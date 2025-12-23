“แบม ไพลิน-อดีตสามี” ซัดกันนัว ปมประกันสุขภาพลูก ลามแฉถูกนอกใจ ฝากแรงถึงคนแทรกกลาง!

กลับมาเป็นประเด็นดรามาในโลกโซเชียลอีกครั้ง สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว “แบม ไพลิน วงษา” อดีตมิสแกรนด์ระนอง 2024 หลังจากที่ตัดสินใจเลิกรากับอดีตสามีนักธุรกิจ หันมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนที่ลูกมีอายุได้เพียง 4 เดือน ด้วยเหตุผลที่เจ้าตัวบอกว่าโดนนอกใจ และอดีตสามียังดูถูกครอบครัวตนว่าเป็นคนบ้านนอก แถมยังมาทำลายข้าวของในบ้านอีก
แต่ที่กลับมาเป็นประเด็นดรามาอีกครั้ง ก็เพราะแบมออกมาโพสต์เรื่องประกันสุขภาพลูกขาด ทั้งที่อดีตสามีบอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบให้เอง แต่กลับอ้างว่ารอเรื่องศาลให้จบก่อน ฝั่งแบมได้ตั้งคำถามว่า “ถ้าไม่อยากจ่าย หรืออยากถือกรมธรรม์ ก็มาบอกกันตรงๆ จะได้จัดการเอง ฉันจะไม่ปล่อยให้ประกันลูกขาด”
ซึ่งทางฝั่งอดีตสามีก็ออกมาโต้ทันที โดยเป็นการตอบคอมเมนต์คนที่เข้ามาถามถึงเรื่องนี้ ว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงที่เลื่อนนัดศาลออกไป ทำให้เงินต้องรอไปจนถึงตอนนั้น ทั้งยังบอกอีกว่าฝ่ายหญิงนั้นพูดไม่ตรงกัน หน้าไลฟ์กับหลังไลฟ์พูดอีกอย่าง และเงินที่เคยโอนให้เป็นค่ารักษาก็ถูกโอนคืน ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าต้องการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะต้องการเซ็นรับรองบุตร ไม่ใช่ทำตามอารมณ์ของใคร
จากครั้งนี้แบมกลับมาโพสต์ร่ายยาวอีกครั้ง โดยเป็นการโต้กลับว่า ตนนั้นไม่เคยต้องการเงินเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะที่ผ่านมาก็เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายลูกเองทั้งหมด และเป็นฝ่ายชายเองที่ไม่มาตามนัดศาล ส่วนเรื่องเงินประกันลูกตนก็ตั้งใจจะจ่ายเอง 100% แต่ได้รับแจ้งว่าอดีตสามีต้องการรับผิดชอบส่วนนี้ ตนจึงให้โอกาส แต่ถูกกลับคำในวันที่ประกันใกล้จะขาด
แต่ดูเหมือนแบมก็ยังถูกโจมตีจากคนที่เห็นต่าง เจ้าตัวเลยออกมาโพสต์ตัดพ้อว่า “ผิดแค่ฉัน งั้นเธอไม่ต้องผิด มนุษย์โลกเกิดมาเพื่อด้อยค่าเพศแม่ด้วยกันเอง” และโพสต์ย้ำอีกครั้งว่า ชีวิตไม่ได้สวยหรู และสาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าโดนนอกใจ แต่ก็ให้อภัยและเลือกเดินออกมาเอง ปล่อยให้อีกฝ่ายได้ไปใช้ชีวิตห่วยๆ กับใครก็ได้ตามสบาย เพราะตนก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นกัน พร้อมฝากว่า การแทรกกลางตอนยังไม่เลิก ก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกัน แต่เธอเลือกที่จะโทษตัวต้นเรื่องมากกว่า
ขณะที่ชาวเน็ตสวนกลับแบม ไพลินสนั่น ทำนองว่าทำไมถึงกล้าฝาก เพราะเมื่อก่อนตัวเองก็ทำหรือเปล่า รวมทั้งเผยว่าอาจเดือดเพราะตอนนี้อดีตสามีหวนกลับไปหาภรรยาเก่า พร้อมลงรูปสวีตหวาน