ปัดตก “อั้ม-พก” คู่รักซุป'ตาร์รีเทิร์น “มดดำ” ใบ้แบบพูดชื่อชัดๆ กลางรายการ รู้แล้วตกใจ!

แฟนๆ ยังติดตามอักษรย่อที่ระบุว่านางเอกดังมากกก รีเทิร์นแฟนเก่า และกำลังจะไปทริปกระชับความรักที่ประเทศญี่ปุ่นคือใคร ซึ่งส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่คู่ของ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” กับ “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” อีกทั้งอั้มโพสต์คลิปลองชุดกันหนาว หาชุดใส่เล่นสโนว์บอร์ด พร้อมบอกว่าก.พ.นี้ไม่หนาวแล้ว
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ วันที่ 24 ธ.ค. บอกถามหนิง (ปณิตา ธรรมวัฒนะ) ยายหนิงบอกเวลาอั้มเปิดตลาด พกก็ไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว เหมือนเขาเป็นเพื่อนซัปพอร์ตกันอยู่แล้ว เขาไปเที่ยวเป็นกลุ่ม แต่อั้มไม่ชอบไปเที่ยว ตลาดล่าสุดพกก็มานะ เขานัดเจอกันไปซื้อของที่ตลาด เป็นประเด็นที่แฟนคลับชาวเน็ตจับจ้องตาไม่กระพริบเลย หลังมีข่าวลือวงในหลุดลอดว่านางเอกซุปตาร์ที่โสดมานาน ตอนนี้หัวใจเริ่มกลับมาเป็นสีชมพู เพราะแอบซุ่มคืนดีอดีตแฟนหนุ่ม เตรียมกระชับรักไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
มีหลายคนย้อนไปดูความเคลื่อนไหวที่อั้มจะไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่น เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ก็ไปกับเขานะเธอ เขาไปด้วยกันอยู่แล้วทุกปี คุณนายอั้มโพสต์คลิปลองชุดกันหนาว หาชุดใส่เล่นสโนว์บอร์ด บอก ก.พ.นี้จะไม่หนาว แฟนๆ ก็ลุ้นว่าคู่นี้หรือเปล่า แต่เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
งานนี้ “แองจี้” โปรดิวเซอร์รายการได้เผยว่าไม่ใช่คู่นี้ เป็นอีกคู่นึง “รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” บอกถ้ารู้จะตกใจใช่ไหม แองจี้ตอบใช่ แต่เขาเงียบไปแล้ว เพราะเขาอาจชนะใจกลับมาอีกรอบ มดดำถามใคร แองจี้แซวแม่ทำการแสดง ดูละครจีนเยอะไปหรือเปล่า เขาบอกคู่นั้น เรื่องคู่รักกลับไปรีเทิร์นมีจริง แต่ไม่ใช่อั้ม
มดดำเผยว่าฉันเพิ่งสัมภาษณ์ผู้หญิง เขาบอกเขายังโสด เขาเล่นละครช่องวัน เรื่องที่จบไป ที่มี “วิว วรรณรท” ก่อนบอก อ้าว ก็เฉลยไปแล้ว! เขาบอกยังโสด ยังคุยกับไบร์ท (นรภัทร วิไลพันธุ์) ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวเป็นยังไง เขาบอกตอนอยู่ในกองก็คุยเรื่องการใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียว ต้องเตรียมตัวยังไงถึงมีความสุข นางแอบเป็นคนเครียด ตอนแรกที่มาออกรายการ นางบอกว่าอย่าถามนะ เรื่องโตโน่ (ภาคิน คำวิลัยศักดิ์) กับนาง
รถเมล์ร้องไม่ต้องเดาแล้ว มดดำบอกไม่ใช่หรอกมั้ง ไบร์ท นรภัทรเป็นคนสัมภาษณ์กับฉัน บอกว่าปรึกษากับน้อง อยู่คนเดียวยังไงให้มีความสุข