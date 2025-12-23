ใครจะกล้าจับมือพรรคประชาชน! “อั๋น ภูวนาท” ฟันธง “อนุทิน” ได้เป็นนายกฯ คนต่อไป

ใกล้เลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทุกทีแล้ว หลังจากนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ประกาศยุบสภา ซึ่งทำให้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์เรื่องการเมืองไปต่างๆ นานา
ล่าสุดด้าน “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยถึงเรื่องนี้ว่า มั่นใจว่าอนุทินต้องได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง เพราะจะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน
“สมองอันน้อยนิดของผมคิดยังไงก็เห็นว่า…
เลือกตั้งครั้งหน้านี้ยังไงก็คงจะได้นายกชื่ออนุทินอีกเป็นแน่
นอกเสียจากพรรคประชาชนจะชนะแบบLandslideคือได้ 250 ที่นั่งขึ้นไป
ซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ขอเดาว่าพรรคอันดับ1-2-3-4
น่าจะเป็น
พรรคประชาชน
พรรคภูมิใจไทย
พรรคเพื่อไทย
พรรคกล้าธรรม
สลับตำแหน่งได้นิดหน่อย แบบบวกลบไม่เกิน 30-40 ที่นั่งกันมั้ง
ซึ่งต่อให้พรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นที่ 1 แต่ไม่ถึง 250 จริงๆ
คำถามคือ จะมีพรรคไหนหรือที่พร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลกับพรรคประชาชน
ในขณะที่เราสามารถมองเห็น พรรคภูมิใจไทย จับมือ พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรมได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ล่วงหน้า
คิดแล้วก็งงต่อไปว่าจะเลือกใครดีนะเรา
ข้าพเจ้าคงเป็นเหมือนกับหลายๆ คนที่ยังงงแบบวนไปวนมาอยู่ เป็น40%ของคนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจ หรือทำใจเลือกใครได้ลงจริงๆ
ดูกันต่อไป…
สัญญากันนะว่าจะใช้สติปัญญากันเยอะๆ
ดูนโยบาย และท่องไว้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนให้เงิน ใช้เงินคือคนเลว!!!
ชวนกันคุยเล่นๆ ไม่มีประเด็นวาระอะไรจ๊ะ”