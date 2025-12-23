“นิกกี้” ยันไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ดารา เข้าไปถ่ายรูปกับพ่อในเรือนจำ อิจฉาพ่อ “เสก โลโซ” ดูแลดี แถมแต่งเพลงให้

“นิกกี้ ณฉัตร” เล่าโมเมนต์ถ่ายรูปกับพ่อในเรือนจำ ได้โดนตัวกันในรอบ 3 ปีกว่า ยืนยันไม่มีอภิสิทธิ์ดารา ทำตามกฎเหมือนคนอื่น เผยดีใจยิ่งกว่าเจอพ่อ คือเจอ “เสก โลโซ” อิจฉาพ่อมีเสกดูแลอย่างดี จากผอมเป็นอ้วน แถมยังแต่งเพลงให้
เป็นโมเมนต์ที่หลายคนแอบใจฟูตามไปด้วย หลังหนุ่ม “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ลงภาพที่ตนและน้องชาย “เม้าส์ ณัฐชา” มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อแบบใกล้ชิดข้างในเรือนจำ พร้อมยังได้ถ่ายรูปครอบครัว แต่งานนี้ก็ไม่วายแอบมีดรามาเบาๆ มองว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์ดาราหรือเปล่า สำหรับเรื่องนี้ นิกกี้เผยว่าทำตามกฎของเรือนจำทุกอย่างเหมือนคนอื่นๆ
“วันนั้นไปเยี่ยมคุณพ่อครับ ทางเรือนจำมีนบุรีในหนึ่งปี เขาจะมีไม่มีกี่ครั้ง ที่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมญาติข้างในได้ เราก็ทำเรื่องไปเจอพ่อ เพราะว่าหลังๆ ผมจะพยายามไปเจอคุณพ่อบ่อย แต่ละเดือนก็จะไปอยู่แล้ว วันเกิดผม วันเกิดพ่อ วันนั้นก็เข้าไปเยี่ยมพ่อข้างใน เขาก็ให้โอกาสได้ถ่ายรูปกับคุณพ่อ เป็นรูปแรกที่ได้ถ่ายกับพ่อ ตั้งแต่พ่อเข้าเรือนจำ 3 ปีกว่า ก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีเยี่ยมญาติข้างใน แต่เราต้องหาวันให้ดีๆ ในละปีมันจะมีแค่ 2-3 ครั้ง ที่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมข้างในได้ ถ่ายรูปกับพ่อได้
ก่อนหน้านั้นเวลาเยี่ยม ต้องผ่านกระจก โดนตัวกันไม่ได้ ไม่ได้โดนตัวพ่อมา 3 ปีแล้วครับ แต่ผมเจอพ่อยังไม่ดีใจเท่าได้เจอพี่เสก โลโซ (เสกสรรค์ ศุขพิมาย) เพราะว่าพี่เสกเป็นเพื่อนพ่อ แล้วพี่เสกก็ดูแลพ่อ แล้วพี่เสกก็รอเจอผมผมเลยบอกพ่อว่ามาเจอพ่อผมก็ดีใจนะ แต่ไม่ดีใจเท่าเจอพี่เสก (หัวเราะ)”
“เสก โลโซ” รู้ว่าเป็นพ่อของตน และช่วยดูแลให้อย่างดี แถมยังแต่งเพลงให้ด้วย
“ใช่ครับ แล้วพี่เสกแต่งเพลงให้พ่อด้วยครับ ชื่อเพลงป๋าชาย พี่เสกบอกว่าถ้าออกมาแล้วมีโอกาส ก็จะปล่อยเพลงนี้ พ่อผมทุกวันนี้ ตั้งแต่พี่เสกมาตัวอ้วนเลย พี่เสกดูแลดีมาก พี่เสกจูงมือพ่อผมไปสวนปลูกผักทุกวัน เล่นกีตาร์ให้พ่อฟัง ดูแลพ่อผมดีมากครับ”
บอกอิจฉาพ่อ มีร็อกสตาร์คอยดูแล
“เราอิจฉาพ่อด้วยซ้ำนะ โอ้โห…ก็พี่เสก ร็อกสตาร์ ก่อนพี่เสกเข้ามา พ่อผมตัวผอม พอพี่เสกมาคืออ้วน ผมบอกพ่อแล้วว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่ ขอให้พาพี่เสกมาออกช่องยูทิวบ์ผม ขอใช้เส้นพ่อ”
ไม่โกรธคนเข้าใจผิดจนมีดรามา ยันไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ดาราเข้าไปถ่ายรูป ทำตามขั้นตอนของเรือนจำ เหมือนทุกคน
“ไม่ครับ ผมทำตามกฎของเรือนจำทุกอย่างนะครับ ถ้าเข้าไปเยี่ยมข้างใน สามารถใช้กล้องของเรือนจำถ่ายรูปได้ ถ้าเกิดดูดีๆ ผมไม่มีแม้กระทั่งต่างหู เข้าเรือนจำต้องถอดทุกอย่าง ต่างหู รองเท้า ใส่รองเท้าของเรือนจำ ไม่ใช้มือถือ ผมทำตามกฎทุกอย่างนะครับ ไม่มีอภิสิทธิ์ครับ ผมต้องต่อคิวเหมือนทุกคน ถามว่าโกรธไหม ที่มีคนเข้าใจผิด ผมไม่โกรธนะครับ อายุเยอะขึ้น ไม่ค่อยโกรธใครแล้ว แล้วเริ่มเข้าใจแล้ว ปล่อยเขาดีกว่า เราเคยเกเรมาแล้ว”