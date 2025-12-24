xs
“ผู้กองแคท” สุดปลื้ม คว้าปริญญาเอก เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง และครอบครัว ได้เป็น “ร.ต.อ.หญิง ดร.แคท” สมความตั้งใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



อบอุ่น ห้อมล้อมไปด้วยคนที่รักแห่ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่คว้าปริญญาเอกมาหมาด ๆ จบดอกเตอร์ นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(นิเทศศาสตร์การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับมอบในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสภาฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568

ภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น โดยมีครอบครัวและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีในวันพิเศษนี้ ที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นคุณพ่อ และคุณแม่ ที่ต่างยิ้มแก้วปริ ด้วยความภาคภูมิใจในตัวผู้กองแคท ลูกสาวสุดที่รัก โดยเฉพาะคุณพ่อที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการเป็นศิลปิน ตั้งแต่เล็กจนโต จะเห็นคุณพ่อติดตามใกล้ชิดแทบทุกเวทีที่ลูกสาวคนนี้ขึ้นแสดง ล้มลุกคลุกคลานกันมานักต่อนัก จนวันนี้ที่ลูกสาวประสบความสำเร็จคนเป็นพ่อ เป็นแม่ ก็มีความสุข ปราบปลื้ม ภูมิใจ เป็นที่สุด “น้องแคทเป็นเด็กดี ตั้งใจทำทุกอย่างตลอดมา เมื่อไหร่ที่เขาตั้งมั่นว่าจะทำอะไรเขาก็จะพยายามทำมันให้ถึงที่สุด พ่อกับแม่เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งแต่เด็กจนโต น้องแคทเป็นเด็กร่าเริง กล้าแสดงออก น้องจะบอกพ่อกับแม่ ว่าเขาอยากเรียนสูง ๆ ถ้าโตขึ้นเขาจะเป็นคนเลี้ยงดูพ่อกับแม่และน้องเอง วันนี้เห็นลูกประสบความสำเร็จเรียนจบได้เป็นดอกเตอร์อย่างที่เขาตั้งใจ น้องบอกให้เป็นของขวัญปีใหม่พ่อกับแม่ พ่อก็ดีใจกับเขามากๆ หวังแค่อยากให้เขามีความสุข ทำงานก็อยากให้มีเวลาได้พักผ่อนบ้าง เขาทำงานเยอะทั้งถ่ายละคร ร้องเพลง กลับบ้านมาพ่อก็นอนแล้ว พ่อขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ลูกสาวพ่อคนนี้ด้วยนะครับ ขอฝากทุกผลงานของลูกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ” คุณพ่อผู้กองแคท กล่าว

ติดตามเป็นกำลังใจให้ ผู้กองแคท (แคท อาทิติยา) และสามารติดตามความเคลื่อนไหวของ แคท อาทิติยา ผ่านช่องทางออนไลน์กันได้ที่
Facebook : แคท อาทิติยา https://www.facebook.com/share/1V3C3GtWqM/?mibextid=wwXIfr
Instagram : cat_atitiya https://www.instagram.com/cat_atitiya?igsh=ZWFlN3VlY3E5aGho
Tiktok : ผู้กองแคท อาทิติยา https://www.tiktok.com/@catatitiya?_t=ZS-8zbZ2Jk0hG6&_r=1










