“WHIB” เขียนความทรงจำร่วมกับ AnD ชาวไทย แฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย “สนุก-ซึ้ง–ฟิน” ครบทุกโมเมนต์!

ส่งความสุขส่งท้ายปีด้วยรอยยิ้ม และโมเมนต์ฟินยกด้อม แฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ 7 หนุ่ม WHIB “คิมจุนมิน (Kim Junmin), ฮาซึง (Haseung), จินบอม (Jinbeom), ยูกอน (Ugeon), อีจอง (Leejeong), แจฮา (Jaeha) และ วอนจุน (Wonjun)” ซึ่งไม่ใช่เพียงการแสดงบนเวที แต่คือการเริ่มต้น Chapter ใหม่ ที่ทั้ง 7 หนุ่ม และ AnD ชาวไทย (AnD ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ร่วมกันเขียนขึ้นด้วยความรัก และความทรงจำอันแสนพิเศษที่ไม่มีวันลืม ในงาน “WHIB 1st FANCON [AnD : New Chapter] In Bangkok” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ จัดโดย C JeS Studio, Looplabel ร่วมกับพาร์ทเนอร์ บริษัท ทริปเปิล เช็ค จำกัด
WHIB เปิดเวทีระเบิดเสน่ห์กับเพลง ‘BANG OUT’ และ เพลง DIZZY’ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์แทบแตกของ AnD ชาวไทย ที่ทำเอาศิลปินอึ้ง! พวกเขาบอกว่าเป็นเสียงกรี๊ดดังที่สุดตั้งแต่เดบิวต์มา ยิ่งเติมเอเนอร์จี้ให้ลุยแบบไม่ออมพลังทั้งงาน จากนั้นก็พาแฟนๆ เข้าสู่ช่วงเล่นเกม “ชี้เป้าพูดคุย – คำตอบคือ…นาย!” ที่ทั้ง 7 หนุ่มจะต้องสุ่มโจทย์ข้อความ และเข้ากอดสมาชิกในวง 1 คนที่มีลักษณะตรงใช่เลย! กับข้อความที่เลือกได้ และให้สมาชิกในวงที่เหลือช่วยกันเดาว่าทำไมถึงเลือกคนนี้ งานนี้หนุ่มๆ สอบผ่านฉลุยช่วยกันทายจนถูก เรียกว่าเป็นวงที่รู้ใจกันที่สุด ปาโมเมนต์น่ารักในช่วงเล่นเกมไปแล้ว ทั้ง 7 หนุ่ม ก็เติมความสุขให้แฟนในฮอลล์ต่อกับเพลง ‘Make it’ ที่มาพร้อมเซอร์ไพรส์แรกจาก AnD ชาวไทย พร้อมใจกันเปิดแฟลชมือถือและแปะสติ๊กเกอร์สร้างทะเลดาวหลากสี เพิ่มบรรยากาศให้อบอุ่นมากขึ้น ฟากหนุ่มๆ ก็ซุ่มเตรียมสเปเชียลสเตจ 3 สมาชิก ‘จุนมิน , อีจอง , วอนจุน’ โชว์สเต็ปแดนซ์เรียกเสียงกรี๊ดในเพลง “Sweaty” ก่อนที่สมาชิกคนอื่นๆ จะมาสมทบครบทีมกับเพลง “Outside” และโชว์สกิลเต้นต่อเนื่องกับพาร์ทเกม ‘ใจเป็นหนึ่งเดียวชาเลนจ์’ ทั้ง 7 หนุ่มเก่งเกิน! ทำถึงเกิน! เต้นได้ทุกเพลงที่แรนด้อมกวาดคะแนนเต็มไป
ความสนุกยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เมื่อ WHIB จัดเซอร์ไพรส์แจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นให้ 7 ผู้โชคดี โดยเพิ่มความพิเศษด้วยการฉีดน้ำหอมกลิ่นที่สมาชิกแต่ละคนชื่นชอบลงบนโปสเตอร์ เรียกว่าเป็นของขวัญที่ใจฟูสุดๆ ก่อนจะชวนทุกคนสนุกต่อกับเพลง 배로 (Rush of Joy) ต่อเนื่องด้วยการกลับขึ้นเวทีในลุคสดใสกับเพลง 해! (play) ที่มาพร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จากแฟนๆ กับกล่องไฟแปรอักษรคำว่า “♡휘브” ทำเอาทั้ง 7 หนุ่มออกปากชื่นชม AnD ชาวไทยว่าเป็นแฟนคลับที่โรแมนติกมาก ในช่วงท้ายเพลง ‘Kick it’ และ ‘BANG’ และเพอร์ฟอร์มเท่ๆ ยิ่งเพิ่มดีกรีความสนุกอินฟินิตี้ให้ทุกคนในฮอลล์
แต่งานนี้ WHIB มอบความสุขให้แฟนคลับทุกคนอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นฝ่ายรับความรักจากแฟนๆ กลับคืนไปด้วย VCR Fan Project ที่ร้อยเรียงเรื่องราวเส้นทางศิลปินของ 7 หนุ่ม พร้อมข้อความที่แฟนๆ อยากส่งต่อให้กับสมาชิกในวงผ่านป้ายสโลแกน “WHIB와 AnD가 함께 쓰는 chapter는 영원히 끝나지 않을 거야” (แปลว่า : Chapter ที่ WHIB และ AnD เขียนร่วมกัน จะไม่มีวันสิ้นสุด) ซึ่งหนุ่มๆ ประทับใจอย่างมากกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ รีบกล่าวขอบคุณทันที
“วันนี้เป็นแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทยของพวกเรา ทุกคนตั้งใจเตรียมสิ่งต่างๆ มาให้มากมาย สนุกกับพวกเราอย่างดี และเสียงเชียร์ที่ดังจากทุกคนพวกเราประทับใจมาก สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปอีกนานเลยครับ ขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้รับความทรงจำที่ดีกลับไปทุกครั้งที่มาที่นี่ เพราะ AnD สร้างความสุขให้พวกเราเสมอ พวกเราก็จะสร้างความสุขให้ทุกคนเช่นเดียวกัน รักนะครับ (พูดภาษาไทย)” ปิดท้ายความประทับใจด้วยเพลง ‘Still typing..’ ทั้ง 7 หนุ่มลงจากเวทีมาหาแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ให้ AnD ชาวไทยได้เก็บทุกโมเมนต์แห่งความสุขกลับบ้าน พร้อมสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในอนาคตอย่างแน่นอน