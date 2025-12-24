“ณิชา” ปรี๊ดแตก เหน็บอเมซิ่งเลิศๆ คนเข้าใจผิดเยอะมาก ฟาดเพจดังเลิกเขียนมั่ว ให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักที!

ออกมาสวนทันควัน สำหรับ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” หลังถูก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ”ใบ้แบบเอ่ยชื่อถึงนางเอกดังมากกก รีเทิร์นแฟนเก่า โดยมดดำ เผยว่าไม่น่าใช่คู่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”กับ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” ก่อนหลุดใบ้ว่าเป็นนางเอกที่เล่นละครคู่กับ “วิว วรรณรท”ทางช่องวัน และมีการเอ่ยชื่อ “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” เต็มๆ ทำคนเมนต์กันสนั่น ว่าณิชาคืนดีกับโตโน่แล้ว
ไม่รอให้สงสัยนาน สตอรี่อินสตาแกรมของ “ณิชา” ได้แคปโพสต์จากเพจท่านเปา ที่ระบุว่า ตามสาปแทบตุย เพราะตอนนั้นสงสารที่ถูกนอกใจ สุดท้ายก็แพ้ใจไอ้หนุ่มสตาร์ทมอเตอร์ไซค์...บรู๊วว์ , นี่แหละเรื่องผัวเมียไม่ควรไปเสื-ก สุดท้ายเขาดีกันเราก็หอน โดยณิชา ได้เขียนแคปชั่นฟาดว่า
“พอเถอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ต้องการอะไร อยู่นิ่งๆ อยู่ดีๆ ก็โดนเขียนอะไรมั่วไปหมด โสดค่ะ ไม่มีการกลับไปอะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดหนูอีก ส่วนคนที่คอมเมนต์ เดี๋ยวทนายติดต่อกลับไปนะคะ พอได้ละเนอะ ให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีค่ะ
รวมทั้งได้เผยโพสต์จากเพจมนุษย์ตุ๊ด ที่เสนอข่าวการใบ้ชื่อแบบมดดำ ณิชา ได้เขียนแคปชั่นว่า “Wowww (อีโมจิปรบมือ) ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากๆ เลยนะคะ amazing เลิศๆ เลยล่ะ”
นอกจากนี้ ได้พิมพ์ชี้แจงว่า “ขอพิมพ์ชี้แจงไว้ตรงนี้นะคะ เนื่องจากมีคนเข้าใจผิดว่าข่าวคู่รักรีเทิร์นเป็นหนูเยอะมากๆ ก่อนอื่นหนูขอถามเลยว่าไม่มีอะไรจะเขียนจะลงกันแล้วเหรอคะ ถึงทำให้คนเข้าใจผิดคนๆ นึงได้ขนาดนี้ หนูทำอะไรผิดเหรอคะ ถึงต้องมาโดนอะไรแบบนี้ คอยโดนลากกลับไปในเรื่องนี้ ทั้งที่สิ่งที่ทุกคนเขียนมา “ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลย”
หนูมีคุณค่าในตัวเองพอค่ะ ที่ผ่านมาหนูพยายามอย่างมากที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการลืออะไรที่ผิดๆ และเพื่อที่จะได้หลุดพ้นออกไปจากเรื่องนี้ให้ไวที่สุด ปล่อยให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีเถอะนะคะ อย่าลากหนูกลับไปอีกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
รวมทั้งเผยแถลงจากต้นสังกัด ที่ระบุถึงเพจ ท่านเปา , มนุษย์ตุ๊ด และเพจอื่นๆ ที่ได้นำเสนอข่าวในลักษณะกุข่าวลือและใส่ความอันเป็นเท็จ ว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าที่ได้เลิกรากันไปแล้วนานแล้วนั้น การเผยแพร่ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความคิดเห็นในเชิงเสียหายจากบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ณิชาได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ภาพลักษณ์ ชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพอย่างร้ายแรง ซึ่งเข้าข่าวเป็นการละเมิดสิทธิของณิชา และเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญา อาทิ ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีอัตราโทษจำคุกอีกด้วย
บริษัทจึงเอาคำแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นการตักเตือนอย่างเป็นทางการและเป็นครั้งสุดท้าย ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยขอให้ ยุติการเผยแพร่ แชร์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวทันที , ลบเนื้อหาที่เป็นเท็จทั้งหมดออกจากทุกช่องทาง, เผยแพร่ข้อความแก้ไขข่าว และคำขอโทษต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม และงดเว้นการกระทำในลักษณะเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด ในอนาคต ตอนนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้ว หากยังพบเห็นการกระทำดังกล่าว บริษัทไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากต้องมอบหมายให้ทนายพีท (ชยุตพงศ์ ไผทวณิชย์) ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา กับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดต่อไป โดยไม่มีการตักเตือนใดๆ อีก