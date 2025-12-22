xs
"อาย วราไพรินทร์" ผอ. CEO Idol Club เคียงข้างรัฐมนตรีพาณิชย์ บนเวทีไทย–ซาอุฯ ปิดดีลกว่า 6,000 ตัน เดินเกมรุกตลาดตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการ

อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง CEO Idol Club เข้าร่วมเวทีพบปะและเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้แทนภาคธุรกิจไทยและซาอุดีอาระเบีย พร้อมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยมี คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้นำหญิงระดับประเทศ ผู้มีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการทูตเชิงธุรกิจของไทย เป็นผู้นำคณะเจรจาในครั้งนี้

การพบปะดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–ซาอุดีอาระเบีย ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ ปิดดีลการค้าสินค้ามันสำปะหลังรวมมากกว่า 30,000 ตัน ผ่านการเจรจาในระดับรัฐบาล สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยและความเชื่อมั่นของตลาดตะวันออกกลางที่มีต่อประเทศไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ​ Mr. Osama Kokandy ประธานสภาธุรกิจซาอุ–ไทย​ และ นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน และที่ปรึกษา CEO Idol Club ด้านตะวันออกกลาง

ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางการค้าในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันของทั้งสองประเทศในการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ในส่วนของภาคเอกชน อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจไทยกับตลาดตะวันออกกลาง โดยสามารถ รวบรวมออเดอร์ความต้องการสินค้าจากซาอุดีอาระเบียกว่า 6,000 ตันต่อปี จากประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับนักธุรกิจชาวอาหรับมากกว่า 5 ปี และความเข้าใจเชิงลึกต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมตลาดตะวันออกกลาง

ที่ผ่านมา อาย วราไพรินทร์ เคยรวบรวมแบรนด์สินค้า SME และ OTOP ไทยกว่า 1,000 ราย ส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางได้สำเร็จ แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่หลายประเทศชะลอการค้า แต่เธอกลับสามารถเดินเกมรุกและขยายตลาดได้ก่อนใคร ถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากพันธมิตรในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จึงนับเป็น การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของการกลับมาทำตลาดตะวันออกกลางอีกครั้ง หลังจากอาย วราไพรินทร์ เดินทางกลับประเทศไทยและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเชื่อมโยงนักธุรกิจ การแมตช์ชิ่งดีลระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายผู้นำองค์กร ภายใต้ CEO Idol Club ที่เธอเป็นผู้ก่อตั้ง

โดยการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–7 ธันวาคมที่ผ่านมา อาย วราไพรินทร์ ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เพื่อเปิดโอกาสด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาจากซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิด

อาย วราไพรินทร์ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเจรจาธุรกิจ แต่ยังเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้าน Soft Power ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และบทบาทของคนรุ่นใหม่ไทยในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับผู้นำระดับประเทศและผู้นำธุรกิจจากตะวันออกกลาง

การพบปะครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการทูตเชิงสัญลักษณ์ แต่คือการเชื่อมโยงผู้นำความคิด เครือข่ายธุรกิจ และวิสัยทัศน์ของไทย–ซาอุดีอาระเบีย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน












