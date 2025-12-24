xs
xsm
sm
md
lg

“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โพสต์ถือธงชาติไทยระหว่างไปเล่นคอนเสิร์ต พร้อมเขียนแคปชั่น THAILAND (อิโมจิหัวใจสีฟ้า)” ซึ่งรูปดังกล่าว ทำงานงอกนักร้องชื่อดัง “เนสกาแฟ ศรีนคร” เหตุทัวร์เขมรบุกหยามถึงถิ่น งานนี้นักร้องดังถึงกับขอแรงโซเชียล พร้อมเผยว่าตนเองด่าไม่เป็น ไม่สู้คน ช่วยด้วย

“อ้าว เขมรมาด่ากูรูปนี้ มันบ่แจ้งเตือน กูคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์ กูไม่ค่อยสู้คน ช่วยด้วยยย” งานนี้แทนที่จะเครียด ทำโซเชียลฮาแตก เพราะคนที่จะเข้าไปช่วยถึงกับสะดุดกับคอมเมนต์ที่เนสกาแฟฟาดกลับเขมร ด่าแรง จัดหนัก จัดเต็ม จนเขมรหลายรายถึงขั้นบล็อกโปรไฟล์เฟซบุ๊ก งานนี้โซเชียลเมนต์สะเทือน อาทิ กุว่าสิมาด่าส่อย เออ กูอ่านเมนต์สื่อๆ กะได้, ว่าสิมาช่วย แต่ดูแล้วเนสจัดเต็ม 555, แต่ละเมนต์ของเนส สู้มือเขมรมาก แทบไม่ต้องช่วยเลย, จะช่วยสักหน่อย ไม่ทันและ ยังเหลือตรงไหนให้ช่วยได้บ้าง 55555, ผมว่าจะช่วยด่าไอ้เขมรซะหน่อย แต่เจ้าของเพจด่าเจ็บมากๆ (อีโมจิหัวเราะ) , แล้วด่าบ่อหยุด ยับเนสสู้มาก, ไม่ต้องช่วยแล้วมั้ง, มาไม่น่าทันมั้ย เธอด่าหมดแล้วอ่ะ 5555 ฯลฯ

ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์ว่า

“โดนทัวร์เขมรลงขอความช่วยเหลือทุกคน
มาช่วย X
มาขำ /
จิตใจทำด้วยอะไรกัน ช่วยเนสด้วยไม่สู้ใครทั้งนั้น”




































“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ
“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ
“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ
“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ
“เนสกาแฟ ศรีนคร” โอดโดนทัวร์เขมรลง วอนโซเชียลช่วย บอกไม่สู้คน ด่าไม่เป็น แต่ฟาดกลับยับจนชาวเน็ตแห่ขำ
+13
กำลังโหลดความคิดเห็น