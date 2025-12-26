บันเทิงรอบโลก วิวา “ชินมินอา” และ “คิมอูบิน” ใช้เงินมหาศาลระดับ 700 ล้านวอน

“ชินมินอา” และ “คิมอูบิน” จัดพิธีแต่งงานสุดหรูที่โรงแรมชิลลา โซล เมื่อ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีแขกคนดังมากมายร่วมงาน ทั้ง “อีกวังซู” ที่เป็นพิธีกรและ “Car the Garden” ที่ร้องเพลงแสดงความยินดี โดยมีพระ “พอมยอนซูนิม” เป็นผู้ประกอบพิธี ทางคู่บ่าวสาวใช้จ่ายรวมกว่า 1 พันล้านวอน ทั้งค่างานแต่ง ของขวัญแขกอย่างเซ็ตเครื่องสำอาง Lancôme และน้ำหอม Acqua di Parma ไปจนถึงเงินบริจาค 300 ล้านวอนให้การกุศล ชุดเจ้าสาวของ “ชินมินอา” มาจาก Elie Saab คอลเลกชัน Spring 2026 มูลค่าราว 46 ล้านวอน ส่วนเครื่องประดับจาก Louis Vuitton ทั้งสร้อยมูลค่า 316 ล้านวอนและต่างหูอีก 75 ล้านวอน ด้าน “คิมอูบิน” ก็ใส่แหวนหรูจากแบรนด์เดียวกันราคาราว 17 ล้านวอน
เกิร์ลกรุ๊ป “I.O.I” ยืนยันกลับมารวมตัวฉลองครบรอบ 10 ปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026 โดยสมาชิกทั้ง 11 คน เช่น “จอนโซมี”, “คิมเซจอง”, “ชเวยูจอง”, “คิมชองฮา”, “จองแชยอน” ฯลฯ จะกลับมาร่วมโปรเจกต์อีกครั้ง ยกเว้น “คังมีนา” ที่ติดถ่ายละคร งานนี้ถูกเปิดเผยโดย “ยูยอนจอง” ในรายการวิทยุว่าเดิมตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ แต่ “จอนโซมี” เผลอพูดก่อนแล้ว พร้อมบอกใบ้ว่าคอนเสิร์ตได้จองสถานที่ไว้แล้วและน่าจะจัดช่วงต้นถึงกลางปี สมาชิกทุกคนให้ความสำคัญกับการกลับมาครั้งนี้อย่างจริงจัง และบอกให้แฟน ๆ ตั้งตารอความพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้น
ย้อนอดีต “คริส อีแวนส์” เคยเกือบได้เป็นพระเอก “Avatar” ก่อนบทจะตกเป็นของ “แซม เวิร์ธธิงตัน” โดยผู้กำกับ “เจมส์ คาเมรอน” เคยพิจารณา “คริส อีแวนส์” อย่างจริงจัง ด้วยภาพลักษณ์ฮีโร่สุดเพอร์เฟกต์ แต่สุดท้ายเลือก “แซม” เพราะเสียงพูดที่จริงใจและเข้าถึงบทได้ลึกกว่า แม้จะพลาดบท “เจค ซัลลี” ไป แต่ “คริส อีแวนส์” ก็ไปโด่งดังกับบท “กัปตันอเมริกา” และกลายเป็นหนึ่งในดาราที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก ขณะที่ “แซม เวิร์ธธิงตัน” ก็พิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมกับบทเจคสุด ๆ และยังคงเป็นหัวใจหลักของจักรวาล Avatar ที่ภาคล่าสุดทำเงินไปแล้วกว่า 345 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก
“พีท เดวิดสัน” และ “เอลซี ฮิววิตต์” กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ หลังลูกสาวคนแรก “สก็อตตี้ โรส” ลืมตาดูโลกเมื่อ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยทั้งคู่โพสต์ภาพแรกของลูกน้อยลงโซเชียลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พร้อมบรรยายความปลื้มปีติ “เอลซี” เรียกลูกสาวว่า “ผลงานที่ดีที่สุด” ขณะที่ “พีท” เขียนสั้น ๆ ว่า “wu tang forever” สำหรับชื่อ “สก็อตตี้” เป็นการตั้งเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อของ “พีท” ซึ่งเป็นนักดับเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 9/11 ส่วน “โรส” เป็นชื่อกลางของ “เอลซี” เอง ถือเป็นการผสมผสานความรักและความทรงจำของทั้งสองครอบครัวอย่างลึกซึ้ง