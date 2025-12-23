“อิงฟ้า” ตอบดรามา “ณวัฒน์-ชาล็อต” ยอมรับอึ้ง! แต่ไม่เข้าข้างใคร เชื่อถ้าบอสไม่รัก คงไม่พูด ลงจากเวทีหน้าแดง-มือสั่น เหมือนจะร้องไห้ (คลิป)

กลายเป็นดรามาอยู่ไม่น้อย สำหรับเหตุการณ์ที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”กล่าวอวยพรวันเกิด พร้อมร่ายยาวเตือนสติ “ชาล็อต ออสติน” อย่างตรงไปตรงมา ในงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ 27 ปีของเจ้าตัว โดยหลายคนมองว่าควรไปพูดเตือนกันหลังบ้าน ไม่ใช่มาพูดออกสื่อบนเวทีแบบนี้ งานนี้ ณวัฒน์ เลยออกมาชี้แจงต่อ ว่าเคยเตือนหลังบ้านไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังทำอยู่ ล่าสุดเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) สาว “อิงฟ้า วราหะ” หนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็ได้ออกมาไลฟ์ติ๊กต๊อกพูดถึงประเด็นดังกล่าว เผยว่าตอนนั้นตนก็แอบอึ้ง เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ก็ไม่เข้าข้างใคร
“คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหม เพราะถ้าเราไม่พูดก็ดูเป็นอิกนอร์ ถ้าเราพูด ก็ไม่รู้จะไปพูดถึงอีกทำไม สำหรับพี่ฟ้า เหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้น มันผ่านมาแล้ว ก็ให้มันผ่านไป เชื่อเถอะว่า อืม…พูดยังไงดี มันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่า ณ ตอนนั้นอะไรจะเกิดขึ้น ทุกคนที่อยู่ ณ ตรงนั้น ไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้น ตัวพี่ฟ้าเอง ลึกๆ ในใจก็แอบอึ้งเช่นเดียวกัน ทุกคนก็ต้องฟังกับสิ่งที่โอเค พูดมา แต่ทั้ง 3 คน หรือที่อยู่ ณ ตอนนั้น ก็ได้แต่ภาวนาในใจ เป็นกำลังใจให้ และต้องผ่านไปให้ได้
พี่ฟ้าเอง ณ ตอนนั้น เราเองก็ทำอะไรไม่ถูกพูดตรงๆ แต่ถ้าถามว่าเป็นห่วงความรู้สึกไหม ก็เป็นห่วง ได้แต่อึ้งอยู่ อึ้ง อึ้งอยู่จริงๆ เพราะว่าไม่เคยคิดแบบว่า ไม่คิดว่าบอสเขาจะแบบ… รู้แค่ว่าลงมาจากเวที บอสหน้าแดงมาก เหมือนคนจะร้องไห้ เขาเดินตามพี่ฟ้ามา บอกพี่ฟ้าว่าไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งหลังบ้าน ที่มันอะไรก็แล้วแต่ เอาเป็นว่าไม่พูดรายละเอียดเยอะละกัน พี่ฟ้าก็โอเค และเดินออกไปก็ไปเจอน้องพอดี ซึ่งก็ได้ให้กำลังใจ ก็ได้แต่ให้กำลังใจจริงๆ
ทุกคนมันก็เคยผ่านจุดนี้มา มันเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มา มันก็อาจจะเข้าใจได้ว่า… อืม พูดไม่ถูก พูดไม่ถูกเหมือนกัน นั่นแหละ แต่เอาเป็นว่ามันไม่มีใครรู้ขนาดนั้นหรอก ไม่มีใครรู้ขนาดนั้นจริงๆ แต่ก็ทุกๆ คนรัก ก็ให้กำลังใจกันเยอะๆ ให้กำลังใจให้ผ่านกันไปได้ ก็ขอให้จบลงด้วยดี สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จบลงด้วยดี ใจเย็นๆ เพราะบางอย่างเป็นไฟกับไฟ ถ้าเจอกันก็พังจริงๆ
บางทีการปกป้องของเขา มันจะเป็นการทำร้ายทางอ้อม เชื่อพี่ฟ้าเถอะ เอาเป็นว่าเราปกป้องไปในทางที่บวก แล้วให้กำลังใจที่ดีที่สุดดีกว่า แล้วมันจะผ่านไป เพราะฉะนั้นมันผ่านมาแล้ว และหลังจากวันนี้ไป ทุกอย่างคงจะดีขึ้น ไม่มีอะไรจริงๆ เพราะไม่พูดก็หาว่าไม่เป็นห่วง คือจริงๆ มันไม่มีใครอิกนอร์หรอก ลงมาพี่ฟ้าก็มีการกอดให้กำลังใจ พูดคุยแล้วเรียบร้อย ก่อนที่จะออกมาจากตรงนั้น พี่ฟ้าแค่ไม่จำเป็นต้องมาทำต่อหน้าทุกคน
ส่วนบอสคือเอาตรงๆ พี่ฟ้าว่าไม่ใช่เขาไม่รักชาล็อตหรอก พูดตรงๆ เลยนะ เพราะว่าตอนที่ลงมาจากเวทีก็คือหน้าแดง เหมือนคนจะร้องไห้ แล้วก็มือสั่น จับพี่ฟ้าก็มือสั่น คนเรามันมีสองแบบ ไม่รักไม่พูดเลย ปล่อย ไม่สนใจ เหมือนเวลาที่พี่ฟ้าเจอท็อกซิก เห็นแต่ปล่อย ไม่ให้ค่า นี่คือสิ่งที่น่ากลัวกว่า แต่เวลนี้มันน่าจะเป็น… คนเรามันคิดไม่เหมือนกันซะด้วยสิ ตอบแทนไม่ได้ เขารักแหละ พี่ฟ้าว่าเขารัก เขารักเชื่อพี่ฟ้าเถอะ หลังบ้านที่เราเห็น บางทีเราไม่ได้เห็นทุกอย่างหรอก
แต่หนึ่งสิ่งที่รู้ เขารักแน่นอน เรื่องนี้ไม่ต้องกลัว แต่การกระทำอาจจะโมโห เป็นฟีลนั้นแหละ เคยหลุดไหม เราอาจจะเคยโมโหแล้วหลุดไป แต่พี่ฟ้าก็ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างหรอก เดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ขอให้ทุกอย่างจบด้วยดี ปีหน้ามาเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยกัน ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ พี่ฟ้าไม่ได้เข้าข้างใครหรอกเอาจริงๆ แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ที่สุด ทำได้เท่านี้จริงๆ พูดตรงๆ แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านมา เราเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง ทุกคนน่าจะรู้ ไม่ต้องพูด นั้นแหละ… พูดไปไม่มีสติ เดี๋ยวก็หาว่าไปนั่นนี่อีก เหนื่อย อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ (หัวเราะ)”