“ยิ่งยง ยอดบัวงาม” เผยญาติหนีภัยสงครามชายแดน แม้บ้านเรือนไม่เสียหาย แต่ใจพัง หวาดกลัวเสียงระเบิด

“ยิ่งยง ยอดบัวงาม” เผยญาติพี่น้องได้รับผลกระทบภัยสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ แม้บ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายแต่สภาพใจพัง หวาดกลัวเสียงระเบิดจนทนไม่ไหว เชื่อว่าทุกคนไปอยู่ศูนย์อยพยเครียด อึดอัด กดดัน
แม้ครอบครัว “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” จะย้ายมาอยู่กทม. กันแล้วแต่ญาติพี่น้องก็ได้รับผลกระทบจากสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องอพยพย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อพยพที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ ล่าสุดยิ่งยงได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
“อยู่ห่างชายแดนประมาณ 70 กิโล ก็โทร.หาพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ได้ยินแต่เสียงปืน ส่วนบ้านพี่น้องที่อรัญฯ ก็อพยพกันออกมาหมดเลย เพราะว่าห่างจากชายแดนประมาณ 5 กิโลถึงจะอยู่ในอำเภอเมืองก็เถอะ ครอบครัวผมตอนนี้อยู่กันที่กรุงเทพฯ แต่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดกัน ศรีสะเกษไม่ได้น่าห่วงมาก แต่อรัญฯ ก็ให้ลูกหลานอพยพกันออกมาหมดแล้ว มันอันตรายมาก ก็ออกมาไม่กี่วัน
พี่น้องเล่าว่าตื่นเช้ามาตี 4-5 ก็ได้ยินเสียงปืน เสียงระเบิดแล้ว ทุกคนหวาดกลัว หลานที่บ้านใจสั่นโทร.มาบอกคุณลุงอยู่ไม่ไหวแล้ว จะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพที่สระแก้ว ลูกหลานก็เอาแต่เสื้อผ้าออกมาได้ ของมันเยอะ ก็เอาอะไรออกมาไม่ได้มาก
ก็โทร.คุยกัน วันก่อนผมก็เพิ่งเอาของไปบริจาคที่ สจ.สระแก้ว ถวายผ่านพระอาจารย์ที่ผมนับถือ ท่านก็เอาไปแจกแทน ผมเชื่อว่าทุกคนไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องเครียด อึดอัด กดดัน เป็นเรื่องธรรมดา ห่วงบ้าน ห่วงของที่บ้าน แต่ที่บ้านก็ยังไม่มีความเสียหายอะไร“
เชื่อทุกคนอยากให้จบ อวยพรขอให้ทุกคนปลอดภัย
”ผมเชื่อทุกคนอยากให้จบ ก็อยู่ที่ผู้นำประเทศเราที่จะพูดคุยกัน เราไม่สามารถไปพูดอะไรได้ พูดไปเขาจะหาว่าผมเข้าข้างคนนั้นคนนี้อีก เราเป็นคนไทยยังไงเราก็รักประเทศเรา บ้านเรา ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารมีกำลังใจที่ดี สู้ๆ และปลอดภัย รวมถึงพี่น้องคนไทยที่ต้องอพยพด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้โชคดีตลอดไปครับ”