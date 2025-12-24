พระเผย “ชินมินอา” เคยแบกกระสอบข้าวสารยอมทำพิธีทางพุทธเพื่อขอให้ “คิมอูบิน” หายป่วย

เป็นคู่รักที่แฟนๆพากันร่วมยินดีเมื่อเข้าสู่พิธีวิวาห์สำหรับ “คิมอูบิน” พระเอกดังวัย 36 ปีกับ “ชินมินอา” นางเอกดังวัย 41 ปี ล่าสุดหลังควงกันเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็มีการเปิดเผยถึงความรักของทั้งคู่ที่รักและดูแลกันในวันที่ยากลำบาก
หลังจากคบหาดูใจกันมานาน 10 ปี และเข้าพิธีกันไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด พอมยุนซุนนิม หรือ พระอาจารย์พอมยุน ผู้ทำพิธีแต่งงานให้กับทั้งคู่ได้ออกมาเผยสุนทรพจน์ในพิธีให้ทุกคนได้ทราบ
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมาในเพจ Jungto Society กลุ่มชาวพุทธนิกายเซนที่ดำเนินการโดยพระอาจารย์พอมยุนได้เผยข้อความเกี่ยวกับงานแต่งงานของทั้งคู่ว่า
คิมอูบิน ได้เจอพระอาจารย์ครั้งแรกเมื่อปี 2017 ระหว่างที่เขากำลังรักษาตัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งโพรงจมูก ซึ่งเขาเข้ารับคำปรึกษาเพื่อได้รับการบำบัดทางจิตใจ
ตอนที่อาการของ คิมอูบิน อยู่ในช่วงวิกฤติ พระอาจารย์พอมยุนเผยว่า ชินมินอา ที่แม้จะไม่ใช่ชาวพุทธแต่เธอก็แบกกระสอบข้าวไว้บนศีรษะเพื่อเป็นการถวายบูชาตามหลักพุทธศาสนา และไปสวดมนต์ที่รูปปั้นพระอวโลกิเตศวรบนภูเขานัมในเมืองคยองจู
ต่อมา คิมอูบิน มีอาการดีขึ้น พระอาจารย์เผยว่า “การที่ทั้งสองคนมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ จับมือกันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยา เป็นผลมาจากความผูกพันอันลึกซึ้งอย่างแท้จริง”
พระอาจารย์ยังกล่าวอีกว่า ชินมินอาให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี โดยบรรยายว่าเธอเป็นคน “จิตใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น”
คิมวูบิน วัย 36 ปี และ ชินมินอา วัย 41 ปี เปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในปี 2015 พิธีแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นที่โรงแรม 5 ดาว The Shilla Seoul โดยมีดาราชื่อดังมากมายมาร่วมงาน เช่น โดคยองซู จากวง EXO, วี จากวง BTS และนักแสดงอย่าง คิมแทรี, กงฮโยจิน และ อึมจองฮวา