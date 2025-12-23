ไม่น่าเชื่อ “โอปอล์-เติ้ล” ย้อนอดีต คนรวยที่สุดคือ “เต๋อ ฉันทวิชช์” เล่าชีวิตคบเพื่อนรวย ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ต้องหลอก ปั้นโปร์ไฟล์

ในช่องนางแมวป่า ทางยูทิวบ์ “โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล” พาไปบุกกองภาพยนตร์ ดีวา…ราวี ที่ “เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม” กำกับฯ และนั่งคุยชีวิตสมัยที่เรียนมาด้วยกัน กว่าจะตั้งตัวมีวันนี้กันมาได้ชีวิตเริ่มจากศูนย์จริงๆ
โอปอล์ : “ตอนนั้นพี่จีน่า (ผู้บริหาร GDH ปัจจุบัน) เรียกเข้าไปคุย พี่ว่าบริษัทเราควรออกทีวีบ้าง โอปอล์ทำให้พี่หน่อยสิ ทำละครมาให้พี่หน่อย ผู้กำกับคนเดียวที่ปอล์รู้จักคือมุกว้าว ก็ทำกัน วัยรุ่นมาก ไม่มีเงินสักบาท แต่ก็ยังเขียนบททุกวัน ก็มีปอล์ มีมุก ไตเติ้ล กิตติภัค , เต๋อ ฉันทวิชช์ แล้วก็ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช แล้วตอนนั้นเราไม่ได้มีออฟฟิศ เราก็จะไปเขียนบทกันที่สวนลุมไนซ์บาซาร์ บนร้านอาหารชั้น 2 คนเดียวที่มีเงินในตอนนั้นคือเต๋อ”
เติ้ล : “เต๋อเป็นคนที่รวยมากนะ”
โอปอล์ : “15 กะรัต ไม่ใช่เพิ่งมีนะจ๊ะ แต่มีมานานแล้วและมีมาตลอด เต๋อเป็นคนรวยแต่เราจะให้เต๋อเลี้ยงทุกมื้อก็ไม่ได้ เติ้ลก็จะถือถุงก๋วยเตี๋ยวปลามาจากลาดพร้าวซอย 1 พอถึงปุ๊บคนเขากินข้าว เต๋อจะสั่งมากมายแบบมหาเศรษฐี ไก่กรอบซอสมะนาว”
เติ้ล : “แพงมาก นี่กินไม่ได้”
โอปอล์ : “เราก็ไม่กล้ากินเพราะเดี๋ยวโดนให้หาร ก็จะไม่กินเยอะ ก็จะกินจานเดี่ยว มุกก็จานเดี่ยว เติ้ลหันไปบอกว่าขอถ้วยเปล่า”
เติ้ล : “ต้องแจ้งว่าเราไปร้านนี้ประจำ พนักงานรู้ เข้าใจ ก็ขอถ้วยเปล่าเพราะเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมา”
โอปอล์ : “เป็นเพราะเต๋อได้สั่งอาหารกลบแทนถ้วยเติ้ลไปแล้ว ตอนนั้นความเป็นเพื่อนของพวกเรามันแชร์กัน มันอยู่ด้วยกันได้ สิ่งนึงที่ศรัทธาในตัวเติ้ลเลยคือจะไม่เป็นภาระใคร มีเท่านี้กินเท่านี้ บางคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ตัวปอล์เองก็ไม่ใช่คนรวย ปอล์ไม่มีเลย เติ้ลไม่มีเลย พื้นฐานการเงินที่บ้านคือศูนย์มาก แต่เราสามารถอยู่กับกลุ่มเพื่อนรวย ก็ขอบคุณเต๋อ กลุ่มเพื่อนรวยที่ยอมคบกับเรา มันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่พวกเราไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าเราไม่มีแบรนด์เนมเลย”
เติ้ล : “ไม่มีเลยที่จะรู้สึกว่ากูอยู่กับพวกมึงไม่ได้แล้วนะ ต้องไปกู้เงินเพื่อให้ได้ไปกินอยู่กับเขา แค่บอกเขาว่าเราไม่มีเงิน”
โอปอล์ : “เราไม่เคยต้องปั้นโปรไฟล์ ต้องไปกินหรู”
เติ้ล : “แค่บอกเขาว่าเราไม่มีเงิน เราไปได้ นั่งเม้าธ์ด้วยได้ แต่เราก็จะกินของเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยไปเจอเขา ตอนแรกเพื่อนก็งงๆ ตอนหลังก็อยู่ด้วยกันไปได้”
โอปอล์ : “มันคือสิ่งที่ปอล์ศรัทธาในความเป็นนิเทศฯ นะ มันคือการหลอมรวมกันของกลุ่มเพื่อนที่มีตั้งแต่ระดับกลุ่มแชร์โบล (กลุ่มตระกูลเจ้าสัว นายทุนระดับประเทศ) ไปยันลูกชาวบ้านอย่างเราก็โตมาด้วยกันได้”
เติ้ล : “ทุกวันนี้ไปกินข้าวกับพวกเขาเราก็มีเงินจ่ายแล้ว ก็บอกกับพวกเขานะว่ากินข้าวกับพวกเขาได้แล้วนะ”
โอปอล์ : “พวกเรากว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวกันได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เติ้ลต้องส่งตัวเองเรียน อยู่ห้องเช่าเดือนละ 500 บาท”
เติ้ล : “เราก็ขอทุนกยศ. ทำงานพิเศษ คือเราไม่อยากให้พ่อแม่มาลำบาก ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ”