เปิดแฟ้มลับเอปสตีน ดาราฮอลลีวูดถูกพาดพิง สหรัฐฯ สะเทือนวินาทีนี้

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเผยแพร่เอกสารและภาพถ่ายชุดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตอาชญากรคดีค้ามนุษย์ทางเพศผู้ล่วงลับ และ กิสเลน แมกซ์เวลล์ อดีตคู่หูซึ่งถูกตัดสินจำคุก โดยเอกสารดังกล่าวทำให้ชื่อของบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งถูกนำกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง
ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวน และถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเบี่ยงประเด็นความสนใจจากอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเคยพยายามคัดค้านไม่ให้เอกสารถูกเปิดผนึก
ทั้งนี้ บุคคลที่ปรากฏในภาพ ไม่ได้หมายความว่าถูกกล่าวหาหรือมีความผิดใด ๆ เพียงแต่เป็นผู้ที่ถูกบันทึกภาพร่วมกับเอปสตีนหรือแมกซ์เวลล์ในช่วงเวลาหนึ่ง
ต่อไปนี้คือรายชื่อคนดังที่ถูกพาดพิงจากเอกสารที่เปิดเผยล่าสุด
ราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับถูกพบว่ามีภาพถ่ายร่วมกับเอปสตีน รวมถึงอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน และตำนานค่ายโมทาวน์ ไดอานา รอสส์
ในภาพหนึ่ง แจ็กสันสวมแว่นกันแดดและสูท ขณะที่เอปสตีนใส่เสื้อฮู้ดแบบรูดซิป ส่วนอีกภาพหนึ่ง คลินตันยืนเอามือพาดไหล่แจ็กสัน ขณะรอสส์ยิ้มแต่ไม่ได้มองกล้อง โดยมีบุคคลอีกหนึ่งรายถูกปิดบังใบหน้า
บริบทและวันที่ถ่ายภาพเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด
แจ็กสันเคยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารปี 2024 ระหว่างการพิจารณาคดีฟ้องร้องแมกซ์เวลล์ อย่างไรก็ตาม เขา ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเอปสตีนหรือแมกซ์เวลล์
นักร้องนำวง Rolling Stones ปรากฏในภาพร่วมกับบิล คลินตัน โดยมีบุคคลที่สามถูกปิดบังใบหน้า รวมถึงภาพอีกชุดที่ทั้งสองนั่งร่วมโต๊ะอาหาร ซึ่งไม่มีการระบุวันเวลา
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ถูกถ่ายภาพขณะเอนกายพาดตักหญิงสาว 5 คน (ใบหน้าถูกปิดบัง) โดยมีแมกซ์เวลล์ยืนยิ้มอยู่ด้านหลัง
เขาถูกถอดยศและพระอิสริยยศทั้งหมดจากความสัมพันธ์กับเอปสตีน และข้อกล่าวหาจาก เวอร์จิเนีย จิฟฟรี ที่ระบุว่าเธอถูกค้ามนุษย์ทางเพศไปหาเขาเมื่ออายุ 17 ปี ซึ่งแอนดรูว์ปฏิเสธมาโดยตลอด
นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ปรากฏในภาพหลายภาพร่วมกับเอปสตีน คลินตัน และแมกซ์เวลล์
แม้สเปซีย์จะเคยเผชิญข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศในช่วงปี 2000–2013 แต่เขาได้รับการยกฟ้องในคดีอาญาที่ลอนดอนเมื่อปี 2023
ในปี 2024 เขาออกมาเรียกร้องให้เปิดเผยเอกสารเอปสตีนทั้งหมด โดยยืนยันว่า “สำหรับคนที่ไม่มีอะไรต้องปิดบัง ความจริงยิ่งเปิดเร็วเท่าไรยิ่งดี”
นักแสดงตลกและนักแสดงฮอลลีวูดถูกถ่ายภาพร่วมกับแมกซ์เวลล์บนรันเวย์สนามบิน และอีกภาพหนึ่งที่มีคลินตันอยู่ด้านหลัง
มีรายงานว่าเขาเคยเดินทางด้วยเครื่องบินของเอปสตีนในปี 2002 ระหว่างทำกิจกรรมการกุศลในแอฟริกา ร่วมกับคลินตันและสเปซีย์
นักมายากลชื่อดังปรากฏในภาพขณะกอดแมกซ์เวลล์ในภาพที่ไม่ระบุวันที่ ก่อนหน้านี้ เขาเคยยืนยันผ่านทนายความว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับเอปสตีน แม้จะมีรายงานว่าเขาเคยพบเอปสตีนอย่างน้อย 3 ครั้ง
ทั้งนี้ เอกสารที่ถูกเปิดเผยยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสื่อและสาธารณชน โดยหน่วยงานย้ำว่า การปรากฏชื่อหรือภาพในสำนวน ไม่ได้เท่ากับการมีความผิดทางกฎหมาย และต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากการคาดเดา
เจฟฟรีย์ เอปสตีน เป็นนักการเงินชาวอเมริกันผู้มีเครือข่ายกว้างในแวดวงการเมือง มหาเศรษฐี และคนดังระดับโลก ก่อนจะถูกจับกุมในคดี ค้ามนุษย์ทางเพศผู้เยาว์ เขาเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี 2019 ระหว่างรอการพิจารณาคดี ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในคดีอื้อฉาวที่สุดของสหรัฐฯ เนื่องจากมีรายชื่อบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมากถูกพาดพิงว่าเคยรู้จัก ติดต่อ หรือปรากฏตัวร่วมกับเขา
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีคนดังหลายรายถูกลากชื่อเข้าไปในกระแสเอปสตีน โดยเฉพาะจาก ข่าวลือในโซเชียลมีเดีย หรือการตีความเอกสารศาลแบบเกินจริง ทั้งที่ ไม่เคยมีหลักฐาน หรือข้อกล่าวหาทางกฎหมายใด ๆ เช่น