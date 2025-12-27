จากพิธีกรตลกเบอร์หนึ่งเกาหลี สู่ปีมรสุมชีวิต “พัคนาแร” กับคดีความและการพักงานไม่มีกำหนด

พัคนาแร คือพิธีกรหญิงชื่อดังของเกาหลีใต้ ผู้ครองจอวาไรตี้มานานนับสิบปี แต่ปี 2025 ชีวิตของเธอกลับพลิกผัน เมื่อเผชิญทั้งเหตุโจรกรรม ข้อกล่าวหาจากผู้จัดการส่วนตัว และดราม่าการรักษาทางการแพทย์ จนนำไปสู่การถอนตัวจากรายการดังและพักงานในวงการอย่างเงียบงัน
ปี 2025 ถือเป็นหนึ่งในปีที่ยากที่สุดในชีวิตการทำงานของ “พัคนาแร” (Park Na-rae) พิธีกรและนักแสดงตลกแถวหน้าของเกาหลีใต้ เมื่อชื่อของเธอต้องเผชิญกับกระแสข่าวด้านลบและคดีความหลายประเด็นต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุอาชญากรรมส่วนตัว ไปจนถึงข้อกล่าวหาร้ายแรงด้านการทำงานและการใช้บริการทางการแพทย์ผิดกฎหมาย จนในที่สุดเจ้าตัวตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงอย่างไม่มีกำหนด
จุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2025 เมื่อบ้านพักของพัคนาแรในย่านอิแทวอนถูกโจรกรรม ทรัพย์สินมูลค่าสูงจำนวนมากสูญหาย สร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนักจนเธอต้องยกเลิกรายการวิทยุและกิจกรรมบางส่วนในช่วงเวลานั้น ต่อมาทางตำรวจสามารถออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้ และต้นสังกัดของพัคนาแรออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวลือว่าเป็น “งานใน” พร้อมเตือนว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปีที่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือน เพราะในช่วงปลายปี 2025 ความขัดแย้งระหว่างพัคนาแรกับผู้จัดการส่วนตัว 2 รายได้ปะทุขึ้นสู่สาธารณะ หลังผู้จัดการทั้งสองลาออกจากทีมอย่างกะทันหัน ก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่ออายัดทรัพย์สินของเธอ และเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกใช้อำนาจในทางมิชอบ มีการบังคับให้ทำธุระส่วนตัว ทำงานนอกขอบเขต และถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในลักษณะ “gapjil” หรือการกดขี่จากผู้มีอำนาจเหนือกว่า หนึ่งในข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดคือการอ้างว่าพัคนาแรเคยขว้างแก้วใส่ผู้จัดการจนได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่าเธอใช้เงินของบริษัทไปกับเรื่องส่วนตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอดีตคนรัก ซึ่งอดีตผู้จัดการเรียกร้องค่าเสียหายรวมประมาณ 100 ล้านวอน ขณะที่พัคนาแรและต้นสังกัดออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมระบุว่าฝ่ายอดีตผู้จัดการพยายามเรียกร้องเงินเพิ่มเติมหลังได้รับค่าชดเชยการลาออกแล้ว และได้ยื่นฟ้องกลับในข้อหาข่มขู่กรรโชกทรัพย์ รวมถึงอ้างว่าพบหลักฐานการยักยอกเงินโดยผู้จัดการฝ่ายนั้นเอง
ท่ามกลางคดีแรงงานที่ยังไม่ทันคลี่คลาย อีกหนึ่งประเด็นร้อนก็ปะทุขึ้นในเดือนธันวาคม เมื่อสื่อเกาหลีรายงานว่าพัคนาแรเคยรับบริการให้น้ำเกลือและการฉีดยาจากบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์ ซึ่งถูกเรียกขานในสื่อว่า “ป้าเข็ม” รายงานดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในสังคม โดยสมาคมแพทย์เกาหลีออกแถลงการณ์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้มีการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของยา โดยเฉพาะยาที่เข้าข่ายควบคุม
แม้ต้นสังกัดของพัคนาแรจะยืนยันว่าเธอรับการดูแลจากแพทย์ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น แต่กระแสสังคมกลับลุกลามออกไปอีกขั้น เมื่อมีการขุดโยงความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวกับคนดังรายอื่นในวงการบันเทิง ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ และเพิ่มแรงกดดันต่อภาพลักษณ์ของพัคนาแรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในที่สุด พัคนาแรตัดสินใจออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม ประกาศพักกิจกรรมในวงการบันเทิงทั้งหมด โดยระบุว่าไม่ต้องการสร้างภาระให้กับรายการและเพื่อนร่วมงาน พร้อมขอโทษแฟน ๆ และยอมรับว่าความผิดพลาดหลายอย่างเกิดจากตัวเธอเอง ต่อมา สถานีโทรทัศน์หลายแห่งยืนยันว่าเธอถอนตัวจากรายการประจำทั้งหมด รวมถึงรายการยอดนิยมอย่าง I Live Alone
ช่วงกลางเดือนธันวาคม เธอส่งคลิปวิดีโอแถลงการณ์ส่วนตัวถึงสื่อ โดยหลีกเลี่ยงการโต้แย้งข้อกล่าวหาใด ๆ และย้ำว่าทุกอย่างควรถูกตัดสินผ่านกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมขอเวลาไตร่ตรองและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน เธอได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้ร้องทุกข์ในคดีฟ้องกลับอดีตผู้จัดการ แม้จะยังไม่ได้ถูกเรียกในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฝั่งตรงข้ามก็ตาม
ปลายปี 2025 พัคนาแรยังคงอยู่ในช่วงพักงานโดยไม่มีกำหนด และหลายคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ปีที่เคยเต็มไปด้วยความสำเร็จในฐานะพิธีกรหญิงระดับท็อป จึงกลายเป็นปีแห่งบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานของเธอ ท่ามกลางสายตาสังคมที่จับจ้องว่า บทสรุปของเรื่องราวนี้จะพาเธอกลับคืนสู่จอ หรือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนถาวรของเส้นทางในวงการบันเทิงเกาหลี