SHEEP หนุนพลังวัยรุ่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาฯ รุ่นที่ 76 เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ Gen Z

“SHEEP”เคสสัญชาติไทย ผู้ผลิตและออกแบบแก็ดเจ็ตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสินค้าและคำนึงถึงภาพลักษณ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไทยจากร้าน AppleSheep แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และไอที เดินหน้าสานต่อบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ล่าสุดร่วมเป็นสปอนเซอร์หลัก ในการจัดกิจกรรม คัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 กิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลัง ความมั่นใจ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนิสิตจุฬาฯ พร้อมตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder&CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด กล่าวว่า “SHEEP เป็นแบรนด์โดยคนไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการออกแบบ ควบคู่ไปกับการพาแบรนด์เข้าไปเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เราเชื่อว่ากิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์ลีดจุฬา ฯ เป็นพื้นที่ที่สะท้อนพลัง ความมั่นใจ และตัวตนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับดีเอ็นเอของแบรนด์ SHEEP”
การร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเฟ้นหาผู้นำเชียร์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสื่อสารแบรนด์ที่มุ่งเชื่อมโยง SHEEP เข้ากับชีวิตประจำวันของกลุ่ม Gen Z ผ่านกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมของรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมเชียร์แห่งจุฬา ฯ ซึ่งแบรนด์ SHEEP สนับสนุนความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมของนิสิต โดยกิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 ครั้งนี้ SHEEPได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลัก นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนอุปกรณ์แก็ดเจ็ตลไอเทมจากแบรนด์ อาทิเคสไอโฟน, เคสไอแพค, แมคบุ๊คเคส ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้งานจริงตลอดกิจกรรม ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านความพร้อม ความคล่องตัว และความมั่นใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสร้างประสบการณ์การใช้งานจริง ซึ่งช่วยต่อยอดการจดจำแบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ” นายอภินันท์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับกิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 จัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยว ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ภายในบริเวณงานแบรนด์SHEEPยังได้ร่วมออกบูธนำสินค้าคอลเลคชั่นใหม่มาร่วมโชว์และจำหน่าย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 35คน ประกอบด้วยหลากหลายรอบการแข่งขัน อาทิ รอบเดินแบบ รอบการนำเชียร์ รอบตอบคำถาม และรอบการแสดงโชว์คะแนน ซึ่งสะท้อนทั้งบุคลิกภาพ ความสามารถ และศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำ สร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยผลการตัดสินมีผู้ที่ได้เป็นผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 มีทั้งสิ้น 15 คน และผู้ที่ได้ SUPERVOTE by SHEEP ได้แก่ A06 ฮันนี่- ธยาดา หัตถเจริญกิจคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี ชั้นปีที่2 จะได้มาร่วมงานถ่ายแบบคอลเลคชั่นใหม่กับแบรนด์อีกด้วย โดยมีนายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล SUPERVOTE by SHEEP เพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้กับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ทั้งนี้ผู้ชนะทั้ง15 คน จะได้เป็นผู้นำเชียร์ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้
การร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของแบรนด์SHEEP ในการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมที่มีความหมาย และสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ที่เติบโตไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของ Gen Z อย่างแท้จริง