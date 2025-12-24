“ซี-นุนิว” ส่งต่อความสุขส่งท้ายปี นำทีมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ใจกลางสยามสแควร์

ถนนแห่งความฝันเปิดแล้ว! สยามสแควร์ครึกครื้นรับช่วงเทศกาลแห่งความสุข เมื่อ “ซี พฤกษ์” และ “นุนิว ชวรินทร์” นำทีมร่วมเฉลิมฉลอง Christmas Lighting Night ค่ำคืนแห่งสีสันของการเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ใจกลางสยามสแควร์ ที่งาน SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกบริเวณด้านหน้า AIS SIAM พื้นที่แห่งพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ โดยถูกเนรมิตให้สว่างไสวด้วยแสงไฟระยิบระยับ โอบล้อมด้วยสีสันสดใสสุดคัลเลอร์ฟูล เติมเต็มบรรยากาศการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าได้อย่างยิ่งใหญ่
ภายในงานอบอวลไปด้วยพลังแห่งความสุข เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดคอสเพลย์ และมาสคอตในธีมคริสต์มาสที่สร้างรอยยิ้มทั่วพื้นที่ ต่อด้วยกิจกรรม Flash Mob และ Random Dance ที่เรียกเสียงเชียร์และปลุกความสนุกให้สยามสแควร์มีชีวิตชีวา พร้อมไฮไลต์พิเศษจากโชว์เพลงเพราะๆ ของ ซี และ นุนิว ที่จับมือกันมาร่วมร้องเพลง เสิร์ฟโมเมนต์อบอุ่นและความประทับใจในค่ำคืนพิเศษนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากวง ALTERS ศิลปินน้องใหม่จากค่าย XEBIS ENTERTAINMENT ที่มาร่วมเติมสีสันและความมันตลอดงาน
งานนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิด “ถนนแห่งความฝัน” ใจกลางสยาม สำหรับใครที่กำลังมองหาจุดเช็กอินช่วงสิ้นปี ห้ามพลาดกิจกรรมหลากหลายภายในงาน SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM พื้นที่เปิดโอกาสให้คนมีฝันได้มาแสดงความสามารถ โชว์ตัวตน และสตรีทคัลเจอร์ในแบบฉบับเด็กสยาม ตั้งแต่วันนี้ - 4 มกราคม 2569
และพลาดไม่ได้กับความสนุกส่งท้ายปีในค่ำคืนเคานต์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ 31 ธันวาคมนี้ กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำที่จะมาสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำใจกลางเมือง นำโดย พี่จอง, คัลแลน, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส, เติ้ล มติมันต์, เฟิร์สวัน วรรณกร, LYKN, bamm, SERIOUS BACON, Sugar ’N Spice และ TALAY ประตูเปิดเวลา 16.00 น. เริ่มความสนุกตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไปหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook SIAM SQUARE และ Instagram AISSIAM_OFFICIAL ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 24.30 น.