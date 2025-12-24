“ปู มัณฑนา” เศร้า เจอข่าวร้ายซ้ำซ้อน โพสต์แจ้งข่าวสูญเสียคุณพ่อ

มรสุมรอบด้านเลยทีเดียว สำหรับ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” นอกจากมีเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่น ยังมีข่าวลือว่า “หาญส์ หิมะทองคำ” เส้นเลือดในสมองแตก ต้องผ่าตัดด่วน ซึ่งปูเผยยังไม่พร้อมให้รายละเอียดใดๆ
ล่าสุดเจ้าตัวได้แจ้งข่าวร้ายสูญเสียคุณพ่อผ่านอินสตาแกรม โดยเจ้าตัวเผยภาพรดน้ำศพ พร้อมพวงหรีดจากคนบันเทิงที่ส่งมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ ซึ่งปูเขียนแคปชั่นระบุว่า “กราบลาคุณพ่อ หลับให้สบายนะคะ ไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงปูอีกแล้วนะคะ #ลูกหลานทหารอดทนและเข้มแข็งค่ะ”
นอกจากนี้ได้เผยภาพคุณพ่อ พร้อมข้อความว่า “ปูรักและคิดถึงพ่อตลอดไปนะคะ”