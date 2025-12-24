ผู้บังคับบัญชาสั่ง “อูจี Seventeen” ที่กำลังรับใช้ชาติหานักร้องมาร้องเพลงในงานแต่งตัวเองทำชาวเน็ตเดือด

กำลังเป็นประเด็นสำหรับการใช้อำนาจในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกองทัพของเกาหลีใต้ หลังมีรายงานว่ามีการบังคับให้ “อูจี” ไอดอลจากวง Seventeen ที่กำลังรับใช้ชาติอยู่ในขณะนี้ให้ติดต่อหาศิลปินเพื่อมาร้องเพลงในงานแต่งของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดดรามาในโลกออนไลน์ว่าเป็นเรื่องสมควรหรือไม่
เรียกได้ว่าการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดขึ้นบ่อยๆ แม้แต่ในประเทศเกาหลีใต้ที่ล่าสุดมีรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ โซล ชินมุน เปิดเผยว่าจ่าสิบเอก A ที่ศูนย์ฝึกทหาร ได้ขอให้ อูจี ซึ่งเพิ่งเริ่มรับราชการทหารในเดือนก.ย. หาคนร้องเพลงที่จะมาแสดงในงานแต่งงานของเขา โดย อูจี ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับจ่าสิบเอก A มาก่อนที่จะเข้ารับราชการทหาร
ไอดอลหนุ่มวัย 29 ปีคนนี้จึงติดต่อเพื่อนและ “นักร้องเพลงบัลลาดชื่อดัง” ซึ่งมีรายงานว่าเพื่อนคนนั้นได้มาแสดงให้ฟรีในเดือน ต.ค.
เพื่อตอบโต้รายงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ฝึกอบรมกล่าวว่าไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือใช้อำนาจในทางมิชอบ “หลังจากตรวจสอบสถานการณ์แล้ว เราพบว่าไม่ใช่คำสั่งที่ไม่เหมาะสม แต่เป็นการช่วยเหลือส่วนตัวของ อูจี เอง ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ”
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตโต้แย้งว่าการกระทำดังกล่าวยังคงเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิด เนื่องจากเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน และเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาของ อูจี
“นั่นเป็นการช่วยเหลือหรือว่า อูจี ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเพราะกลัวว่าชีวิตในรั้วทหารจะพังทลาย?” ชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งคำถามบน Naver
อีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “ด้วยลักษณะของกองทัพ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือวัฒนธรรมองค์กรแบบลำดับชั้นและการเชื่อฟังคำสั่ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยต่อคำขอจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่คำสั่งจริงๆ นอกจากนี้ เนื่องจากเขาเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ารับราชการทหาร เขาจึงอยู่ในสถานะที่ยากจะปฏิเสธ... นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่บีบบังคับ แต่เป็นเพียงแค่การช่วยเหลืออย่างงั้นเหรอ?”
หนังสือพิมพ์โซลชินมุนได้ติดต่อทนายความจากสำนักงานกฎหมายจอนแจ ซึ่งกล่าวว่า “มีคำพิพากษาของศาลหลายคดีที่ระบุว่า เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำขอส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากองค์กรทางทหารมีลักษณะที่เข้มงวดและเป็นแบบปิด”
อูจี ซึ่งเข้ารับราชการทหารพร้อมกับ โฮชิ สมาชิกคนอื่นๆ คาดว่าจะปลดประจำการในเดือน มี.ค. 2027 ส่วน จองฮัน และ วอนอู เข้ารับราชการทหารก่อนหน้านี้ในเดือน ก.ย. 2024 และ เม.ย. 2025 ตามลำดับ