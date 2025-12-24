MEDEZE ผนึก Identity Dermatology Center ลงนาม MOU ยกระดับนวัตกรรม Regenerative Beauty ดันไทยสู่ศูนย์กลาง Medical & Wellness Tourism

“เมดีซ กรุ๊ป” จับมือ Identity Dermatology Center คลินิกผิวหนังชั้นนำระดับสากล ผสานเทคโนโลยีสเต็มเซลล์และความเชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทาง ต่อยอดเวชศาสตร์ฟื้นฟูและความงาม สร้างมาตรฐานใหม่อุตสาหกรรมสุขภาพไทย
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกับ บริษัท ไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป จำกัด ศูนย์เลเซอร์และผิวหนังชั้นนำของประเทศ เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ–กลางน้ำ–ปลายน้ำ ของอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและความงาม
โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการให้บริการด้าน Regenerative Beauty & Anti-Aging แนวทางการดูแลสุขภาพและความงามด้วยศาสตร์ Regenerative Medicine โดยนำสเต็มเซลล์ส่วนบุคคล (Mesenchymal Stem Cells: MSCs) จากเนื้อเยื่อไขมัน มาต่อยอดการดูแลผิวพรรณ การฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ และการชะลอความเสื่อมของร่างกายในอนาคต ภายใต้กระบวนการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ MEDEZE จะรับผิดชอบในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด ตั้งแต่การคัดแยก เพาะเลี้ยง เพิ่มจำนวน และจัดเก็บสเต็มเซลล์ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสูง ขณะที่ Identity Dermatology Center จะรับผิดชอบในส่วนของการคัดกรองผู้รับบริการ การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไขมัน รวมถึงการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ในการรักษาและฟื้นฟูภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ด้านคุณธนากร วังคะฮาด และ นายแพทย์ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์ ผู้บริหาร บริษัท ไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า Identity Dermatology Center เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังโดยตรง ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาโรคผิวหนัง การดูแลสุขภาพผิว การชะลอวัย ไปจนถึงการฟื้นฟูผิวพรรณ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA)
สำหรับความร่วมมือภายใต้ MOU ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันตั้งแต่กระบวนการคัดกรองผู้รับบริการ การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไขมัน การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ไปจนถึงการนำไปใช้ในการฟื้นฟูผิวพรรณและการชะลอวัยในอนาคต ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการจากทั่วโลก และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical & Wellness Tourism อย่างยั่งยืนในระดับสากล
