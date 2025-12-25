เปิดใจ “หมอปลาย พรายกระซิบ” หลังทัวร์ลงจนป่วยซึมเศร้า ยกมือไหว้ขอโทษสังคม

เปิดใจ “หมอปลาย พรายกระซิบ” หลังทัวร์ลงหนักจนป่วยซึมเศร้า ยกมือไหว้ขอโทษสังคม วอนขอโอกาสกลับมาอีกครั้ง ลั่นจะระวังคำพูดมากขึ้น เผยเรื่องที่ทำร้ายจิตใจที่สุดไม่ใช่คำทำนาย แต่เป็นข่าวปลอมว่าตนฟอกเงินจนโดนจับ
หลังออกมาพยากรณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าภายใน 1–2 วัน จะเกิดเหตุใหญ่และความไม่สงบชุดใหญ่ไฟกระพริบ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเกิดอาการแตกตื่น วิตกกังวล จนทำให้ทัวร์ลง “หมอปลาย พรายกระซิบ” หนัก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำเจ้าตัวหายหน้าหายตาไป ทั้งเก็บตัวเรื่องดรามา และต้องเข้ารพ.รักษาอาการป่วย ล่าสุดได้เจอตัวหมอปลาย ในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คอมเมดี้ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” ณ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เจ้าตัวได้ยกมือไหว้ขอโทษทุกคน ขอโอกาสให้ตนได้กลับมา
“ก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะ แข็งแรงดี หัวใจยังแข็งแรงและร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะ ดีขึ้นเยอะค่ะ ช่วงที่เจอดรามา ก็มีผลต่อสภาพจิตใจเยอะพอสมควรค่ะ เป็นช่วงที่ถ่ายหอแต๋วแตกพอดีวันที่เกิดเรื่อง ก็เครียดพอสมควร ช่วงนั้นก็มีทั้งแพนิก ทั้งซึมเศร้าค่ะ แต่ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรค่ะ
เข้ารพ.จริงๆ มีตรวจ SLE อยู่แล้วค่ะ คุณหมอก็กลัวกำเริบ เลยต้องเจาะเลือดเพิ่ม และด้วยสภาวะจิตใจ ณ เวลานั้นถ้าถามว่าเครียดเพราะข่าวไหม ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ”
ขอโอกาสทุกคนให้ตนได้กลับมา
“ต้องขอโอกาสทุกคนให้ปลายกลับมา 100 ดีกว่าค่ะ เพราะด้วยอาชีพและด้วยคำทำนายก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนให้โอกาสเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าพลังใจ 100% อย่างเดียว และเรามั่นใจพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ เพราะด้วยความมั่นใจในการพูด ในการตอบคำถาม ปลายก็ต้องบอกตรงๆ ว่ามันลดลงกว่าแต่ก่อนพอสมควร ทำนายอะไรต้องคิดเยอะมากๆ ค่ะ”
ขอโทษพูดให้หลายคนสะเทือนใจ ต่อไปจะระวังคำพูด
“ได้บทเรียนด้วย และให้ความระวังมากๆ แต่ปลายก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ (ยกมือไหว้) ที่วันนั้นปลายก็พูดอะไรที่ทำให้หลายๆ คนสะเทือนใจนะคะ ก็จะไม่ทำอีกค่ะ จะระวังคำพูด จะพูดแต่เรื่องดีๆ ค่ะ”
เลิกเจาะเป็นรายบุคคล
“ถ้ามองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก และไม่ทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังคงต้องทำตามปกตินะคะ ในฐานะที่เป็นหมอดู เป็นนักทำนาย แต่อะไรที่เจาะรายบุคคลก็จะไม่ทำ”
สิ่งที่ทำนาย ไม่หนักเท่าเอไอหาว่าฟอกเงิน จนโดนจับ ทำร้ายจิตใจที่สุด
"จริงๆ เรื่องที่ปลายทำนายเรื่องนั้นไม่ได้กระทบเท่า AI ที่ว่าปลายไปฟอกเงิน แล้วบอกว่าปลายโดนจับ อันนั้นกระทบที่สุดและทำร้ายจิตใจมากที่สุด ทำให้ชื่อเสียงค่อนข้างเสียหาย แต่เราก็ได้แจ้งความและทางตำรวจไซเบอร์ก็เร่งจัดการจับผู้ต้องหาให้เรียบร้อย มีใบแจ้งความทุกอย่างครบ ก็เลยฟื้นขึ้นมาดีขึ้นค่ะ แต่ตอนนั้นก็หนักเลยค่ะ ซึ่งจริงๆ มันคนละเรื่องเลยค่ะ (มีข่าวว่าหลายๆ องค์กรแจ้งความเรา?) ยังไม่ได้รับหมายอะไรใดๆ ทั้งสิ้นนะคะ ไม่มีค่ะ”
จากนี้จะดูให้แม่นขึ้น พร้อมหาธุรกิจทำให้หลากหลายขึ้น
"ก็ต้องดูให้แม่นขึ้น (หัวเราะ) และอาจจะปฏิบัติธรรมเยอะขึ้น พยายามหาธุรกิจหรือหาอะไรทำที่มันค่อนข้างหลากหลาย ลองดูว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง”
อยากเลิกอาชีพหมอดูตลอด แต่เลิกไม่ได้
“มันมีตลอด ยิ่งคิดจะเลิกยิ่งมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะ มันก็เลิกไม่ได้ เพราะว่าเราเกิดมาต้องทำหน้าที่แบบนี้ แต่อาจจะเน้นในเรื่องของการจับผีหรือการตั้งศาลมากขึ้น จริงๆ มันเป็นงานหลัก ไม่ใช่งานดูดวงนะ แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าปลายดูดวงเป็นหลัก ตอนนี้รับงานปกติ เริ่มกลับมาออกสื่อบ้างแล้ว ก็มีดูช่วงปีใหม่ ให้ทุกคนระวังช่วงต้นปี กลางปี ปลายปี ก็เป็นเรื่องของการทำนายเหมือนหมอดูทั่วไป”
ลั่นศาสตร์ดูดวง ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
"ทุกครั้งที่เวลาเราได้พูดอะไรออกไป ก็จะบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณใช่ไหมคะ ก็จะมีขึ้นทุกครั้งอยู่แล้ว ในเรื่องของศาสตร์การดูดวงมันเป็นอะไรที่เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะ ไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บแล้วเชื่อ 100% เพราะมันเป็นการพูดโดยรวม มันไม่ได้พูดเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่ปลายหรือหมอดูท่านอื่นๆ ได้มีการพูดอะไร ก็ขอให้ทุกคนได้มีการคิดวิเคราะห์ก่อน อย่าเพิ่งตระหนกค่ะ แค่นี้ปลายคิดว่าการทำนายทุกอย่างน่าจะช่วยให้คุณเป็นทางลัดได้”
ไม่หวั่นคนไม่กล้าเอาผู้วิเศษออกรายการ บอกตนเป็นหมอดูทั่วไป ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ผู้วิเศษ
"คือปลายไม่ใช่ผู้วิเศษ ปลายก็ยังเป็นหมอปลายปกติ ปลายไม่เคยบอกว่าปลายเป็นอะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นทางรายการเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าหมอปลายไม่ได้อยู่ในหมวดของผู้วิเศษค่ะ (ฝากถึงคนที่อาจจะยังค้างคาใจกับเรา?) ก็ขอโทษอีกครั้งนะคะ (ยกมือไหว้) ขอโทษผ่านทางนี้เลย ขอโทษทุกๆ คนด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุข และแฮปปี้ไปกับปีใหม่ และฝากหอแต๋วแตกด้วยนะคะ”