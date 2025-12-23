ชาวเน็ตห่วง “เนย เนโกะจัมพ์” ซึมเศร้าหลังคลอด เหตุอารมณ์สวิง อยู่คนเดียวมากเกินไป เจ้าตัวรีบเมนต์ทันที

ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว สำหรับ “เนย วรัฐฐา อิมราพร” หรือ “เนย เนโกะจัมพ์” ล่าสุดเจ้าตัวเตรียมกระเป๋าเพื่อรอเจอหน้าลูกคนแรกในติ๊กต๊อกส่วนตัว งานนี้ มีชาวเน็ตที่คอยติดตามเจ้าตัว ได้เข้ามาเมนต์อย่างเป็นห่วง ระบุว่า มักเห็นเนยอยู่คนเดียว ห่วงเป็นซึมเศร้าหลังคลอด เพราะดูเหงาเกินไป อยู่คนเดียวมากเกินไป โดยเห็นหลายๆ คลิป ที่เนยมีอาการเศร้า ร้องไห้ อารมณ์สวิง
ด้าน เนย ได้เข้าไปตอบเมนต์ดังกล่าวว่า “สามีเป็นนักบินก็เลยอยู่คนเดียวบ่อยๆ แหละค่ะ ตอนยังไม่ท้องรู้สึกสบายมากชอบด้วยรู้สึกมีเวลาส่วนตัว แต่พอจะมีลูกมันก็เหงาจริงๆ แหละค่ะ แต่ว่าพยายามรับทุกอย่างให้ได้กับปล่อยวาง เผื่อใจหลายๆ อย่าง ก็คงพยายามทำให้ดีที่สุด ไม่อยากจะต้องเศร้าเหมือนกันค่ะ แต่ถ้าเป็นก็คงพาตัวเองหาหมอ 555” ขณะที่มีหลายๆ คอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัว