เผยภาพงานแต่งสุดหวาน “คิมอูบิน - ชินมินอา” หล่อสวยคู่สร้างคู่สม

หลังจากคบหาดูใจกันมานานนับสิบปีพระเอกดัง “คิมอูบิน” ก็ได้ควงนางเอกดัง “ชินมินอา” เข้าประตูวิวาห์กันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมปล่อยภาพงานแต่งงานที่ทำเอาหลายคนชื่นชมถึงความเหมาะสมกันของทั้งคู่
ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธ.ค. ณ ห้องไดนาสตี้ฮอลล์ โรงแรมชิลลาโซล เขตจุงกู กรุงโซล พิธีจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัว มีเพียงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้าร่วมเท่านั้น โดยมี พอมนยุนซูนิม เป็นผู้ทำพิธี และ อีกวางซู เพื่อนสนิทรับหน้าที่เป็นพิธีกร
หลังจากพิธีเสร็จสิ้น ได้มีการเผยภาพบรรยากาศงานแต่งงานในโลกออนไลน์ แม้ว่าจะไม่มีการเผยแพร่ภาพของ คิมอูบิน และ ชินมินอา ออกมาในตอนแรด เนื่องจากความเป็นส่วนตัว แต่ภาพการ์ดเมนูงานแต่งงานและของขวัญที่มอบให้แขกก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว
เมนูอาหารมีภาพวาดด้วยมือและข้อความที่เขียนด้วยลายมือของคู่บ่าวสาวเอง ซึ่งเพิ่มความอบอุ่นหัวใจให้กับงาน สำหรับของขวัญขอบคุณ แขกที่มาร่วมงานจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Lancôme ซึ่ง ชินมินอา เป็นแอมบาสเดอร์อยู่ในขณะนี้ รวมถึงสินค้าจาก Acqua di Parma ด้วย ของขวัญแต่ละชิ้นมาพร้อมกับการ์ดที่เขียนว่า “ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้กับเรา” ทำให้แขกหลายคนประทับใจในความจริงใจของคู่บ่าวสาว
คิมอูบิน และ ชินมินอา เข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการหลังจากคบหาดูใจกันมานาน 10 ปี ก่อนงานแต่งงาน ทั้งคู่ยังเป็นข่าวพาดหัวจากการบริจาคเงิน 300 ล้านวอน (ประมาณ 6.4 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาส ได้รับคำชื่นชมในความใจดีของทั้งคู่ขณะกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะชีวิตคู่