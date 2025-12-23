“ลีเดีย” โอดยังไม่ได้รับความยุติธรรมเต็มร้อย ลั่นเจ็บสุด! คู่กรณีไม่รู้สึกผิด แถมสู้กลับ

เลยจุดไกล่เกลี่ย “ลีเดีย” อัปเดตคดีฟ้องอดีตคนใกล้ชิด ยังไม่ได้รับความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ โอดเจ็บที่สุด เพราะคู่กรณีไม่รู้สึกผิด แถมยังสู้กลับ ถือเป็นบทเรียนราคาแพง คนที่ไว้ใจ สุดท้ายร้ายที่สุด
หลังก่อนหน้านี้สาว “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ได้แชร์โพสต์ของ “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ที่โพสต์ข้อความลอยๆ ระบุว่า “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ลบ. ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ลบ. เบาๆ หมายถึง เบาตัวไหมอ่ะเทอ” พร้อมแคปชั่น “เหนื่อยหน่อยน้า...อยู่กับฉัน” ลงในสตอรี่ไอจี พร้อมแท็กเพื่อนๆ อาทิ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, แอริน สิรีภรณ์ ยุกตะทัต, ติช่า กันติชา ชุมมะ, แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส และ ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ ลงในโพสต์ ก็ทำเอาหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว ที่เคยมีเรื่องมีราวปมโกงเงินค่าตัวเด็กในสังกัด
ล่าสุดได้เจอลีเดีย ในงาน The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ โดยเผยว่าเรื่องคดีที่หลายคนอย่างรู้ ก็เป็นไปตามที่ทนายนิด้าโพสต์ทุกอย่าง
“คดีตอนนี้ก็ตามที่ทนายนิด้าบอกเลยค่ะ รับคดีมีมูลไปแล้ว แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของศาล ก็ตามนั้นเลย ว่าต้องประกันตัวไปตามจำนวนเงินเท่านั้น ถามว่าคาดหวังให้เรื่องจบลงยังไง จริงๆ เราเจ็บมาเยอะค่ะ คือไม่ได้กล่าวว่าเป็นใคร เอาเป็นว่าว่าคู่กรณีแล้วกัน เขาก็เป็นคนที่เราเคยรักมาก เคยไว้ใจมาก เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้รู้สึกไม่โอเค แล้วก็ไม่ได้อยากจะต่อสู้กันออกสื่อให้มันเลอะเทอะรกสมอง เลยรู้สึกว่าเราน่าจะได้รับความยุติธรรมผ่านทางศาล ในขั้นตอนแรกก็โอเคค่ะ ผ่านมาเป็นปีแล้ว กว่าจะได้แต่ละขั้นตอน แต่ก็สู้ต่อไป (หัวเราะ)”
เคยคุยกับคู่กรณี แต่เหมือนอีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกผิด
“เราเคยพยายามคุยไปแล้ว แต่ ณ ตอนนี้เท่าที่ดูก็เหมือนเขาไม่รู้สึกผิดอะไร คิดว่าตัวเองทำถูก แต่ก็มันไม่ถูก มันไม่ใช่ อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้เรารู้สึกไม่โอเค เพราะว่าถ้าผิดแล้วคุยกัน ขอโทษ มีการปรับความเข้าใจกัน แบบนั้นเดียจะรู้สึกโอเค แต่ที่ผ่านมามันไม่ แล้วก็เป็นการกระทำคนละแบบ ยิ่งทำให้เราเจ็บมากกว่าเดิม”
ตอนนี้เลยคำว่าไกล่เกลี่ยแล้ว เพราะทางนั้นก็สู้กลับกับทุกคน
“เลยแล้วค่ะ เพราะว่าให้โอกาสมาหลายครั้ง เราก็พยายามคุยหลายครั้งแล้ว คือตอนแรกก็อาจจะพูดว่าขอโทษ อยากไกล่เกลี่ย แต่พอมีทนายเข้ามา ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย (ทางเขาสู้กลับ?) สู้กลับทุกคนเลยค่ะ เลยเป็นอะไรที่รับไม่ได้ เขาก็คงมีทนาย ทะแนะค่ะ (หัวเราะ) ส่วนคดีของคนอื่นๆ อาจจะต้องไปถามเขาว่าไปถึงไหนแล้ว เพราะเคสของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ของเดียเองมีทั้งหมด 37-38 กรรม ของคนอื่นเดียไม่รู้ แล้วแต่ว่าคนตกลงกันยังไง จำนวนก็ไม่เหมือนกัน”
เรื่องถึงศาล แต่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเต็มร้อย คนที่ไว้ใจ ร้ายที่สุด
“จริงๆ มันก็ยังไม่ได้ความยุติธรรมเต็มร้อย เอาจริงๆ ก็อยากได้เงินคืนนะ คือเราไว้ใจมากๆ ทั้งครอบครัวของเราเลย เงินของลูก ของสามี ของเด็กๆ ทั้ง 3 คน คือไว้ใจทั้งชีวิต อยู่กันมานานไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น แต่ด้วยความไว้ใจแหละ คนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละ ทำให้เราเจ็บได้มากที่สุด คนใกล้ตัวนั่นแหละ ร้ายที่สุดค่ะ (หัวเราะ)”