found & found ร่วมดูแลสุขภาพคนไทย แจกหน้ากากอนามัย รับมือฝุ่น PM 2.5

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเมือง found & found บิวตี้เดสติเนชันจากญี่ปุ่น–เกาหลี ขอเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ร่วมใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากมลภาวะทางอากาศในช่วงที่คุณภาพอากาศไม่เป็นใจ ให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ ร้าน found & found ที่อยู่ในเขตที่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสูงได้แก่ สาขาสีลมเอจ สาขาเดอะกลาสมาร์เก็ต บางนา และสาขาวิภาวดี (PTT Station ราบ 1) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ไม่ว่าจะช้อปสินค้า J/K Beauty หรือไอเทมเด็ดอื่น ๆ ก็สามารถรับหน้ากากกรองฝุ่น PM 2.5 NEXT HEALTH ไปใช้ได้ทันที 1 แพ็ก (3 ชิ้น) ไม่กำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำ พร้อมขยายการดูแลไปยังช่องทางออนไลน์ ผ่านกิจกรรมแจกหน้ากาก Kenkou บน Facebook: foundnfound.official เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในสาขาของ found & found ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรและการใช้ชีวิตของคนเมืองจำนวนมาก โดยทีมงานประจำสาขาได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้าที่แวะเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ทันทีในระหว่างวัน เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
อย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ได้ที่ found & found ทุกสาขา