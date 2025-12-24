Sushi Katsu สาขาใหม่ EmQuartier

ร้านซูชิและข้าวด้งหน้าล้นจากฝั่งธนบุรีมาเปิดที่ใจกลางสุขุมวิทแล้ว ร้าน Sushi Katsu เปิดสาขาแรกที่ SIAM Takashimaya ไอคอนสยาม โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่เปิดห้างสรรพสินค้า และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านมาเกือบ 7 ปี ตอนนี้ได้มีโอกาสเปิดสาขาใหม่ที่ใจกลางสุขุมวิท ที่ห้าง EmQuartier ชั้น B โซน Gourmet Eats
ร้าน Sushi Katsu ก่อตั้งโดยคนญี่ปุ่นที่อยากให้คนไทยได้รับประทานปลาที่คุณภาพดีจากญี่ปุ่นที่หลายร้านนำไปใช้คอร์สโอมากาเสะ มาให้ลูกค้าคนไทยได้รับประทานกันในรูปแบบของ A La carte มีเมนูยอดนิยมมากกมาย อาทิ เมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านคือ Tenkomori Don ข้าวด้งหน้าปลาดิบหั่นชิ้นหนา รวมมาให้แล้วทั้ง มากุโระ ปลาไหล ไข่ปลาแซลมอน ฮามาจิ หอยเชลล์ เนกิโทโร ฯลฯ ในราคาดีๆไม่มีบวกเพิ่ม หรือจะเป็น Maguro Tenkomori เมนูสะใจคนรักปลามากุโระคุณภาพดี จัดมาเต็มทั้งโอโทโร่ ชูโทโร่ อากามิ ที่ให้มาอย่างพูนชาม พร้อมโรยไข่ปลาแซลมอนเสริมรสชาติ หรือจะเป็นเมนู Assorted Temaki Box ที่ลูกค้าสามารถ DIY เมนูของตัวเองได้จากปลาหลากหลายชนิดที่ร้านจัดไว้ให้ในกล่องแบบญี่ปุ่น
ทั้งนี้ในวันเปิดร้าน Sushi Katsu เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ได้มีแขกหลายท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมงาน อาทิ คุณมนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์ ผู้มากประสบการณ์ในวงการอาหารของไทยและกรรมการตัดสินในหลายรายการอาหารชื่อดัง คุณบัญชา จันวรเมธ หนึ่งในคณะกรรมการเชลล์ชวนชิมและเจ้าของเพจ Bearyพาชิม คุณพีท เจ้าของเพจกินกับพีท และคุณกันต์ เจ้าของเพจพรุ่งนี้ค่อยลด by กันต์ เป็นต้น
ร้าน Sushi Katsu สาขาสองที่ EmQuartier เปิดแล้ววันนี้ที่ ชั้น B ลงบันไดเลื่อนจากทางเชื่อม BTS พร้อมพงษ์ลงมาสองชั้นตึกบี เปิดบริการทุกวัน 10:00 – 22:00 น. โทรศัพท์ 065-518-2294 หรือติดตามที่ Instagram และ Facebook ที่ @ sushikatsu.thailand และ sushikatsu.lite