xs
xsm
sm
md
lg

ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใกล้เลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทุกทีแล้ว หลังจากนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ประกาศยุบสภา ซึ่งทำให้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์เรื่องการเมืองไปต่างๆ นานา

ล่าสุดด้าน “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยถึงเรื่องนี้ว่า มั่นใจว่าอนุทินต้องได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง เพราะจะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน

“สมองอันน้อยนิดของผมคิดยังไงก็เห็นว่า…

เลือกตั้งครั้งหน้านี้ยังไงก็คงจะได้นายกชื่ออนุทินอีกเป็นแน่

นอกเสียจากพรรคประชาชนจะชนะแบบLandslideคือได้ 250 ที่นั่งขึ้นไป
ซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ขอเดาว่าพรรคอันดับ1-2-3-4

น่าจะเป็น

พรรคประชาชน

พรรคภูมิใจไทย

พรรคเพื่อไทย

พรรคกล้าธรรม

สลับตำแหน่งได้นิดหน่อย แบบบวกลบไม่เกิน 30-40 ที่นั่งกันมั้ง

ซึ่งต่อให้พรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นที่ 1 แต่ไม่ถึง 250 จริงๆ

คำถามคือ จะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน

ในขณะที่เราสามารถมองเห็น พรรคภูมิใจไทย จับมือ พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรมได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ล่วงหน้า

คิดแล้วก็งงต่อไปว่าจะเลือกใครดีนะเรา

ข้าพเจ้าคงเป็นเหมือนกับหลายๆ คนที่ยังงงแบบวนไปวนมาอยู่ เป็น40%ของคนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจ หรือทำใจเลือกใครได้ลงจริงๆ

ดูกันต่อไป…

สัญญากันนะว่าจะใช้สติปัญญากันเยอะๆ

ดูนโยบาย และท่องไว้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนให้เงิน ใช้เงินคือคนเลว!!!

ชวนกันคุยเล่นๆ ไม่มีประเด็นวาระอะไรจ๊ะ”












ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป
ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป
ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป
ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป
ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น