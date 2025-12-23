“แก้มบุ๋ม” สดุดีทหารไทย ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน ลั่นตนเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติที่สุดก็ปีนี้เอง

ซาบซึ้งแทนใจทุกคำ สำหรับข้อความที่นักแสดงชื่อดัง “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว สดุดีทหารไทย ทึ่งในความกล้าหาญ ยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน ลั่นอายุ 37 ปีตนเพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติที่สุดก็ปีนี้เอง โดยข้อความทั้งหมดที่แก้มบุ๋มโพสต์มีดังนี้
“คุณเอาร่างกายของตัวเองต้านกระสุน
เพื่อปกป้องประเทศชาติ🇹🇭
จากลูกผู้ชายของใครบางคน
ความกล้าหาญแบบนี้...
ไม่ใช่ใครก็มี แต่คุณมี
และสิ่งที่คุณทำไม่สูญเปล่าเลย
เพราะมีคนอีกหลายคน
ที่รักชาติมากขึ้น จากการเสียสละของคุณ”
“37 ปีที่อยู่บนผืนดินนี้
เพิ่งเข้าใจคำว่ารักชาติที่สุดก็ปีนี้เอง
พอเห็นทหารยอมแลกชีวิตเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดิน🇹🇭”
🇹🇭สดุดีทหารไทย🇹🇭