกแต่งงานครั้งก่อนใส่ซองไป 2 หมื่น
จตุรงค์ : “ครั้งที่แล้วให้ไปสองหมื่น แต่พูดถึงคนอื่นไม่พูดถึงกูเลย”
โก๊ะตี๋ : “จะพูดยังไง อาต๋อย (ไตรภพ ลิมปพัทธ์) ให้ 3 แสน พี่พชร์ให้ 2 แสน”
จตุรงค์ : “คนอื่นกูให้ 5 พัน”
เคลียร์ดรามา อายุ 45 แต่ยังแทนตัวเองว่าหนู
โก๊ะตี๋ : “ครั้งหน้าขอ 50,000 แล้วกัน แต่พี่รงค์ช่วยยืนยันการันตีหน่อย ล่าสุดหนูสัมภาษณ์ แล้วหนูพูดคำว่าหนู ในโลกโซเชียลก็บอกว่าอายุ 45 แล้วยังพูดหนู โตเป็นควายแล้วยังพูดหนู พี่รงค์ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมหนูถึงพูดว่า คือหนูไม่รู้ว่าคนดูที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อายุเท่าไหร่ หนูก็เลยให้ความเคารพด้วยการใช้คำว่าหนู มีดรามา”
จตุรงค์ : ”มันพูดคำนี้จนติดแล้วไง แต่มันมาวงการใหม่ๆ แล้วมันใช้จนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผมได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพี่ได้ แต่ถ้าเจอใครที่มันเป็นรุ่นน้องมันก็เรียกตัวเองว่าพี่ แต่ถ้ามันเรียกคนกลางๆ คนในหมู่นี้มันก็เรียกหนู มันติด”
โก๊ะตี๋ : ”เขาก็ดรามา ว่าทำไมอายุเท่านี้แล้วยังเรียกหนู”