“พาย รินรดา” รีวิวชีวิตปี 68 หุ่นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี แรงบันดาลใจจาก “เจมส์ มาร์” แพลนปุบปับสวีตสองต่อสอง

“พาย รินรดา” รีวิวชีวิตปี 68 ออกกำลังกาย รูปร่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี แรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัว เผย “เจมส์ มาร์” ฟิตมาก มีแพลนปุบปับเที่ยวเกาหลีสองต่อสอง
อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีเก่า เริ่มต้นปีใหม่ ปี 69 สำหรับ “พาย รินรดา แก้วบัวสาย” หวานใจหนุ่ม เจมส์ มาร์” เผยว่าในปี 68 ตนภูมิใจที่สุดคือได้ออกกำลังกาย ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัวอย่างหนุ่มเจมส์ มาร์
“ปีนี้สิ่งที่ภูมิใจมาก คือออกกำลังกายเยอะมาก รู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำมานานแล้ว ปีนี้พาย 30 แล้ว ก็อยากจะเมนเทนร่างกายในวันที่มันยังไม่สายเกินไป ก็เลยรู้สึกภูมิใจในสิ่งนี้ ปีนี้แฮปปี้ค่ะ มีความสุขเหมือนเดิม
แรงบันดาลใจมาจากคนใกล้ตัวด้วยค่ะ เพราะว่าปีนี้เขาฟิตมาก ด้วยความที่ว่าพี่เจมส์งานเยอะมากก็ต้องดูแลตัวเอง ก็เลยคิดว่างั้นเราดูแลตัวเองไปด้วยกันดีกว่า เขาไม่ได้เคี่ยวเข็ญเรา แต่ส่วนมากก็เป็นเรานี่แหละที่อยากหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้น เราก็แบ่งเวลาได้ พอมีเวลาอยู่ค่ะ (ไปออกด้วยกัน เป็นคู่รักเฮลท์ตี้?) ไม่ค่ะ คือพี่เจมส์เขายกเวท แต่พายเน้นพิลาทิส ก็เลยไม่ได้เล่นด้วยกัน“
ไม่ได้ออกรอบตีกอล์ฟ เพราะเจมส์ มาร์ ยุ่งมาก
“ปีนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังพี่เจมส์ยุ่งมากๆ เลยค่ะ ละครเวทีด้วย งานละครด้วย ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปออกรอบด้วยกัน แต่ว่าต้นปีหน้าเดี๋ยวจะลองดูค่ะ เราก็หาเวลาออกทริปด้วยกัน ไปเขาใหญ่ด้วยกันมากับแก๊งละครเวทีของเขา สนุก ปุ๊บปั๊บมากเพราะว่าพอเขาทำงานกันเสร็จก็วางแผนกันเลย เขาก็ชวนเราด้วย ดีใจค่ะ เหมือนเราได้ไปรู้จักกับเพื่อนๆ ของเขาด้วย
นานๆ ทีจะมีทริปครั้งหนึ่ง มันสนุกด้วย อยู่เป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยกันเลย ทุกคนก็เอ็นจอยทุกอย่าง กินเยอะมาก ร้องคาราโอเกะกัน สนุกค่ะ ก็ขอบคุณที่เขาชวนเราด้วย”
แพลนปุบปับเที่ยวเกาหลีสองต่อสอง
“มีค่ะ ปุ๊บปั๊บมาก เพิ่งแพลนกันเลยว่าจะไปเกาหลีกัน เพราะว่าเมื่อต้นปีไปแคมป์ปิ้งมา ก็เปลี่ยนฟีลบ้างค่ะ ไปเคาท์ดาวน์ ไปอยู่กันสักแป๊บนึงไม่นานมาก เดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำงานแล้ว เป็นทริปปุ๊บปั๊บเลยล่าสุดเพิ่งแพลนกันเลยอยู่ดีๆ ก็เปลี่ยนใจว่าเราเปลี่ยนฟีลกันดีกว่า เพราะว่าปีนี้ไม่ได้เดินทางเลย งั้นเราฉลองกันนิดนึง
ต้องปุ๊บปั๊บถึงจะได้ไป ถ้าแพลนมันจะไม่ได้ไปเนอะ จริงๆ ก็ปุ๊บปั๊บบ่อยอยู่ค่ะ เพราะตารางงานเราไม่แน่นอน บางทีมีงานเข้ามาเราก็ทำงานก่อน เราก็จัดลำดับความสำคัญให้ดี พอมีเวลาบางช่วงก็ไปเที่ยวดีกว่า ก็ปุ๊บปั๊บตลอดเลยค่ะ ก็ดีนะคะ ไม่ต้องแพลนเยอะ ไม่มีฟิตติ้งคอสตูม ก็ชิลๆ ต้องจัดชุดคู่ รอดูรูปค่ะ
จริงๆ ความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรนะคะ แต่ว่าทริปนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าปีนี้ไม่ได้บินไปไหนเลย ก็เลยคิดว่าทริปนี้ต้องสนุกแน่ๆ เหมือนเราก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศกัน แต่หนูว่าไม่ได้มีความรู้สึกเปลี่ยนไปอะไร มีชาวแก๊งเขาตั้งใจไปอยู่แล้ว เราก็ไปจอยกับเขาด้วย ติดสอยห้อยตาม
ได้เพื่อนกลุ่มใหม่เยอะขึ้นค่ะ พอพี่เจมส์ทำงาน เขาก็มีเพื่อนๆ ใหม่ เขาก็พาเราไปจอยด้วย ก็รู้สึกดีใจนะคะ เราก็อยากให้เขารู้จักเพื่อนเรา เขาก็อยากให้เรารู้จักเพื่อนเขาด้วยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์ว่าเราได้รู้จักกันและกัน
ก็มีเวลาให้กันค่ะ ช่วงนี้พอเขาหมดละครเวทีแล้วเขาก็เริ่มมีเวลาว่างแล้ว แต่ว่าพี่เจมส์ก็ยังต้องฟิตหุ่นอยู่ด้วยถ่ายละคร ก็ยังมีตารางที่เขาต้องทำอยู่ โปรเจ็กต์ที่ต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นมีในละครค่ะ กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ มีต่อยมวย ต้องฟิตร่างกายด้วย แต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ยุ่งขนาดนั้น เราก็ยังมีเวลาไปทานข้าว”
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” คือไอดอล ชื่นชมมีวินัย แต่ไม่ได้ควบคุมตนเองเรื่องกินมากเกินไป
“พี่แบร์เป็นไอดอลเลยค่ะ เพราะพี่แบร์ฟิตมาก พายว่าสองคนนี้ที่มีวินัยมาก พายชื่นชมเขามากๆ เลย ส่วนอยากเห็นเขาเวอร์ชั่นไหน พายโอเคหมด ขอแค่เขาแฮปปี้ แต่ตอนนี้พายรู้สึกว่าพอเขาฟิตร่างกายเยอะๆ มีความสุขกับสุขภาพตัวเองมากๆ ก็ดีใจที่เขาแฮปปี้กับตัวเอง มันเป็นอะไรที่ดีมากๆ จริงๆ เป็นแบบไหนก็ได้ หนูโอเคหมด เขามีวินัยมากค่ะ แต่ว่าเขาก็ไม่อยากควบคุมมากจนเราอดกินอะไรอร่อยๆ ก็แบ่งๆ มื้อกันค่ะ มื้อไหนเขากินได้แค่นี้พายก็เข้าใจเขานะคะ ไม่ได้แบบว่าไม่ตามใจเราเลย พายก็เข้าใจเขา ก็แบ่งๆ กันไป”
สวยหล่อหุ่นดีไปด้วยกัน ลั่นยังไม่มีละครคู่
“ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ อยากจะฟิตเท่าๆ พี่เจมส์บ้าง จะพยายามไต่เต้าไปค่ะ เพราะว่ามันใช้วินัยและเวลาสูงมากๆ ถ้าทำได้ เอาเป็นว่าเป็นเป้าหมายของปีหน้าดีกว่าส่วนละครคู่กัน ไม่แน่ใจเลยค่ะ แต่ถ้ามีก็ยินดีมากๆ แต่ว่าปีหน้ามีละครออนแอร์นะคะ แต่ไม่ได้เล่นกับพี่เจมส์”