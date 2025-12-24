“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ

โพสต์ถือธงชาติไทยระหว่างไปเล่นคอนเสิร์ต พร้อมเขียนแคปชั่น THAILAND (อิโมจิหัวใจสีฟ้า)” ซึ่งรูปดังกล่าว ทำงานงอกนักร้องชื่อดัง “เนสกาแฟ ศรีนคร” เหตุทัวร์เขมรบุกหยามถึงถิ่น งานนี้นักร้องดังถึงกับขอแรงโซเชียล พร้อมเผยว่าตนเองด่าไม่เป็น ไม่สู้คน ช่วยด้วย
“อ้าว เขมรมาด่ากูรูปนี้ มันบ่แจ้งเตือน กูคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์ กูไม่ค่อยสู้คน ช่วยด้วยยย” งานนี้แทนที่จะเครียด ทำโซเชียลฮาแตก เพราะคนที่จะเข้าไปช่วยถึงกับสะดุดกับคอมเมนต์ที่เนสกาแฟฟาดกลับเขมร ด่าแรง จัดหนัก จัดเต็ม จนเขมรหลายรายถึงขั้นบล็อกโปรไฟล์เฟซบุ๊ก งานนี้โซเชียลเมนต์สะเทือน อาทิ กุว่าสิมาด่าส่อย เออ กูอ่านเมนต์สื่อๆ กะได้, ว่าสิมาช่วย แต่ดูแล้วเนสจัดเต็ม 555, แต่ละเมนต์ของเนส สู้มือเขมรมาก แทบไม่ต้องช่วยเลย, จะช่วยสักหน่อย ไม่ทันและ ยังเหลือตรงไหนให้ช่วยได้บ้าง 55555, ผมว่าจะช่วยด่าไอ้เขมรซะหน่อย แต่เจ้าของเพจด่าเจ็บมากๆ (อีโมจิหัวเราะ) , แล้วด่าบ่อหยุด ยับเนสสู้มาก, ไม่ต้องช่วยแล้วมั้ง, มาไม่น่าทันมั้ย เธอด่าหมดแล้วอ่ะ 5555 ฯลฯ
ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ว่า
“โดนทัวร์เขมรลงขอความช่วยเหลือทุกคน
มาช่วย X
มาขำ /
จิตใจทำด้วยอะไรกัน ช่วยเนสด้วยไม่สู้ใครทั้งนั้น”