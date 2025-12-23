xs
“มิว ศุภศิษฎ์” เตือนภัย โดนขโมย iPhone 17 Pro Max บนเครื่องบิน หลังซื้อแค่วันเดียว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาเซ็งเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงชื่อดัง “มิว ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์” หลังโดนขโมยมือถือ iPhone 17 Pro Max ที่เพิ่งถอยใหม่ได้แค่วันเดียว ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง เตือนทุกคนให้ระวังของบนเครื่องบินกันด้วย

“รูปแรกคือรูป iPhone 17 Pro Max ที่เพิ่งถอยมาใหม่รูปเดียวที่ถ่ายไว้ ด้วยความที่จะมาไหว้พระใหญ่ Ngong Ping ที่ Hong Kong เลยกะว่าจะเอามาเปิดที่หน้าพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล รูปสุดท้ายคือกล่องเปล่าหลังจากโดนขโมยบนเครื่องบิน TG600 กรุงเทพ-ฮ่องกง @thaiairways น้องอยู่กับผมเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆครับ ระมัดระวังของบนเครื่องด้วยนะครับทุกคน 🤍”








